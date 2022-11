Twitter: Elon Musk está despidiendo a la mitad del personal: los empleados están conmocionados | dinero

Excelente como empresario, tiene miedo de ser presidente: Elon Musk (51) limpia su nueva aventura en Twitter: dura y fría como el hielo.

Se estremeció durante mucho tiempo, el viernes barrida por Twitter: una ola masiva de despidos. Solo una semana después de que Musk, el fundador de Tesla, despidiera a más de la mitad de sus 7500 empleados.

Y por email: Los que tenían que salir recibieron el mensaje en su bandeja de entrada. Se ha notificado a aquellos que pueden permanecer en su dirección de correo electrónico del trabajo. Anteriormente, nadie podía entrar en la oficina de Twitter…

Fue un poco complicado: a veces, el acceso al trabajo se bloqueó inicialmente, no se envió ningún correo electrónico de terminación.

Después de la campaña postal, varios ex empleados presentaron de inmediato una demanda colectiva. Acusan a la empresa de no darles 60 días de aviso de despido, como exige la ley. Muchos recurren al público.

“Me desperté con la noticia de que mi tiempo en Twitter había expirado”, escribió la directora ejecutiva de Twitter, Michelle Austin. “Me rompe el corazón. No quiero creerlo”.

Aquí es donde encontrarás contenido de Twitter Para interactuar o ver contenido de Twitter y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Musk adquirió Twitter el jueves pasado por $ 44 mil millones e inmediatamente despidió a su jefe, Parag Agrawal, y a otros dos gerentes clave.

“En un esfuerzo por poner a Twitter en un camino saludable, pasaremos por una reducción de personal difícil”, dijo Twitter en un correo electrónico a los empleados el jueves. Esto llevará a “conocer a muchas personas que han hecho una valiosa contribución a Twitter”, pero es “lamentablemente necesario para asegurar el éxito futuro de la empresa”.

Leer también

► Simon Balmain, ex Gerente Senior de la Comunidad tuiteó: “Parece que estoy desempleado. Me acaban de desconectar de mi computadora portátil del trabajo y me quitaron de Slack. (…) Es triste que haya terminado de esta manera”.

Aquí es donde encontrarás contenido de Twitter Para interactuar o ver contenido de Twitter y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



A pesar de estar embarazada de ocho meses y ya criando a un bebé de nueve meses, Rachel Boone, directora de marketing de la sede de Twitter en San Francisco, dijo que ya no tenía acceso a su computadora portátil.

Aquí es donde encontrarás contenido de Twitter Para interactuar o ver contenido de Twitter y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



► Roman Chowdhury, Director de Ética de Aprendizaje Automático según LinkedIn, publicó una captura de pantalla que muestra un intento fallido de inicio de sesión en su cuenta de trabajo.

Aquí es donde encontrarás contenido de Twitter Para interactuar o ver contenido de Twitter y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Lo cierto es que los despidos masivos han sacudido a la empresa.

Musk defiende su enfoque radical

El mismo Musk responde a los críticos que los despidos son necesarios. Tuiteó el viernes por la noche que no había más remedio que eliminar puestos de trabajo “si la empresa pierde más de $4 millones al día”.

No dio detalles de las pérdidas diarias de la empresa y dijo que a los empleados que perdieron sus trabajos se les ofreció el salario de tres meses como gratificación por fin de servicio.

Aquí es donde encontrarás contenido de Twitter Para interactuar o ver contenido de Twitter y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Primer presupuesto semanal: realista

En cualquier caso, el primer informe provisional una semana después de la finalización de la compra de Twitter por $ 44 mil millones de Musk es aleccionador. Las ventas están cayendo porque anunciantes como Volkswagen y Pfizer quieren que se detengan o suspendan sus anuncios.

Volkswagen, por ejemplo, mantiene las distancias por temor a que Internet, bajo la dirección de Musk, se convierta en un campo de juego más amplio para los mensajes de odio, la incitación al odio y la desinformación.

Leer también

El propio Musk lamentó la “caída masiva de los ingresos” el viernes y acusó a los “grupos activistas” de presionar a los socios publicitarios. La actividad publicitaria es, con diferencia, la fuente de ingresos más importante de Twitter y representa más del 90 por ciento de las ventas del grupo.

La solución de Musk: los anunciantes que suspenden sus presupuestos publicitarios son amenazados con “etiquetado termonuclear y difamación”. El tuit se produce después de que un cabildero en línea sugiriera que se les nombrara para poder pedir un “contraboicot”.