Typo ‘Fat Finger’ envía USD 36 millones en criptomonedas a Nirvana | Boletin informativo

No se detectó una dirección de billetera incorrecta en la prueba de participación

¿Cómo corregir errores en Juno blockchain?

Blockchain basada en la gobernanza: votación entre los poseedores de tokens

Juno es un recién llegado a la criptomoneda creada en el ecosistema COSMOS. Juno afirma haber surgido de una iniciativa de desarrolladores comunitarios y pretende ser la primera red sin permiso en implementar contratos inteligentes interoperables. Los contratos inteligentes que se ofrecen en la cadena de bloques Juno operan en una red de muchas cadenas de bloques y, por lo tanto, también se puede acceder a ellos desde cualquier plataforma dentro del ecosistema IBC. Esto los diferencia de la cadena de bloques de Ethereum. A través del proceso de prueba de participación, Juno quiere ser un compilador más escalable y eficiente, más económico y más respetuoso con el medio ambiente.

Un error con consecuencias

Según un informe de CoinDesk, se iban a retirar más de 35 millones de euros de tokens Juno de la cartera de un gran inversor japonés (ballena). Esto fue precedido por una votación sin precedentes dentro de la comunidad de Juno para expropiar la ballena. Esto fue posible porque el principio de la cadena de bloques basada en la gobernanza establece que las decisiones de la comunidad se escriben directamente en la cadena de bloques.

Se dice que el gran inversionista japonés Takumi Asano pagó $ 120 millones del lanzamiento aéreo de Juno a principios de este año. Según una votación de la comunidad, Asano operó un servicio de intercambio que inutilizó su llamada billetera Juno stakedrop, malversando así el equivalente a $ 36 millones. Los fondos ahora deben transferirse a la dirección de la “unidad” controlada por la comunidad. Sin embargo, debido a un error tipográfico, millones se trasladaron a la dirección incorrecta, de modo que ni la ballena ni la comunidad pudieran comunicarse con ellos.



Juno y la Ballena: Gobernanza Blockchain

Andrea de Michele, uno de los desarrolladores fundadores de Juno, le dijo a CNET que había enviado al desarrollador responsable de mover la dirección de billetera y el número de hash correctos. El número hash, pero no la dirección de la billetera, puede haber sido copiado por error, enviando millones. Lo peor de todo, dijo De Michel, fue que ningún auditor lo notó y nadie verificó el número de la billetera. “Esta es una llamada de atención para los auditores”, continuó el desarrollador de Juno.

Dado que Juno es una cadena de bloques basada en la gobernanza, la transacción se puede revertir exactamente como se inició en primer lugar a través del voto de los titulares de fichas. De Michel le dijo a CNET que cambiar de rumbo requeriría un voto mayoritario y una actualización de software posterior. Además, confirmó que el dinero se enviaría a la dirección correcta dentro de una semana. “El dinero se recuperará a través de otra actualización que modifique el estado de la cadena. No es como los sistemas de punto de venta como Bitcoin, está impulsado por la gobernanza. Si la gerencia dice algo, incluso pueden ocurrir cambios de estado”.

Las consecuencias de este acuerdo fallido aún no se prevén. Dado que todo en la cadena de bloques es público, los errores que ocurren en las grandes instituciones financieras, como Citigroup recientemente, cuando una rápida caída aterrorizó a los mercados bursátiles europeos, son fáciles de corregir. Y es posible que los “dedos gordos” del sector bancario tradicional no se anuncien en tiempo real.

Daniel Huang, jefe de protocolo de stakefish, le dijo a uno de los validadores de Juno que los desarrolladores de CoinDesk pueden cometer errores y necesitan confiar en los validadores porque, después de todo, son ellos los que ejecutan el código. “Los verificadores deberían tener el deber de cuidarnos para validar la corrección del código que estamos ejecutando”.

El acuerdo fallido es otro revés para Juno después de que un misterioso ataque a un contrato inteligente paralizara la cadena de bloques de Juno poco después de una votación de la comunidad. El camino de Juno ha caído recientemente en profundidad.

