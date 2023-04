Ubisoft ha publicado nuevos detalles sobre su shooter free-to-play

A principios de 2021, Ubisoft anunció que quería expandir el mundo de The Division con un nuevo juego. Después de The Division de 2016 y la secuela The Division 2 de 2019, The Division Heartland aparecerá como el tercer juego. Este es un shooter free-to-play de estilo PvEvP, similar a Dark Zone con el que los jugadores deberían haber estado familiarizados desde las dos primeras partes de la sección. The Division Heartland se lanzará pronto. Todavía no hay fecha de lanzamiento para él.

permanecer día y noche

La acción se desarrolla en el pequeño pueblo de Silver Creek, donde también se ha extendido la terrible gripe del dólar. Los jugadores tienen una base de operaciones conjunta aquí, ubicada en la pista de patinaje abandonada de la ciudad. Aquí puedes hacer combos o personalizar tu propio personaje. The Division Heartland incluirá juego cruzado y progresión cruzada en las plataformas PC y Xbox Series X | S, Xbox One, Playstation 5 y Playstation 4.

En este juego de supervivencia, los jugadores también deben encontrar su camino día y noche. Como explican los desarrolladores, tiene sentido usar el día para la educación y la exploración. Así podrás buscar materiales y suministros durante el día y enfrentarte a varios oponentes. Sin embargo, por la noche, debería volverse más peligroso y aparecerán más enemigos. Los jugadores también deben enfrentarse a facciones de IA disidentes u oponentes humanos hostiles.

Además, se utilizan elementos de supervivencia conocidos en The Division Heartland. El virus debe viajar dinámicamente a través de la ciudad y, por lo tanto, siempre abrir, o bloquear, otras vías. Los jugadores deben asegurarse de que sus filtros aguanten mientras se aventuran en la Nube de la Muerte en busca de un botín particularmente valioso. La deshidratación también es un peligro para su personalidad.

fuente: UbisoftY entusiastas de los juegos de computadora