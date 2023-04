USK está examinando actualmente “ALL GOTY 2023”

¿USK está actualmente probando Spider-Man 2 o AC Mirage?

Sin duda, a los probadores de Self Control Entertainment Software, USK para abreviar, no siempre les resulta fácil poner a prueba los juegos nuevos con anticipación y bajo condiciones rigurosas para darles una clasificación de edad justa. Al mismo tiempo, también tienen el privilegio de poder jugar juegos mucho antes de su lanzamiento, incluidos los próximos nominados al Juego del año.

USK lo hace emocionante…

Marek Brunner, jefe de pruebas de USK, dejó en claro en Twitter que este es nuevamente el caso. Según sus propias palabras, actualmente están revisando varios títulos que se ven tan bien que merecen el título GOTY 2023:

Contenido editorial recomendado En este punto encontrarás contenido externo de Twitter que complementa el artículo.

Puede mostrarlo y ocultarlo nuevamente con un clic. Acepto mostrarme contenido de Twitter. Los datos personales pueden ser transferidos a plataformas de terceros. Lea más sobre nuestra política de privacidad.

Enlace a contenido de Twitter

Después de estas burlas, nuestras cabezas comenzaron a humear: ¿A qué juegos podría apuntar Marek Bronner? ¿Podrían los lugares de trabajo de los probadores proporcionar evidencia? Lo hemos pensado y seleccionado algunos posibles contendientes para el Juego del año 2023 para usted, y ahora queremos saber lo que piensa.

¿Qué es GOTY? El premio al juego del año es un galardón presentado por muchos premios y organizaciones, siendo los premios de juego de Geoff Keighley los más populares. Excelentes juegos, como Elden Ring 2022, representan lo mejor del año.

Puede leer aquí cómo funciona el USK y qué sucedió recientemente con la clasificación por edades en Alemania:

¿Qué juegos puede significar USK?

No se trata de qué juegos terminan siendo seleccionados como GOTY, sino qué títulos según USK tienen el potencial para hacerlo. Así que simplemente haga clic afortunadamente con un máximo de tres votos en lo que piensa y los títulos que están actualmente en la prueba:





¿Por qué otros éxitos de taquilla potencialmente grandes como Zelda: Tears of the Kingdom no son una opción? Juegos como el nuevo Zelda y Diablo 4 se encuentran entre los posibles contendientes para el Juego del año, pero están tan cerca de su lanzamiento que ya alcanzaron el estatus Gold y USK ya los está probando. Entonces Marek Brunner no podría haber significado tales títulos.

Vota y cuéntanos tu elección en los comentarios. También puede escribirnos sobre otros títulos que no hemos enumerado. ¡Gracias por su participación!