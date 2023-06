Ucrania- Noticias ++ Selenskyj agradece a Alemania por la ayuda militar ++

IEn medio del contraataque ucraniano en curso, el presidente Volodymyr Zelensky agradeció a los socios occidentales por su continua asistencia militar. En su discurso de video del sábado por la noche, Zelensky también mencionó explícitamente a Alemania, que acaba de anunciar la entrega de otros 64 misiles guiados de sistemas de defensa aérea Patriot al país atacado. El jefe de Estado ucraniano dijo: “Alemania, gracias (…) por su continua fortaleza para proteger vidas del terrorismo ruso con misiles”.

Zelensky también agradeció a todos los países y organizaciones que apoyan a Ucrania para hacer frente a las repercusiones de las inundaciones tras la destrucción de la presa Kakhovka. En la región sur de Cherson, fuertemente inundada, el número de muertos sigue aumentando aproximadamente una semana y media después del desastre.

Las autoridades ucranianas reportaron 16 muertes hasta el sábado por la noche, los ocupantes rusos al otro lado del río Dnipro 29. Decenas de residentes siguen desaparecidos. Ucrania acusa a Rusia de volar intencionalmente la represa y muchos expertos internacionales creen que esto es probable. Moscú lo niega.

Aquí es donde encontrará contenido de terceros Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

Desarrollos actuales en la cinta de transmisión en vivo:

8:28 am – The New York Times – Rusia puede ser responsable de la destrucción de represas

The New York Times informó en un informe que Rusia puede ser responsable de la destrucción de la presa Kakhovka. Hay evidencia que “indica claramente que la represa fue paralizada por una explosión provocada por el bando que la controla: Rusia”. El documento cita a ingenieros y expertos en explosivos.

Sin embargo, según los expertos, solo un examen completo de la presa puede revelar la secuencia de eventos que llevaron a la destrucción. La erosión del agua también puede hacer que una presa “falle” si está mal construida o si el hormigón es de mala calidad. “Pero los ingenieros pensaron que eso era poco probable”, dijo el informe. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de ser responsables de la devastación.

08:11 – Pistorius defiende los envíos de armas a Ucrania

El ministro federal de Defensa, Boris Pistorius (SPD), ha defendido los envíos de armas a Ucrania frente a las críticas de destacados eruditos religiosos. Pistorius dijo el sábado en Osnabrück en la conferencia regional de la Iglesia Ecuménica que no puede decirle al pueblo de Ucrania que debe defenderse de manera no violenta contra los ataques con drones y misiles de Rusia. Esta guerra tiene un claro agresor en el presidente ruso Putin. Putin no duda en matar gente”.

La líder de la Iglesia Evangélica Reformada, Susanne bey der Wieden, pidió más diferenciación. También es importante considerar las devastadoras consecuencias de la guerra y la nueva carrera armamentista para la propia Ucrania y, por ejemplo, para los países de África. El odio y la violencia no deberían ser la última palabra.

Leer también

07:30 am – Un depósito de municiones supuestamente destruido

El ejército ucraniano afirma haber destruido un depósito de municiones cerca de la ciudad portuaria de Henichesk, controlada por Rusia. Según el departamento militar de Odessa, era un almacén “muy importante”. Rusia inicialmente no comentó sobre la información. La región está ubicada en la región de Kherson, en el sur de Ucrania.

5:02 am – Pistorius cuenta con ser voluntario para el ejército alemán

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, a pesar de las preocupaciones sobre el reclutamiento de nuevos soldados en el ejército alemán, opta por el alistamiento voluntario. político del SPD dem portal de noticias “t-online”: “No necesitamos un patrón para interesar a los jóvenes en la Bundeswehr. Por cierto, me parece que el esfuerzo involucrado es demasiado grande”.

Por eso, Pistorius cree que tiene sentido reclutar jóvenes para el servicio militar voluntario. Es por eso que quiere ofrecer más oportunidades en el futuro para probar la Bundesliga por un corto tiempo. “Los jóvenes y las jóvenes pueden participar en el día a día de las tropas por un tiempo determinado, casi como si hicieran una pasantía, y conocer los diferentes procesos y áreas, de esta forma logramos que los jóvenes se interesen en inscribirse. ser examinado bajo qué condiciones tal cosa sería posible”, dijo Pistorius.

4:20 am – El secretario general de la OTAN advierte a Stoltenberg de una paz falsa

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió sobre una falsa paz en Ucrania. “Todos queremos que esta guerra termine. Pero para que la paz sea duradera, debe ser justa”. La paz no puede significar congelar el conflicto y aceptar un trato dictado por Rusia. “Solo Ucrania puede decidir qué términos son aceptables”, agregó el ex primer ministro noruego.

En este contexto, el jefe de la OTAN indicó que los éxitos militares en el teatro de guerra fortalecerían la posición negociadora de Ucrania: “Cuanto más Ucrania pueda liberar territorios ocupados, mejores serán sus cartas en la mesa de negociaciones para lograr una paz justa y duradera”. .”

READ Informe secreto: la fuga de Novichok Marsalek perjudicó a Austria Leer también

02:56 – Sunak quiere alentar las inversiones en Ucrania en la conferencia

En una conferencia en Londres la próxima semana, el primer ministro británico, Rishi Sunak, quiere alentar la inversión privada para la reconstrucción de Ucrania. Su oficina dijo que Sunak instará a los inversores y empresas a hacer que el país devastado por la guerra sea “financieramente más fuerte” y “tecnológicamente avanzado” en una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Ucrania el miércoles.

A la reunión asistirán más de mil funcionarios gubernamentales de 61 países, así como representantes empresariales y corporativos. Alemania está representada por la ministra de Asuntos Exteriores, Analina Berbock (Partido Verde), y la ministra de Desarrollo, Svenja Schulz (Partido Socialdemócrata). La primera conferencia de este tipo tuvo lugar en julio del año pasado en Lugano, Suiza. La segunda conferencia de dos días, organizada por el Reino Unido y Ucrania, está dirigida principalmente al sector privado.

Puedes escuchar el podcast de WELT aquí Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

“Kick-off” es el podcast de noticias diario de WELT. Tema principal analizado por los editores de WELT y fechas de hoy. Suscríbete al podcast en SpotifyY podcast de manzanaY música amazónicaY Podcast de Google o directamente a través de RSS Feed.