Un agujero negro supermasivo recién descubierto está batiendo récords

La imagen de este artista muestra el cuásar J059-4351, que batió récords, el brillante centro de una galaxia distante impulsado por un agujero negro supermasivo. © Observatorio Europeo Austral/M. cuchillo de grano

El agujero negro de más rápido crecimiento en el universo es también el objeto más brillante. A pesar de sus superlativos, permaneció desconocido durante mucho tiempo.

Cerro Paranal – El universo es un lugar de extremos y los agujeros negros no son una excepción. Un equipo de investigadores ha localizado un objeto que establece varios récords a la vez. Aunque este cuerpo celeste no puede pasarse por alto debido a sus numerosas propiedades, recién ahora ha sido descubierto.

Pero desde el principio: los investigadores, dirigidos por el astrónomo Christian Wolff de la Universidad Nacional de Australia, observaron más de cerca el quásar J0529-4351 e hicieron un descubrimiento sorprendente: el objeto con un nombre difícil de manejar no es sólo la estrella de quásar más brillante conocida hasta la fecha. , pero también es el objeto celeste más brillante observado hasta ahora.

El agujero negro gigante alimenta al quásar gigante

a Un cuásar es un núcleo activo. Una galaxia impulsada por un agujero negro supermasivo. El agujero negro que alimenta el quásar J0529-4351 establece nuevos récords. “Hemos descubierto el agujero negro de más rápido crecimiento conocido hasta la fecha”, afirmó Wolf, autor principal del estudio. En la revista especializada astronomía de la naturaleza publicado se había convertido. Para aclarar las dimensiones del cuerpo celeste, añade: “Su masa es de 17 mil millones de masas solares y consume un poco más de una masa solar por día. “Esto lo convierte en el objeto más luminoso del universo conocido”.

¿Qué es un cuásar y qué es un agujero negro supermasivo? a Quásar Es el núcleo activo y brillante de la galaxia. En luz visible parece una estrella (como un punto). En otras longitudes de onda emite cantidades muy grandes de energía. El término cuásar se deriva de la palabra inglesa “quasar-like radio source” – en alemán: “star-like radio source”. Agujeros negros supermasivos Está ubicado en el centro de la mayoría de las galaxias. Dan energía a los quásares. Un agujero negro es un cuerpo celeste cuya masa se concentra en un volumen muy pequeño. Como resultado, el objeto tiene una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz puede abandonarlo. El límite exterior de un agujero negro se llama horizonte de sucesos. La materia orbita alrededor de un agujero negro, llamado disco de acreción. Es su emisión de radiación lo que se considera un cuásar luminoso.

El cuásar está tan lejos de la Tierra que su luz tarda más de doce mil millones de años en llegar hasta nosotros. Brilla 500 billones de veces más que el Sol. Pero estas impresionantes cifras se han superado: “Toda esta luz proviene de un disco de acreción caliente de siete años luz de diámetro; debe ser el disco de acreción más grande del universo”, añade Samuel Lai, otro autor del estudio. En comparación, siete años luz son 15.000 veces la distancia entre el Sol y el planeta más lejano, Neptuno.

La región del cielo donde se encuentra el quásar J0529-4351, que batió récords. La imagen fue creada a partir de imágenes de Digitized Sky Survey 2, y el recuadro muestra la ubicación del cuásar en una imagen del Dark Energy Survey. © ESO/Digitized Sky Survey 2/Dark Energy Survey

El quásar más brillante 'nos ha mirado literalmente a la cara hasta ahora'

A pesar de estas impresionantes cifras, el quásar permaneció sin descubrirse durante mucho tiempo. “Es extraño que siga siendo desconocido hasta el día de hoy, cuando ya conocemos millones de quásares menos impresionantes. Hasta ahora, literalmente, nos ha estado mirando a la cara”, dice asombrado Christopher Onken, otro coautor, en uno de los artículos. aviso.

Sin embargo, hay una razón para el retraso en el descubrimiento de los cuásares, que reside en la tecnología aplicada: para distinguir los cuásares de otros objetos celestes en grandes conjuntos de datos, a menudo se utilizan modelos basados ​​en el aprendizaje automático. Debido a que estos modelos se entrenan utilizando datos existentes, es posible que cualquier cuerpo celeste que quede fuera de la cuadrícula se clasifique como una estrella cercana.

Los agujeros negros supermasivos proporcionan pistas sobre los primeros días del universo

Esto es exactamente lo que pasó con J0529-4351. Aunque el objeto ya se puede ver en imágenes tomadas en 1980, sólo ahora se ha clasificado con éxito como cuásar. Finalmente, el espectrógrafo X-Shooter en el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Cerro Paranal, Chile, proporcionó los datos cruciales y mostró cuán intenso era el cuásar.

Los agujeros negros supermasivos y de larga distancia son de gran interés para los investigadores porque contienen secretos que se remontan a los primeros días del universo. Pero el astrónomo Wolff no los busca sólo por eso, como él mismo confiesa: “A mí personalmente me encanta cazar. Durante unos minutos al día me siento como un niño jugando de nuevo a la búsqueda del tesoro, pero esta vez llevo conmigo todo lo que tengo”. aprendido desde entonces.” (factura impaga)

