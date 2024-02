¿El niño está constantemente enfermo? Así los padres pueden prevenir los resfriados

24vita proteccion

de: Yasmina Deshma

El resfriado común es la enfermedad infantil número uno. Un estudio demostró que los padres pueden proteger fácilmente a sus hijos.

Una vez que se supera un resfriado, lo siguiente sigue: Esto probablemente les resultará familiar a los padres de niños pequeños. A menudo, otros miembros de la familia también se infectan. Lo que te pone de los nervios es completamente normal e intencional por naturaleza. Porque cada infección entrena el sistema inmunológico del niño. Los padres de niños pequeños deben esperar entre siete y ocho resfriados al año. También existen posibles casos de infección por el virus RS, infecciones gastrointestinales y enfermedades típicas de la infancia como fiebre de manos, pies y boca o fiebre de tres días.

Investigadores polacos descubrieron en un estudio con 100 niños cómo reducir el número de casos, al menos de resfriado común, y con medios muy sencillos.

Los niños se mantienen sanos haciendo ejercicio

No es raro que los niños pequeños se resfríen varias veces al año. Los movimientos regulares pueden impedirlo (glifo). © Imágenes de Cavan/Imago

para tí Estancia Los investigadores de la Universidad de Varsovia examinaron diversos factores, como el número de hermanos, las vacunas anteriores, el número de horas que dormían los niños y si habían estado expuestos a toxinas como el humo del tabaco o a alérgenos como el pelo de animales. El resultado sorprendente: parece no tener ningún efecto sobre el número de enfermedades.

El movimiento, en cambio, hace eso. El estudio demostró que cuantos más pasos da un niño diariamente, es menos probable que sufra infecciones respiratorias. Los niños con estilos de vida sedentarios estuvieron enfermos un promedio de cuatro días más durante el período de estudio de 60 días. Cuando se calcula para todo el año, puede suponer una diferencia de 24 días.

El ejercicio es la mejor medicina para los niños.

El estudio confirma lo que los expertos vienen aconsejando desde hace mucho tiempo: los niños necesitan ejercicio para mantenerse sanos. Lo mejor de todo al aire libre. el Organización Mundial de la Salud recomendar:

Coloque a los niños de hasta 1 año en posición boca abajo activa durante al menos 30 minutos.

Los niños de 1 a 2 años deben realizar al menos 180 minutos de ejercicio variado al día (columpiarse, deslizarse, correr)

Lo mismo se aplica a los niños de entre tres y cuatro años: 180 minutos de ejercicio, 60 de los cuales son de intensidad moderada a alta (bicicleta sin pedales, correr, saltar).

Entre los cuatro y los seis años, los niños deben dar entre 10.000 y 14.000 pasos al día.

Muévete con el bebé

Los niños tienen un deseo natural de moverse, sólo hay que vivirlo. Pueden hacerlo, por ejemplo, durante un viaje, un paseo, pero también cuando van al supermercado o de camino a la guardería. Incluso las distancias cortas cuentan como ejercicio, por lo que es importante caminar siempre que sea posible y dejar el coche atrás.

Hacer ejercicio es importante para los niños no sólo para prevenir enfermedades como los resfriados. También entrena habilidades de coordinación, sentido del equilibrio, experiencia espacial y conciencia física. Asociación Profesional de Pediatras y Adolescentes (BVKJ) para explicar. También estimula el metabolismo, fortalece los huesos y favorece el crecimiento de músculos y órganos. La falta de ejercicio combinada con una dieta poco saludable puede provocar enfermedades como la obesidad o el hígado graso incluso en la infancia.

