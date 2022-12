Un gigante de supermercados de China abre sucursales en Alemania con un nuevo concepto

Ochama amplía su oferta en el mercado alemán.Foto: IMAGO/ANP

dinero y compras

Además de los clásicos supermercados, cada vez hay más alternativas para la compra del día a día. De esta manera muchos Gente Entregue regularmente productos de uso diario en la puerta principal; al menos en las grandes ciudades, esto funciona fácilmente. Ahora abre el gigante de Internet Porcelana en Alemania Algunas sucursales aportan así un concepto completamente nuevo a las ciudades alemanas.

Los puntos de recogida de comestibles ahora también están en Alemania

Ochama, filial del grupo chino JD.com, ha abierto 26 puntos de recogida de comestibles en Europa. Esto significa que, por primera vez, también hay lugares en Alemania donde los clientes pueden comprar productos de supermercado frescos y congelados.

El sistema “Click & Collect” funciona de manera similar al servicio de recogida de Deutsche Post. Los clientes ordenan los bienes requeridos en Internet. A diferencia de Flink y Gorillas and Co, el nuevo servicio no los entrega en la puerta, sino en una de las estaciones receptoras.

quizás Los clientes pueden recoger sus alimentos desde la comodidad de su hogar, ponerlos en su carrito de compras, pagarlos y recogerlos más tarde.

Ya hay varias paradas de transporte en Ochama en los Países Bajos.Foto: IMAGO/ANP

El nuevo servicio debería tener varias ventajas sobre los servicios tradicionales de entrega y compras de EE. UU. supermercado Espectáculo. En una jornada laboral normal, muchas personas están fuera de casa. El gigante en línea ofrece la opción de recoger los productos usted mismo tan pronto como tenga capacidad, incluso fuera del horario comercial normal.

El surtido aún no contiene ningún producto alemán

Según la página de inicio de Ochama, ahora hay nueve estaciones de transporte alemanas en Alemania: Incluyendo Aquisgrán, Colonia, Düsseldorf y Dortmund, una comida y Gelsenkirchen.

Sin embargo, hay un problema: según “periódico de comidaEs probable que la mayoría de los productos disponibles provengan de un almacén en los Países Bajos, que es donde se ha mudado Ochama. vida Fue llamado. Es por eso que todavía no hay comestibles alemanes en la tienda en línea. Actualmente, el sitio solo está disponible en inglés u holandés.

Muchos alimentos asiáticos se ofrecen en la tienda en línea.Foto: captura de pantalla / ochama.com

Ochama combina productos alimentarios y no alimentarios

Además de comestibles, el minorista en línea también ofrece productos para el hogar, la vida, la electrónica y el hogar. Moda sobre mí.

Oshama escribe en su sitio web: “Actualmente, hay algunos minoristas en línea que ofrecen productos alimenticios y no alimenticios en un solo producto”. El gigante de Internet JD.com ahora también quiere llenar este vacío de mercado en Alemania.