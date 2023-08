Un mercado intensivo mezcla principales en Argentina – en el extranjero

En Argentina, las elecciones primarias del domingo marcarán el rumbo político. La atención se centra en un anarcocapitalismo que está ganando popularidad entre los jóvenes.

Los ladrones atacaron al niño alrededor de las 7:30 de la mañana. Paramédicos luchan por la vida de Morena (11) luego de que fuera golpeada en la cabeza. Logran reanimar a la niña, pero ésta muere poco después a causa de un infarto. El brutal ataque camino a la escuela esta semana fue captado por una cámara de vigilancia. El momento podría dar un último giro al ánimo político del domingo. Espontáneamente, la gente se reunió en los suburbios de Buenos Aires y coreó “seguridad, seguridad”.

Las primarias internas del partido están previstas para el domingo en Argentina. Son muy interesantes porque, en última instancia, determinan quién puede postularse para presidente, quién acaba con todos los sueños políticos y cómo es realmente el apoyo a los distintos bandos y candidatos. El campo estaba alineado dos meses antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que, según algunos, son las más caras del mundo.

La cuestión de la seguridad se suma a otros problemas graves del país: inflación superior al 100 por ciento, delincuencia, pobreza y crisis económica. En esta situación mixta, está ganando popularidad un candidato que tiene el potencial de alterar el equilibrio tradicional entre izquierda y derecha. Javier Millay (52), economista que se hizo famoso por sus mordaces críticas en televisión, está ganando popularidad, especialmente entre los jóvenes, a través de su partido de extrema mercado “La Libertad Avanza”. Millay cree en la economía, la economía de libre mercado y la desregulación del capitalismo.

De hecho, un hombre que da conferencias sobre economía en sus espectáculos con una chaqueta de cuero y música rock y que es conocido como “Berrke” por su peinado despeinado no puede realmente ser encasillado en un palco político. Millay dice que él mismo no se opone a las comparaciones con los ex presidentes Donald Trump (EE.UU.) o Jair Bolsonaro (Bolsonaro) porque están vinculados por “hostilidad al socialismo”.

Es un oponente declarado del aborto y defiende la posesión privada de armas como defensa propia: “Quieres cometer un delito. Una casa tiene dueños armados, otra casa no tiene armas. ¿Qué casa vas a robar? Una que esté desarmada”. Dice Miley, justificando su afirmación.

Como ocurre con la mayoría de sus ideas, aborda puertas abiertas: la situación de seguridad es terrible, la pobreza ronda el 40 por ciento y las iglesias están desbordadas para alimentar a los pobres. Propone la dolarización frente a una inflación del 115 por ciento. Su popularidad está creciendo entre los jóvenes, que ven el libre mercado de Miles como una salida a la actual crisis económica. Los jóvenes argentinos no han conocido más que crisis económicas y una inflación persistente. La inflación reduce el efectivo a la mitad en un año, lo que les hace imposible financiar o ahorrar activos.

Las fuerzas políticas clásicas, ya sea el peronismo en torno al ministro de Economía, Sergio Massa, o el conservadurismo en torno a la línea dura Patricia Bullrich, tienen dificultades para tratar con los de afuera. Son la causa de la crisis política. El actual peronista Alberto Fernández ni siquiera intentó un segundo mandato debido a su falta de apoyo y éxito. Según encuestas recientes, Massa (28 por ciento), Bullrich (24 por ciento) y Miley (22 por ciento) iniciarán la carrera con mejores posibilidades. Considerando segura la victoria interna de Massa, Bullrich primero debe imponerse dentro del partido contra el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Lauretta. Una vez que se aclaran estas cuestiones, comienza en Argentina un juego de poder único de migración de votantes de un candidato a otro. Tras la selección de candidatos, el 22 de octubre comenzará la primera fase de votación para las elecciones presidenciales. Si nadie consigue la mayoría, se celebrarán elecciones en noviembre. Hasta entonces, se aplica el viejo dicho: si regresas a Argentina dos semanas después, todo será diferente. Si vuelves 30 años después, nada ha cambiado.