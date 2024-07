Un periodista inglés ve “la incompetencia de Nagelsmann”

Página principal Deportes fútbol

de: Christian Nemeth, Marius Epp

En casa, Julian Nagelsmann y su equipo de la DFB recibieron muchos elogios tras alcanzar los cuartos de final del Campeonato de Europa. Hay una cacofonía de sonidos de Inglaterra.

Fráncfort del Meno – Después de la victoria de Alemania por 2-0 sobre Dinamarca, afectada por una tormenta y decisiones del VAR, un periodista británico expresó su preocupación por la actual racha de éxitos de Julian Nagelsmann como entrenador de la selección alemana. Mark Ogden, editor senior de ESPN, cree que el camino hacia los cuartos de final de la Eurocopa 2024 estará marcado por decisiones arbitrales controvertidas a favor de la selección alemana.

Un periodista británico cuestiona la calidad del equipo de la Federación Alemana de Fútbol

En su informe titulado “Alemania tiene suerte contra Dinamarca, pero en algún momento terminará”, Ogden afirma que Nagelsmann pronto tendrá que depender de algo más que la suerte para mantener al país anfitrión en la competición. “Si los daneses hubieran tenido suerte con Nagelsmann y una o ambas decisiones del VAR hubieran sido a su favor, Alemania podría haber sido expulsada de su partido”, dice el periodista británico.

Un corresponsal inglés ve grandes problemas para Alemania por culpa de España

Ogden también critica la decisión de Nagelsmann de eliminar a Florian Wirtz del once inicial en favor de Leroy Sané y dejar inicialmente al máximo goleador Niklas Volkrug en el banquillo. Expresó grandes dudas sobre la estrategia a largo plazo de Nagelsmann y subrayó que el éxito de la selección alemana de fútbol no puede depender únicamente de la suerte. El próximo rival en cuartos de final, que en su opinión sólo puede ser España (los ibéricos se enfrentarán a Georgia el domingo 30 de junio), ya podría plantear grandes retos para los anfitriones de la Eurocopa.

El experto en fútbol especula: “España tiene opciones que no tienen Dinamarca y aprovechará esas ventajas si acaba enfrentándose a Alemania”. “Pero los daneses podrían haber ganado el partido si no hubiera habido una interrupción debido a la tormenta y la intervención del videoárbitro”, añade Ogden.

El redactor de ESPN espera que se hable de Nagelsmann en Alemania

Un periodista de ESPN está convencido de que los octavos de final entre Alemania y Dinamarca podrían haber sido diferentes sin la tecnología moderna. Después de las alegres gradas, el equipo de Nagelsmann podía estar seguro de la victoria: “Los últimos 20 minutos fueron rutinarios para los locales, que luego empezaron a moverse y dieron una impresión engañosa del partido”.

Ogden también considera una suerte que hasta ahora no haya habido debate en Alemania, a pesar de la “incapacidad de Nagelsmann para elegir su mejor equipo”. “Pero no os preocupéis: tarde o temprano surgirá esta discusión”, finaliza casi provocativamente. Los aficionados alemanes, por supuesto, esperan que esta profecía de Inglaterra no se haga realidad por el momento y que se haga realidad. Cuartos de final el 5 de julio (18:00 horas) Podía animar vigorosamente de nuevo. (Chunnn)