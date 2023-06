Una nueva lista de entradas: ¡así justifica Werder Bremen la decisión!

Los boletos de un día se pueden reservar solo para miembros

SV Werder Bremen ha cambiado fundamentalmente la venta de entradas: a partir de ahora, solo los miembros pueden reservar entradas diarias. © gumzmedia

En el futuro, solo los miembros podrán reservar entradas diarias para los partidos en casa del SV Werder Bremen. La asociación ha explicado ahora este cambio a DeichStube.

Bremen – Entradas de ida y vuelta SV Werder Bremen Mercancía rara. Todo el mundo lo sabe y ya ha mirado a su alrededor en vano. Entradas Intentar. Desde hace muchos años, hay más personas que quieren ver un club de la Bundesliga que asientos en el Wohninvest Weserstadion. Si bien la alta demanda es reconfortante para el club, no sorprende que genere frustración entre los fanáticos que se quedan con las manos vacías. Tienes que saber esto para entender por qué un anuncio oficial del SV Werder el jueves por la mañana causó tanto alboroto. Los boletos diarios, como se indica en el texto breve, solo pueden ser solicitados por los miembros del club en el futuro, que es la etapa de pre-pedido de no miembros cae. Entonces, ¿tengo que ser un futuro miembro (y pagar una tarifa anual) para tener la oportunidad de obtener entradas para el Werder? La respuesta corta es no. A pedido de DeichStube Tiene Werder Bremens Jefe de entradas Niko Hrubi Explique qué hay detrás del cambio.

No pasó mucho tiempo después de que el anuncio de Werder llegara a la red social Twitter. fanáticos enojados Mencioné hablar. “Un desarrollo muy inquietante, cómo se trata un fanático menor”. “sabroso , Werder. Más incentivo para obtener la membresía (cara)” o “Qué pena que quisiera volver al estadio la próxima temporada, estuve allí por última vez en 2019, pero parece que no volveré pronto”. Algunos dicen que los comentarios críticos, que no escaparon al enlace.

Taquilla del Werder Bremen: “Entiendo el llanto de algunos aficionados hasta cierto punto”

“Puedo entender un poco el clamor de algunos fanáticos, porque a primera vista puede parecer que algunos derechos exclusivos están vinculados a la innovación. Pero este no es el caso hasta ahora “, confirma Haroubi. se trata más de eso SV Werder Bremen con la tasa un boleto– Premio “Por simplificar el proceso de pedido con nosotros y acortar el tiempo de procesamiento”.

Publicidad

Publicidad

Hasta ahora estaba allí SV Werder Bremen Dos etapas de pre-pedido para juegos en casa. El primero para los socios del club que recibieron un trato preferencial en la asignación de entradas, y el segundo para no miembrosQuién puede solicitar la unidad restante, generalmente para participar en una lotería. Esta segunda etapa ahora ha sido eliminada. todos entradas hoyque no fueron solicitados por los miembros, estarán disponibles para la venta gratuita en el futuro, “a los que, por supuesto, también pueden acceder los no miembros”, asegura Hruby.

Werder Bremen: “Suponemos que tendremos las ventas de entradas restantes para casi todos los partidos en casa”

Ya no hay arrastre aquí, se aplica el principio de “primero en llegar, primero en ser atendido”. werder bremen Ahorre tiempo de procesamiento. En el resto de ventas también se incluyen las entradas ofrecidas por sus propietarios para partidos individuales a través de la bolsa de entradas oficial del club. “En el pasado, ese era el caso miembros Se les dio preferencia a la hora de comprar las entradas”, recuerda Hruby, y explica que el nuevo modelo también ofrecerá entradas de un día a los no socios: “Suponemos que nos quedarán ventas de entradas para casi todos los partidos en casa”. “Desde que el Werder alcanza los 27 000, que vende un total de unas 42 000 entradas para el Weser Stadium como abonos de temporada y también vende hasta 4200 entradas por partido a los aficionados invitados, la cantidad de entradas de un día se ha reducido significativamente, lo que significa que en la mayoría de los casos no hay queda mucha venta de entradas partidos en casa Entradas puede ser presentado.

Por cierto, los partidos fuera de casa no se ven afectados por el cambio. “Nada cambia ahora”, dice Hruby. yo también werder bremen En la nueva y exclusiva fase de pre-pedido de miembros No hay diferencia entre membresía de pleno derecho y de apoyo: “todos los miembros son tratados por igual”. Las entradas para la jornada también permanecerán disponibles para todos los aficionados como de costumbre a través de las oficinas de reserva previa habituales, como WESER KURIER. Por lo cerrado de la sociedad, que también es una de las reivindicaciones de algunos aficionados, el club no le querría bajo ningún concepto.

¿ya leído? ¡La venta de abonos ya ha comenzado en el SV Werder Bremen!

¿Más miembros del Werder Bremen debido al cambio de entradas? “Esa no fue nuestra idea original”.

“Queremos seguir haciendo que el Werder sea accesible a tantas audiencias como sea posible y a todo el mundo. aficionados Logró llegar al estadio. Es por eso que no queremos explícitamente la exclusividad solo por el bien de miembrosporque no creemos que este sea el camino correcto “, afirma Hruby. Incluso si este método funciona, como muestra el ejemplo de SC Freiburg.

El club de Breisgau logró aumentar el número miembros Entre agosto de 2019 y febrero de 2023 de 20.000 a 50.000, porque los socios del club también tienen derecho de suscripción preferente allí boletos de casa rey. Hruby: “Por supuesto, un cambio en la asignación de boletos podría significar que la membresía se vuelve más atractiva y más personas deciden convertirse en miembros del Werder. Pero esa no era nuestra idea principal para el cambio”. (dco)