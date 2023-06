Una película de ciencia ficción olvidada con dos grandes estrellas que cuenta una muy buena historia.

Matt Damon y Emily Blunt son grandes nombres en Hollywood. Mientras Damon consolidó su estatus como estrella de cine con las películas de Jason Bourne y Ocean, Blunt dejó su huella con proyectos emocionantes como Edge of Tomorrow y Sicario. Pronto, ambos aparecerían en Oppenheimer de Christopher Nolan.

Esta no es la primera vez que los dos aparecen juntos en cámara. Ya en el thriller de ciencia ficción de 2011 The Plan, Damon y Blunt se movían a través de un Historia que destroza los nervios. Aunque la película es muy buena, rara vez aparece en el discurso de la cultura popular en estos días.

Thriller de ciencia ficción: En The Plan, Matt Damon y Emily Blunt se enamoran a pesar de que no se les permite hacerlo

En el centro del plan está David Norris (Matt Damon), un político ambicioso. Un día conoce y se enamora de la bailarina Elise (Emile Blunt). Pero no hay tiempo para la indulgencia romántica: antes de que se dé cuenta, David es tomado Caballeros feroces en trajes Un complemento que hace una reivindicación clara.

David termina su relación con Elise inmediatamente. ¿Por qué? Los contemporáneos insolentes, que lo siguen a todas partes y aparentemente conocen cada pequeño detalle de su vida, guardan silencio al respecto. Resulta que David Parte de un gran planalcanzado por la Oficina de Planificación para controlar el curso de los acontecimientos.

El Plan no es solo una super emocionante película de ciencia ficción, sino también una conmovedora historia de amor que combina admirablemente diferentes géneros. La película, dirigida por Georges Nolfi, hace una particular reverencia al cine negro. La trama se basa generalmente en el cuento. equipo de adaptación por Felipe K. Dick apareció.

¿Cuál es el plan con Matt Damon y Emily Blunt en la televisión?

El plan funciona esta noche 30 de junio de 2023, a las 21:50 en ZDFneo. La película tiene una duración de 95 minutos y dura hasta las 11:35 p. m. con cortes comerciales. No hay repetición. Alternativamente, puede transmitir la película con varias opciones de compra y alquiler de Amazon, Apple and Co.

