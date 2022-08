US Open 2022: Ruleta favorita en la Gran Manzana: ¿Coric le está robando el espectáculo a las estrellas sobre Nadal y Medvedev?

Casualmente, puede ser tan tarde en la temporada: el hecho es que el US Open es la más abierta de las cuatro competencias de Grand Slam. Se han anotado siete campeones diferentes en los últimos 10 años: el doble de campeones en el Abierto de Australia (4), el Abierto de Francia (3) y Wimbledon (3).

“Esto se debe a la demora Programación en el calendario estacional . Los profesionales que brillan en los primeros seis o siete meses suelen debilitarse en la segunda mitad del año”. Misha Zverev en una entrevista exclusiva con Eurosport.de . “Incluso Novak Djokovic no tuvo la fuerza para ganar el US Open en 2021 después de tres títulos de Grand Slam y ser el número uno del mundo”.

Abierto de Estados Unidos Convulsiones: Murray toma una prueba y exige respuestas hace 16 horas

allá Alejandro Zverev Roger Federer también está fuera como contendiente al título, con Daniil Medvedev y Rafael Nadal encabezando la lista para muchos expertos.

Misha Zverev: Nadal y Medvedev no están a la cabeza

No es así con Misha Zverev. “Para mí, Rafa y Daniel no son mis favoritos. Nadal solo ha jugado el Masters de Cincinnati desde Wimbledon y perdió allí su primer partido”, dijo el jugador de 35 años. Con Medvedev, carece de dominio número uno, como lo ejemplifican Nadal, Federer o Djokovic.

Pero entonces, ¿quién tiene las mejores entradas en Nueva York?

Por supuesto que hay candidatos. El ícono del tenis John McEnroe trajo un nombre un tanto inesperado: Borna Couric. El croata solo tiene un cuarto de final de Grand Slam en su haber, pero eso fue en el US Open hace dos años. Sin embargo Obtuvo su primer título de maestro hace unos días en Cincinnati Couric ha ganado mucha confianza en sí mismo.

McEnroe lleva a Coric a jugar como aspirante al título

McEnroe a Eurosport Claro. De hecho, Couric consiguió un buen empate. Los clasificados esperan en la primera ronda, seguidos por el ganador del partido entre Jenson Brosby y Duzan Lagovic. “Borna me parecía mejor que nadie en Cincinnati. Físicamente, parecía estar un paso por encima de lo que había visto hacer a la mayoría de los muchachos. Es una de esas personas que Abierto de Estados Unidos ser capaces de tomar la decisión por sí mismos”, señalaClaro. De hecho, Couric consiguió un buen empate. Los clasificados esperan en la primera ronda, seguidos por el ganador del partido entre Jenson Brosby y Duzan Lagovic.

¡Victoria de caballeros para el No. 152 del mundo! Couric hace historia

Nota: Además de la posición mundial 29. Otro jugador de Croacia aparece como candidato al título de áreas de clasificación similares: Nick Kyrgios. Dijo: “Está listo para hacer grandes cosas de nuevo”. Alex Corretga, experto de EurosportLlegó a la final del Abierto de Francia dos veces. “Para Nick, su experiencia en Wimbledon fue muy importante”. Kyrgios “encontró su ritmo este año y demostró al título en Washington que puede ganar en la cancha dura”.

En Wimbledon, Kyrgios ya estuvo cerca de su primer título de Grand Slam, solo en Tras liderar el grupo, Djokovic tuvo que admitir la derrota en la final . El US Open comienza con bombos y platillos para el australiano: es contra el buen compañero Thansi Kokinakis, con quien ganó el Abierto de Australia en dobles a principios de año.

Kyrgios hace la mayor oferta

“No creo que nadie quiera jugar contra Nick al principio del torneo. No porque la atmósfera le quede tan bien. Es Nueva York, se trata del espectáculo, y Kyrgios ofrece el mayor espectáculo en la gira de tenis”, Corretga. dijo.

Kyrgios gana el título en Washington: primer título desde 2019

Otros favoritos además de Nadal, Medvedev, Coric y Kyrgios se pueden encontrar, como era de esperar, en Los 15 primeros en el ranking mundial . Todos los ojos están puestos en Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime y Janek Sener.

Aunque Auger-Aliassime jugó un escenario moderado, tenía buenos argumentos. En febrero, el canadiense consiguió el primer título ATP de su carrera sobre suelo duro en Róterdam, y el año pasado alcanzó las semifinales del US Open. el dibujo Lo dijo bien con Auger-Aliassime, quien primero tiene que lidiar con la calificación y tendrá un contendiente potencial en las próximas dos rondas.

Consejo del pecador: no mires las redes sociales

Para Sinner, en cambio, los últimos 16 fue la última parada del año pasado. Una marca que los italianos definitivamente quieren trascender. El cuatro veces campeón de Nueva York, McEnroe, tiene un consejo extraño para el joven de 21 años. “Las redes sociales no deberían verse”.

En Wimbledon, Sener “mejoró lentamente” y jugó “dramáticamente”. “Pero luego Djokovic volvió a subir el listón y se acabó para Yannick. Es un proceso continuo y está progresando constantemente”, dijo McEnroe, quien tarde o temprano vio al campeón de Grand Slam en Sener.

¿Alkaraz? no te dejes engañar

Sin embargo, para la mayoría de los expertos, Alcaraz y Tsitsipas están ligeramente por encima de Sinner. Barbara Schett, por ejemplo, cree que uno no debe dejarse engañar por la actuación entrecortada del español en las últimas semanas. “En 2021, logró su primer gran logro en el US Open. Físicamente no pudo pasar de los cuartos de final, pero Carlos es un jugador diferente ahora, especialmente físicamente”. El primero dijo que el cuarto clasificado del mundo tenía “muchas posibilidades de llegar muy lejos”. Séptimo clasificado del mundo en Eurosport.

Alcaraz sobre competir con el malhechor: ‘Como Nadal y Federer’

Tsitsipas es uno de los favoritos desde hace tiempo cuando se acercan grandes eventos. Pero en el US Open, las cosas han sido difíciles para Grecia hasta ahora, su competencia más débil. Ronda 3: hasta ahora no era posible más. Después de todo, el ensayo general da esperanza. En el Masters de Cincinnati, Tsitsipas llegó a la final y venció a Medvedev o John Isner y Diego Schwartzman en el camino. Por supuesto, eso no lo convierte en un favorito del torneo.

Entonces, ¿quién ganará? Es muy probable que al final el hombre que lo hizo 22 veces se lleve el trofeo de Grand Slam en sus brazos…

Usted también podría estar interesado en: Exclusiva a Medvedev: “Pregunté qué me estaba pasando de repente”

Schett: Estas son las posibilidades de Nadal en el US Open

Abierto de Estados Unidos Sorteo del US Open para Tim: grandes obstáculos para Maria y Otti Actualización ayer a las 4:20pm