US Open: ¿Casper Rudd en semifinales contra Karen Khachanov con ventaja? Shehab recibe un doble golpe

Casper Rod tiene ventaja sobre los otros tres Los semifinalistas del US Open : El noruego sabe cómo jugar una semifinal de Grand Slam y ganar.

En el Abierto de Francia, Rudd llegó sorpresivamente a la final, donde se enfrentó a Rafael Nadal, sin embargo, perdió por completo

¿Esta experiencia lo ayudará en el torneo de tierra batida más grande del mundo en el US Open en pista dura? Se parece a esto.

“Me siento un poco más cómodo en tierra batida en este momento, pero eso no significa que no pueda hacerlo bien en pista dura”, dijo Rudd después de su expulsión. Victoria en cuartos de final ante Matteo Berrettini

“Ha mejorado su juego en esta superficie durante el último año o dos. Esta temporada me he demostrado a mí mismo que puedo llegar lejos en los eventos de canchas grandes y difíciles y vencer a los buenos jugadores”.

Fue un “refuerzo de confianza en sí mismo”.

Wellander sobre Rodd: “Estaría loco si…”

El jugador de 23 años quiere usar eso para conseguir el gran doble hit. Rudd aún se pierde dos victorias en Nueva York, no solo su primer título de Grand Slam será un trato hecho, sino también Saltando del séptimo al primer lugar en el ranking mundial pasé

“Eso sería una gran cosa”, dice. Mats Wheeler en Eurosport. “Pero sería realmente una locura si Casper se enfrentara a Carlos Alcaraz en la final. Entonces sería la final sobre el título y el primer lugar en la clasificación. A menudo hay alguien que sale ganando porque alguien más no está jugando o está lesionado. Eso no desmerece la actuación, pero lo será. Genial si esta vez se da en un duelo mano a mano”, dijo el sueco, que derrotó a Evan Lendl en la final del US Open de 1988 y se convirtió en el número uno como lateral. . resultado.

Cuartos de final: Rudd engaña a Brittney tras el inicio del relámpago – resumen

Sean cuales sean los días que le esperan a Rudd, el nativo de Oslo ya es el mejor tenista en la historia de su país. Si regresa a casa desde Flushing Meadows con el trofeo, alcanzará el estrellato y posiblemente avanzará a dimensiones que anteriormente solo estaban destinadas a los entusiastas de los deportes de invierno en Noruega.

Rod: Padre e hijo agotan la última proporción

Karen Khachanov todavía se interpone entre Ruud y la segunda final de Grand Slam de su carrera. ruso que Nick Kyrgios en cuartos de final mostró los límites , perdió la única comparación hasta el momento con el escandinavo en 2020 en el ATP Masters de Roma. El joven de 26 años se lleva bien con el rol externo.

Rod fue advertido, al igual que el padre Christian. El entrenador de 50 años, su hijo, estuvo en los octavos de final del Abierto de Australia de 1997 y subió al puesto 39 de la clasificación. Rudd es el único de los cuatro semifinalistas que confía en un equipo de padre e hijo. “También está observando el último porcentaje que todavía está allí, después de todo, somos una familia. Puedo ver que está haciendo todo lo posible para asegurarse de que esté jugando bien. Me siento muy cómodo con eso”, dijo Rudd. En nueva york.

Khachanov vs Ruud – Esto es lo que dijeron los semifinalistas antes del duelo

Sobre todo, fue el golpe de derecha el que tuvo el mayor impacto con el finalista del Abierto de Francia. Pero padre e hijo siempre vigilan el paquete general. El “revés y el saque” se desarrollan aún más en los entrenamientos, explicó Christian Rudd al final de la temporada pasada en una entrevista con la ATP. Y: “Casper quiere estar en la cima permanentemente”.

Probablemente llegó a la cima el domingo, en dos aspectos.

