Vacuna de Valneva aprobada en la UE: lo que puede hacer una vacuna muerta ‘real’

Después de que la Agencia Europea de Medicamentos EMA, la Comisión de la Unión Europea diera su visto bueno a la vacuna Corona hace unos días Francés Grupo farmacéutico Valneva para el mercado de la UE.

Es la sexta vacuna contra esto. Coronavirus En la Unión Europea – la primera aprobación estándar. Las vacunas anteriores se aprobaron muy rápidamente debido a la emergencia aguda de la epidemia, pero solo “con condiciones”. El portal establece que su consentimiento debe ser renovado cada año.

A diferencia de las vacunas preaprobadas, Valneva es una vacuna inactivada. Puedes averiguar cómo funciona, cuáles son sus efectos secundarios y para quién está aprobado aquí.

¿Cómo funciona la vacuna Valneva?

VLA2001 es una vacuna de virus inactivado. Es “una tecnología de vacuna clásica que ha estado en uso durante 60 a 70 años con procesos probados y un nivel muy alto de seguridad”, dijo la Comisión de la Unión Europea en 2021. Esta tecnología también se usa en la mayoría de las vacunas contra la influenza y muchas vacunas para enfermedades de la infancia. Esto convierte a “VLA2001” en la única vacuna corona basada en virus inactivados, es decir, la única vacuna corona muerta “real” disponible actualmente. en Europa Permisible.

¿Qué tan bien protege la vacuna Valneva?

La empresa determinó el evento.

Según el comunicado

En un estudio comparativo con una vacuna vectorial de Astrazeneca. Registro de la vacuna de Valneva en este

Reacción defensiva en el 95 por ciento de todos los participantes.

La concentración de anticuerpos es superior a la de la vacuna de Astrazeneca.

Según los expertos, no se ha establecido si las personas vacunadas están tan bien protegidas contra la enfermedad con la preparación de Valneva como con las vacunas de ARNm vacunadas actualmente. Esto fue confirmado recientemente por el miembro de Stiko Christian Bogdan en

diario de farmacia

: “La vacuna de Valneva ha sido comparada con la vacuna de Astrazeneca. El efecto protector de la vacuna de vector de Astrazeneca es definitivamente menor que el de las vacunas de ARNm. “Sin embargo, según las autoridades de la Unión Europea, la eficacia es suficiente para su aprobación.

¿Cuáles son los efectos secundarios conocidos de la vacuna Valneva?

Valneva también estudió los efectos secundarios como parte de este estudio comparativo. En consecuencia, la vacuna fue “bien tolerada” y “mostró un perfil de tolerabilidad estadísticamente significativamente mejor” en comparación con la vacuna Astrazeneca.

Como enfatiza el médico y experto Stiko Bogdan, los datos hasta el momento no pueden descartar efectos secundarios raros: “Alrededor de 2,000 personas recibieron la vacuna Valneva en el estudio”, dijo. “Sobre esta base, no puedo hacer ninguna declaración confiable sobre los efectos secundarios que con frecuencia ocurren menos de 1 en 100. Esto no es estadísticamente posible”.

¿Quién debe recibir la vacuna Valneva?

Preparándose inicialmente para

Personas de 18 a 50 años

Ha sido aprobada. Debido a que no hay datos suficientes sobre los efectos en personas mayores de 50 años, la preparación solo debe aprobarse tentativamente hasta esta edad.

¿Cuándo se vacunará Valneva en Alemania?

Todavía no está claro cuándo se utilizará la nueva vacuna en Alemania. Sin embargo, en teoría, tenemos un pequeño número de dosis disponibles. La Unión Europea firmó un acuerdo con la empresa francesa en noviembre pasado, que le permite comprar hasta 60 millones de dosis de la vacuna Valneva.

¿La vacuna Valneva también funciona contra Omicron?

Según información de la empresa

La vacuna Valneva también protege contra la variante omicron. Como anunció la compañía en enero, los estudios preliminares de laboratorio mostraron que tres dosis de la vacuna candidata VLA2001 anularon la variante Omicron (proporción B.1.1.529). El 100 por ciento de las muestras de suero analizadas mostraron anticuerpos neutralizantes contra la variante delta y el 87 por ciento contra la variante omicron. Sin embargo, todavía no hay datos independientes sobre su eficacia contra Omikron. Según expertos de la EMA, pudieron determinar qué tan efectiva es la vacuna contra la variante omicron del virus

No establecido todavía

.

