VfB Stuttgart empató a 1. FC Heidenheim – Fútbol

VfB Stuttgart y 1.FC Heidenheim empataron después de un partido muy entretenido. Un gol en el último segundo empató el marcador.

1. Heidenheim juega 3-3 (0-1) ante Stuttgart. Después de tomar una ventaja de 2-0, el VfB ya parecía un ganador seguro. Serho Geraci (41) y Angelo Steller (53) pusieron al VFB por delante. Un gol en propia puerta del portero del VfB Alexander Nubel aseguró el gol en el minuto 63. Luego, Tim Kleindienst dio la vuelta al partido a favor del Heidenheim con dos goles en poco tiempo (84 y 85). El VfB se llevó el último punto con el empate en el último segundo de Deniz Undav (90+8). El VFB ocupa el tercer lugar en la clasificación con 57 puntos. Heidenheim ocupa el undécimo lugar en la clasificación de la liga alemana con 30 puntos.















Undav está molesto tras el pitido final: Kleindienst tiene que vivir con el punto

Tras el pitido final, representantes de ambos equipos expresaron su descontento con el resultado del partido. El delantero del VfB Deniz Undav expresó su enfado en una entrevista con SWR Sport. Después de ir ganando 2-0, el VFB jugó “con arrogancia”. “Esto no nos conviene en absoluto”, dijo el goleador en el 3:3. Todos habrían jugado solos y ya no estarían juntos. “Si controlas un partido como este hasta el minuto 60, no puedes estar 3-2 abajo”. Un empate se siente como una derrota y tenemos que hacerlo mejor en el próximo partido contra el Dortmund (6 de abril, 18:30 horas). A pesar de toda la decepción, el entrenador del VFB, Sebastian Hoeneß, tenía “sentimientos encontrados” sobre el partido. “También está contento de poder salir de aquí con un punto”. Pero el equipo se habría dejado contagiar más de la cuenta debido al “ambiente de fiesta” que reinaba en el estadio.















El doble jugador del Heidenheim, Tim Kleindienst, también habló con sentimientos encontrados sobre el partido tras el pitido final. “Tenemos que vivir con esto”, dijo en la entrevista. “Al final jugamos contra un equipo de primer nivel. Si continúa jugando así, lo más probable es que esté en la Liga de Campeones el año que viene”. Así que puedes ser feliz, “pero al final no te sientes así”, admitió el delantero. Frank Schmidt, entrenador del Heidenheim, elogió en una entrevista la “extraordinaria energía” con la que su equipo dio la vuelta al partido en la segunda parte. El entrenador resumió el partido: “Al final, el VFB no está contento porque no ganó un partido con dominio y nosotros no estamos contentos porque en el minuto 95 estábamos 3-2 por delante y no ganamos el partido”.















Los aficionados del VfB protestan contra la lucha por el poder

Ante 60.000 aficionados en un estadio de Stuttgart lleno, el supuesto primer gol del equipo local no se hizo esperar. Serho Geraci marcó fuera de juego tras un pase de Deniz Undav, y el árbitro Felix Zwier anuló el gol tras consultar con el videoarbitraje (8). El partido se detuvo durante unos minutos, mientras los aficionados del VfB Stuttgart protestaban con pancartas y fuegos artificiales contra la lucha de poder en la dirección del club. Poco después, Undav apareció libre ante el Heidenheimer Tor. El portero del FCH Kevin Mueller pudo bloquear el disparo del jugador nacional (minuto 13). Müller también logró evitar un cabezazo de Geraci en el minuto 17.

Stuttgart Fútbol | Bundesliga

Black Curve: los aficionados del VfB protestan contra la política del club En la cúpula del club de Stuttgart se libra una lucha de poder. En el partido de vuelta contra el 1. FC Heidenheim los aficionados dejaron clara su opinión.

Geraci anotó al final del primer tiempo

Después de una primera fase animada, el VFB siguió jugando, pero no hubo ocasiones claras de gol gracias a la tenaz defensa del Heidenheim. En el minuto 26, los visitantes atacaron por primera vez. Después de un mal pase hacia atrás de Maximilian Mittelstadt del Stuttgart, el delantero del Heidenheim Tim Kleindienst pudo recuperar el balón y correr hacia la portería local. El capitán del VfB, Waldemar Anton, dejó clara la situación cuando despejó un centro de Kleindienst a Marvin Berenger en el saque de esquina.

Cualquiera que pensara que los Heidenheimer se volverían más ofensivos se llevó una decepción. El VfB siguió dominando el partido. En el minuto 39, el poderoso Müller volvió a bloquear a Chris Fuhrich. Dos minutos más tarde, el portero del Heidenheim fue derrotado. Después de una maravillosa interacción con Undaf, Angelo Stiller pasó el balón a Geraci con un centro que valió la pena ver. Disparó el balón por encima de la línea de gol desde corta distancia (41). La primera parte concluyó con una gran actuación del portero del VfB Nobel. En el último segundo, quitó el balón del pie de Jan-Niklas Best, que penetró en él impidiendo así el gol del empate (45).

Estelar con su primer gol con el Stuttgart – Noble con un extraño gol en propia meta

Como en la primera parte, en la segunda parte el balón tardó sólo ocho minutos en llegar a la portería de Heidenheim, pero esta vez el gol se concedió. Undav envió un pase perfecto al potente Angelo Stiller y batió a Müller desde 14 metros (53 min). Para Stellar, éste fue el primer gol del VfB. Concluyó su buena actuación con un gol.

La ventaja de dos goles del equipo local duró sólo unos diez minutos. En el minuto 62, el portero del VfB Nobel cometió un gran error al derribar un inofensivo cabezazo de Tim Kleindienst. El equipo de juego pasó sobre la línea de gol y el marcador quedó 1:2. Como resultado, Heidenheim jugó la mayor parte del partido y Stuttgart parecía inquieto. Pero los visitantes de Ostalp no crearon oportunidades claras de gol y el poste evitó la decisión inicial a favor del Stuttgart tras un disparo del suplente Silas (74).

Pequeña locura de servicio en Stuttgart: la UNDF iguala en el último segundo

Diez minutos más tarde, Kleindienst empató. Besti envió un potente centro al delantero independiente, que remató bien técnicamente en el segundo palo y superó a Noble. Poco después las cosas empeoraron para el VfB, cuando Heidenheim dio la vuelta al partido gracias a Kleindienst. Esta vez Eren Dinksy envió un centro al área del Stuttgart. Allí, Kleindienst venció a Anton y anotó de cabeza para darle la ventaja a Heidenheim. En el tiempo añadido, Nicolas Dauphidan del Heidenheim recibió una tarjeta roja cuando intentaba asegurar el balón en el banderín de córner y golpeó con su entrada a Mittelstadt (90+6). Difícil decisión de Zawayer.

Poco después, el VfB logró sumar un punto en la última acción del partido. Mittelstadt disparó un balón largo al área de Heidenheim, donde Undav derribó de espaldas a la portería. En el último disparo del partido, el delantero disparó al ángulo más alejado de la portería de Heidenheim para poner el marcador final 3-3 (90.+8).

El Stuttgart ahora se enfrenta al Dortmund y Heidenheim recibe al Bayern

El primer partido del Stuttgart será el próximo sábado contra el Borussia Dortmund (6 de abril, 18:30 horas). El Stuttgart tendrá que prescindir de su capitán ante el Dortmund. Waldemar Anton recibió su quinta tarjeta amarilla de la temporada en el tiempo añadido contra el FCH y, por tanto, fue suspendido por un partido. Heidenheim también recibirá el sábado al Bayern de Múnich (15:30 horas).