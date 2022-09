Video en vivo de Fórmula 1: AlphaTauri niega el complot de Tsunoda

“Strol recibió muy positivamente el fichaje de Alonso. Ve que estamos trabajando en equipo y queremos construir mejores autos. No es un problema para él”, dijo Crack.

09:52

Conductores que no tienen suficientes puntos

No soy fanático de los puntos de súper licencia. Por un lado, me gustan los exóticos realmente grandes, que fueron rechazados como resultado, pero sobre todo, muchos de los mejores pilotos no habrían tenido una súper licencia si las regulaciones ya estuvieran vigentes cuando comenzaron, como Max Verstappen o Kimi. Raikkonen.

Tenemos en nuestra serie de fotos diez ejemplos que no habrían llegado a la Fórmula 1, al menos no en ese momento.