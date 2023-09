Wade Barrett: “El Nexus murió demasiado pronto” – Tommy Dreamer sugiere dos miembros del Salón de la Fama de la WWE – Se anuncia una lucha por el título y dos segmentos para “Monday Night RAW”.

El comentarista de “Monday Night RAW”, Wade Barrett, formó parte del podcast “Even Stronger” donde discutió una serie de temas, como cómo el Nexus comenzó en una era de alrededor de 2002 a 2009 cuando el programa se volvió “obsoleto”. Las mismas estrellas siempre estaban en la cima. Pero el grupo duró sólo seis meses y se cree que el grupo se extinguió demasiado pronto.

“Creo que hubo una época entre 2002 y 2010 en la que el programa se volvió obsoleto porque eran las mismas siete u ocho personas las que dirigían el programa durante ese período. Creo que la compañía comenzó a darse cuenta de que algunas de estas personas que tenían He estado involucrado con el programa durante años y empezamos a mejorar”. “Realmente necesitamos nuevas estrellas porque los próximos 10 años no serán buenos si no comenzamos a construirlas ahora”. Así que tuve suerte de poder “Todos fuimos contratados el mismo día. Somos bastante similares. Así que regularmente me comparo con esos dos. “Así que tuve suerte de que Mi ascenso a través de las ligas de desarrollo ocurrió durante este tiempo, lo que significó que la compañía estaba buscando activamente nuevas estrellas”.

“Nexus fue una experiencia maravillosa para todos los que estábamos en el grupo. Aunque creo que murió demasiado pronto, la gente todavía quiere hablar conmigo sobre ello hoy. Puede que solo haya tomado seis meses, pero la gente todavía quiere hablar”. “. Sobre el momento en que destrozamos el ring atacando a John Cena. Cuando vencimos a Vince McMahon y dirigimos la compañía. Fueron tiempos realmente emocionantes. Eso cambió completamente mi vida. Como una estrella joven y en ascenso, no se puede pedir mucho más que eso, y espero que esto le haya demostrado a la compañía: “Oye, hay un camino a seguir aquí para debutar con grupos de estrellas jóvenes dominantes”, que es lo que hemos estado haciendo durante un tiempo y unos años más tarde lo vi con El escudo.