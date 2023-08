Wagner Soldner revela la última reunión de Putin con Prigozhin

Página principal Política

Tras la muerte de Prigozhin, uno de los líderes de Wagner revela nuevos detalles sobre su último encuentro con Putin. Al parecer, el jefe del Kremlin le dio a la cabeza de Wagner una falsa sensación de seguridad.

Moscú: insultos desiertos y luego liberados: poco después de la muerte del jefe de Wagner Yevgeny Prigozhin Una fuente tiene nuevos detalles de una reunión reciente con Vladimir Putin abierto. Después del fallido intento de golpe, el presidente ruso convocó a funcionarios al Kremlin y “les gritó a toda la banda durante tres horas”, dijo un combatiente de Wagner en una entrevista con la plataforma de noticias. Medusa. El hecho de que al jefe mercenario se le permitiera retirarse llevó a Prigozhin a suponer erróneamente que era “intocable”. Error fatal, como se vio después.

Accidente aéreo en Rusia: una prueba de ADN confirma la muerte de Prigozhin

Ha fallecido Yevgueni Prigozhin. Exactamente dos meses después de su levantamiento contra el liderazgo militar ruso por desacuerdos sobre la guerra de Ucrania, el fundador del Grupo Wagner murió en un accidente aéreo sobre Rusia. El domingo (27 de agosto), el Servicio de Investigación de Moscú confirmó la muerte. La comparación de ADN mostró que Prigozhin estaba entre los 10 pasajeros que murieron en el avión privado que se estrelló.

Muerte de Prigozhin: Estados Unidos especula que había una bomba a bordo. ¿Putin tuvo algo que ver en ello?

Los antecedentes exactos del accidente aún no están claros. Actualmente sólo hay especulaciones y no hay información confirmada sobre la causa. Sin embargo, muchos en Occidente sospechan que el aparato de poder que rodea a Putin puede tener un papel en el pastel: en venganza por el audaz intento de golpe. Entonces resulta El presidente estadounidense Joe Biden no se sorprendió por el incidente.. “No sucede gran cosa en Rusia sin el apoyo de Putin”, dijo al principio el hombre de la Casa Blanca. Moscú, furiosa, desestimó la acusación calificándola de “mentira”. Sin embargo, los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que podría haber explotado una bomba a bordo.

¿Tiene algo que ver con la muerte del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin? El presidente ruso Vladimir Putin es sospechoso. © ZumaWire/Imago/Kai Nettfeld/DPA/Montague

Esto no se puede verificar de forma independiente. Lo que es seguro, sin embargo, es que Prigozhin no fue aceptado en el Kremlin. Durante meses, ha estado criticando abiertamente la conducta bélica de Ucrania y acusando públicamente a los dirigentes militares de incompetencia. La disputa culminó finalmente con la marcha sobre Moscú, con la que Prigozhin quería derribar a sus oponentes. Terminó su levantamiento a pocos kilómetros de la capital rusa, con la mediación del dictador bielorruso Alexander Lukashenko.

De hecho, Prigozhin parece haber esperado la muerte por su rebelión. Esto muestra un video que surgió, que fue grabado antes del accidente aéreo. En él, Prigozhin habla con su adjunto Dmitry Utkin, que también murió en el avión, sobre su sentencia y sobre la muerte que él cree casi segura.

Reunión después del motín: Putin supuestamente le gritó a Prigozhin durante horas

Según él, los fundadores de Wagner se sorprendieron más MedusaUn informe de que el Kremlin dio sólo horas de conferencias. Prigozhin tuvo la impresión de que no lo iban a matar, de lo contrario lo habrían matado en el acto, dice el citado mercenario Wagner. A partir de ese momento, Brighishin se consideró un “marginado” y “determinó que era inmortal”.

Wagner-Soldner explica: “Personalidades obsesivas y de mente estrecha

Se decía que una persona descuidada se comportaba en consecuencia en su entorno. Por ejemplo, nunca ha habido una decisión que impida a los ejecutivos de Wagner volar juntos en un avión en el futuro. Este procedimiento se enmarca en el protocolo unificado de los jefes de gobierno y sus adjuntos. Pero el aparato de seguridad de la fuerza mercenaria está formado por “personalidades obsesionadas y de mente estrecha”, dijo Marat Gabidulin, ex comandante de una unidad de una compañía militar privada. Medusa. Añadió que quien quiera “llevar una bomba nuclear delante de los guardias no se dará cuenta”. En otras palabras: el asesino o los asesinos claramente lo pasaron bien con Prigozhin. (jkf)