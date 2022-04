Weidenfeller se burla: Lewandowski se fue después de una hora y no conoce a Brazo

para: kay hartwig

dividir, rasgar

Bayern Munich ganó el décimo título consecutivo. El director deportivo Hasan Salihamidzic también habló con Sky90 sobre las decepciones de la temporada 2021/22.

Múnich – Bayern Munich Lo hizo de nuevo. En el El Bayern de Múnich se coronó campeón de Alemania por décima vez consecutiva contra la Liga alemana el sábado por la noche (23 de abril).. Con su victoria por 3-1 en el Allianz Arena ante el Borussia Dortmund en la jornada 31 de la temporada 2021/22 de la Bundesliga, el Bayern ya se había hecho con el título. El técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, celebró su primer título como entrenador.

Diez campeonatos consecutivos: un logro para los libros de historia. Ningún equipo de las cinco grandes ligas europeas (Alemania, Inglaterra, España, Italia y Francia) lo ha conseguido. Incluso antes de eso, el Bayern tenía el récord de la serie de campeonato, pero no solo. El Bayern tuvo que compartir el récord anterior de nueve campeonatos consecutivos con la Juventus de Turín. Juventus ganó nueve títulos consecutivos de Scudetto en la Serie A de 2012 a 2020.

Hasan Salihamidzic cotizó en Sky90. © captura de pantalla / sport.sky.de

despues de un día El 32º título de campeón en la historia del club Hasan Salihamidzic es un invitado cielo 90. La Concejalía de Deportes del FCB comentó allí la histórica conquista del título Campeón estándar. Pero las decepciones de la temporada, como la derrota en la Liga de Campeones ante el Villarreal o la dura desgracia de la copa en 0:5 en Mönchengladbach, también deberían ser tema de discusión.

Bayern Munich: Director deportivo Hasan Salihamidzic en Sky90 sobre…

… la fiesta del campeón de Múnich tras la victoria en la Eredivisie: “Fue muy agradable, los muchachos estaban de muy buen humor. Con la familia y los amigos fue una gran noche: el Allianz Stadium estaba lleno, los fanáticos nos brindaron un gran apoyo”.

…el repentino final de los cuartos de final de la Champions ante el Villarreal: “Por supuesto que estoy molesto y todos estamos molestos porque tuvimos una gran oportunidad. Pensé que mis oportunidades serían grandes. No jugamos bien en España. Hicimos buenos servicios allí, pudimos haber encajado tres o cuatro”. objetivos. (…) Ahora tenemos que volver al trabajo. todos los días, pero eso seguirá”.

… BVB como principal contendiente en el torneo: “Por supuesto que tenemos mucho respeto por el trabajo que está haciendo el Borussia Dortmund. Este es el contendiente número uno. Lo que pasó en Leipzig y Leverkusen también es genial, la Bundesliga necesita eso. No queremos ser campeones por 15”. o 20 puntos.”

Bayern Múnich: Weidenfeller enfada al director deportivo Salihamidzic con Lewandowski

… Entrenador Julian Nagelsmann y Colaboración: Me alegro de que hayamos tenido éxito con este equipo de entrenadores. Por eso tenemos a Julián, porque queremos empezar una nueva era con este entrenador, este cuerpo técnico. Nuestro trabajo es muy bueno, hablamos mucho, tratamos de analizar todos los días, miramos los entrenamientos. Es un entrenador muy comunicativo y abierto. Trabajar con él es muy agradable. También es un proceso para el equipo, y los muchachos lo ven como alguien que tiene mucho conocimiento. Lo que se crea allí: los niños notan que hay algo real en Julian. Intentaremos ampliarlo.

…Declaración de Roman Weidenfler de que Robert Lewandowski abandonó la fiesta principal una hora después: “No puedo decir nada, no tengo idea. Estaba en una mesa diferente y solo puedo decir que el estado de ánimo era genial”.

Bayern Múnich: Salihamidzic pide un aumento a Sane – “Espera que explote”

…para narrar Sane y sus fluctuaciones en el rendimiento: “Leroy es un joven increíblemente talentoso que lo tiene todo. Es muy rápido, regatea y también está mentalmente tenso. Pero ahora tiene que venir. Cuando tiene esa tensión física, es divertido verlo. Si no lo está, yo no me gusta.” No quiero ver eso”.

“Siempre hablamos de potencial. Eso lo quiero ver en el campo. Si se lo digo una, dos, tres veces. (…) en algún momento tiene que haber un zumbido. El equipo también espera que explote, dar lo mejor de sí en los entrenamientos y partidos. Puede. En las últimas semanas no ha podido recuperar eso. Es alguien que escucha lo que dice el entrenador y el equipo. Ojalá lo implemente. “

Bayern Múnich: Salihamidzic descarta la salida anticipada de Lewandowski

… colocando la década en torno al anotador récord Robert Lewandowski: “Tenemos todo el tiempo del mundo para hablar con él sobre el contrato. Todavía no hemos negociado. ¿Lo haremos?”.

“Por supuesto que queremos mantenerlo. Lowe tiene el mayor respeto que cualquiera puede tener. Él corresponde con ofertas. Queremos ver hasta dónde podemos lograr nuestros objetivos. Hay que dejar que el Bayern de Múnich vea: hasta dónde vamos, cómo ¿Cuánto dinero tenemos? Hablábamos de vez en cuando. De todo, claro que hablas de contratos, y también con tu mentor. Sin embargo, estamos felices y orgullosos de tenerlo allí. Ahora estamos esperando conversaciones. Obviamente tiene contrato para la próxima temporada”.

… Ante la pregunta de si el Bayern de Múnich venderá a Lewandowski por entre 30 y 40 millones al final de la temporada: “no.”

… cuando se le preguntó si podía descartar una venta de Lewandowski en el verano de 2022: “Sí. Tiene un contrato”.

Bayern Munich: Según Salihamidzic, el paradero de Sule fracasó por dinero

… Niklas Soleil y su marcha al BVB: “Nichlas es un gran chico. ¿Qué es lo peor para el club? Cuando un jugador de esta edad hace una transferencia gratis. También hay que decir que no teníamos nada para satisfacerlo. Ya intentamos contratar a Niklas. También sabemos cómo Es importante que esté en el vestuario. Lamento que Niklas se vaya. Pero tenemos que mirar hacia adelante”.

…tal vez subestimando a Süle: También hablamos mucho con la gerencia. El tiempo que le ha dado Julián para jugar este año ha sido el mayor reconocimiento a un jugador para mí. No pudimos lograr eso en las negociaciones”.

… Cuando se le preguntó si el lugar de Süle finalmente fracasó debido al dinero: “Al final, sí”.

Bayern Munich: Director deportivo Salihamidzic sobre la transferencia de Gravenberch – ‘Es difícil’

… el jugador se va gratis, como en el caso de Süle: “Destruye el fútbol. Las transferencias gratuitas debilitan cada vez más a los clubes. Especialmente en la pandemia”.

Posible transferencia de la estrella del Ajax Ryan Gravenberch a Munich: “Es un buen jugador. Estamos en conversaciones, puedo decir mucho. Con una transferencia como esta, mucho tiene que encajar. ¿Mile? Charco. Es difícil. Todas las transferencias son difíciles”.