Werder Bremen en las filas contra Mainz 05: ¡La quinta fila para dos de las estrellas del Werder!

Bremen – Werder Bremen perdió su partido en casa contra FS en Mainz 05 0:2 (0:1). Markus Ingvartsen y Jay-Sung Lee marcaron los dos goles del equipo visitante. Jugadores del Bremen en revisión individual – con puntajes.

Jerry Pavlenka: Fue probado por primera vez a los 29 minutos y bloqueó con seguridad el disparo de Barrero. Después de eso, rara vez tuvo que mostrar sus habilidades, en cambio, sacó la pelota de la red dos veces, no fue su culpa. Nota 3

Mitchell Weiser: Volvió a demostrar su afición por las situaciones difíciles al conquistar varios segundos balones en un buen comienzo del Werder. Al principio, a menudo era posible detenerlo con una falta, pero incansablemente se volvió hacia adelante por el lado derecho. Pero tampoco consiguió el pase final. Visto cada vez menos después. grado 4

Nicolás Stark: Como en los dos partidos anteriores, jugó de lateral derecho, pero debutó en ataque y casi marca un tempranero gol de Ducksch. Después de eso, es mayormente fuerte en los duelos, atenta y clara. Stach se quedó fuera del juego por 0:2. grado 3.5

Werder Bremen marca contra Mainz 05: Amos Bieber tuvo una tarde amarga

Pimienta de Amós: Volvió al once inicial por lesión de Milos Velikovic y sustituyó al segundo capitán en el centro de la línea defensiva. Entregó con una entrada perfecta contra Lee (tercero) y logró una gran tasa de entradas del 90 por ciento en los primeros 45 minutos, luego llegó tarde en un duelo de cabeza en el 0-1 contra Ingvartsen. Y empeoró cuando bloqueó el balón en el 0 a 2. Una época amarga. Grado 4.5

Marco Friedel: A la temperatura de funcionamiento desde el principio, las situaciones se despejaron antes de que se volvieran realmente peligrosas. Si está probado, es de Da Costa. Pero en general es una apuesta segura. Nota 3

Anthony Young (hasta 73): Algunos ataques del FSV pasaron por su defensa. Da Costa a veces tenía demasiado espacio. Incluso después de cambiar de bando con pérdidas innecesarias de balón, aunque siempre se estuvo preparando para el inminente desastre. Grado 4.5

Calificaciones Werder Bremen vs Mainz 05: Romano Schmid ansioso por jugar, Marvin Duksch débil

Christian Gross (hasta 73): Varios malos pases impidieron que los anfitriones realizaran una buena acción de sustitución. Ganó la mayor cantidad de duelos de todos los jugadores en el campo antes de la primera mitad (diez), pero luego encajó el segundo gol sin alcanzar a Lee de Mainz. Grado 4.5

Elia Grove (hasta 62): Corrió mucho, ganó el balón en algunas escenas importantes… Una sólida actuación que se acabó en poco más de una hora por cuestiones tácticas. grado 3.5

Romano Schmid (hasta 73): Un gran comienzo de partido porque brilló con ilusión. Estuvo involucrado en casi todos los actos peligrosos de Bremen. Lo intentó él mismo desde la segunda fila y se desempeñó bien como piloto en el mediocampo. Sin embargo, su final de mejor posición (33) fue pobre. Después del déficit entonces menos evidente, pero sigue siendo el mejor jugador en casa. Clase 2

Marvin Doksch: Una gran oportunidad de tomar la delantera se perdió en el primer minuto. Después de eso, hizo un esfuerzo, pero no funcionó mucho. Falló por poco un buen centro de Schmid con un cabezazo (23′), luego una probabilidad de 1:2 desde una buena posición (70′). 5. grado

Werder Bremen marca contra Mainz 05: Niklas Volkrug carece de precisión

Jarra Niklas: Después de muchas buenas actuaciones esta vez con algunos problemas. Sus puntajes carecían de precisión y no siempre tenía confianza para jugar. Por momentos, el goleador del Bremen actuaba un poco frenético y perdía el balón. 5. grado

Niklas Schmidt (del puesto 62): No estuvo lo suficientemente cerca para prepararme antes de 0: 2. Se perdió una gran oportunidad de lograr 1: 2 (80). Clase –

Etapa de Janes (del 73.): Ya no le da al juego un gran impulso. Clase –

Oliver Burke (del 73): Tiraron todo para atrás, no hubo retorno. Clase –

Lee Buchanan (desde 73): Con unos buenos pases volvió a causar peligro en el área rival. Clase –

Continuar con el último mensaje:

Alineación del Werder Bremen contra el Mainz 05: Amos Bieber sustituye a Milos Velikovic en el once inicial.

Actualización (15 de octubre, 14:30): Ahora Alineado Allí, ¡Niklas Stark y Amos Bieber tocan en lugar de Milos Velikovic! Todos a partir de las once Y puedes leer todo lo demás en Barra en vivo del juego SV Werder Bremen contra Maguncia 05!

Bremen: fue solo un breve ejercicio, sin embargo, proporcionó un pequeño vistazo introductorio de lo que SV Werder Bremen Se espera la jornada 10. Pimienta de Amós Y el Nicolás Stark Se puso una camiseta naranja el viernes por la mañana y jugó unos minutos durante la última sesión de entrenamiento de Bremen. El sábado, en el partido de casa contra FSV Maguncia 05 (15:30 en DeichStube live), debería haber más. El motivo: la lesión de Milos Velikovic, que según el club sufre una irritación en un tendón del muslo. La cosa con la agonía de la elección en Comienza la undécima alineación Así lo hizo una vez con el entrenador Uli Werner.

Alineación Werder Bremen vs Mainz 05: La defensa se está armando

Al menos en la serie de defensa. SV Werder Bremen. Porque allí el jugador de 34 años ya no tiene que decidir quién tiene prioridad en a partir de las once Él recibe, pero ¿cómo se lleva mejor el dúo Pieper y Stark con el Capitán Marco Friedel? Y lo más probable es que el primero -como en las primeras semanas de la temporada- ocupe la parte derecha de los tres defensores, mientras que Stark se convertirá en sustituto directo de Velikovic en el medio. Récord personal del equipo contra Maguncia 05 ampliable Mientras que Stark ha registrado solo dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas en once partidos contra el FSV hasta el momento, Pieper ha perdido los tres duelos de su carrera contra los Invitados.

Alineación Werder Bremen vs Mainz 05: con Amos Bieber y Niklas Stark en el once inicial

Para mejorar las cosas esta vez, construye werder bremen También en el impulso de las semanas anteriores, por lo tanto, probablemente el mismo comienzo del once de los últimos dos juegos. Después de las victorias contra Mönchengladbach (5:1) y Hoffenheim (2:1) hubo una Alineado De hecho, no hay razón para cambiar. Así, los laterales vuelven a estar por delante del portero Jerry Pavlenka de nuevo a Anthony Young (izquierda) y Mitchell Weiser (derecha), Christian Gross debe volver a empezar en los seis.

Dado que Leonardo Bettencourt está de baja por un resfriado, tampoco hace falta cambiar el resto del mediocampo. A Romano Schmid le ha ido bien durante algunas semanas como fuerte preparador de los delanteros Marvin Doksch y Niklas Volkrug, con Elijah Gruev VIII recomendándose más asignaciones con sus últimas tres buenas actuaciones. debería Olwerner Sin embargo, cambiar la orientación táctica ante un equipo al que cataloga como desagradable de jugar como el FC Augsburg sería una opción en a partir de las once De SV Werder Bremen Reverso Maguncia 05 Jens Stage también incluido. (MPU)