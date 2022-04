Werder Bremen: “¡No vamos a subir así!” – ¡El lenguaje simple suena sobre la bancarrota!

Bremen – Sorprendentemente, Werder Bremen perdió su partido en casa contra Holstein Kiel en una proporción de 2: 3. A pesar de una ventaja de 2-0, no fue suficiente para que los verdiblancos ganaran. Esto significa que el Bremen se va dejando puntos importantes en la batalla por el ascenso a la segunda Bundesliga alemana. ¡Werder derrota a Holstein Kiel por Uli Werner, Marco Friedel, Anthony Young & Co.!

Uli Werner (Entrenador SV Werder Bremen): “Tuvimos un buen comienzo hoy y estamos 2-0 arriba en el partido de vuelta. Aunque ciertamente tuvimos problemas para conseguir el balón aquí y allá, todavía dejamos escapar relativamente poco del juego en general. Creo que debemos entrar en el primer tiempo 2-0. No lo conseguimos y luego volvemos a meter al rival en el juego. En el segundo tiempo hacemos un trabajo relativamente bueno al principio y tenemos la oportunidad de hacer el 3-1. No lo conseguimos, a pesar de muy buenas oportunidades de gol, luego al final perdemos completamente el control del partido. No bloqueamos cosas que podrían haberse evitado y fuimos castigados por eso. Es muy amargo para nosotros, pero el La conclusión es que tenemos que decir que no perdimos sin razón porque no pudimos alcanzar nuestro potencial hoy”.

…sobre la falta de agresividad de sus jugadores: “Es difícil de explicar. Definitivamente tendremos que hablar de eso mañana y tendremos que preguntarnos por qué fue así. No tengo una explicación razonable para eso tan pronto después del partido. Pero la verdad es que fue Vamos a tener que hablar de eso mañana, y tenemos que abordar las cosas”. Ser honestos y encontrar explicaciones de por qué no podemos usar el curso del juego para nuestro beneficio y luego entregar las riendas”.

Werder Bremen pierde en el partido de vuelta contra Holstein Kiel: vota por una derrota 2-3

En sus momentos más amargos como entrenador del Werder: “Eso es un golpe en el cuello, no hay necesidad de hablar de eso. Sin embargo, estamos mirando hacia adelante. Resolveremos las cosas, hemos encontrado las respuestas correctas a las patadas en el cuello en el pasado y ahora tenemos que encontrar un responda de nuevo. Definitivamente también fue un partido decepcionante para nosotros ” En general. Pero eso no cambia nada ahora. Hay que tomar las cosas como están y mirar hacia adelante”.

…sobre la posible alegría de aterrizar en Holstein Kiel: “No, hoy prevalece la decepción con nuestra actuación y el resultado”.

Marco Friedel (capitán SV Werder Bremen): “El juego comienza de manera brillante para nosotros. Parece que estamos arriba 2-0 de la nada, no podría ser mejor para nosotros. Pero luego jugamos muy mal al fútbol durante 70 minutos. Tuvimos muchas oportunidades en el segundo mitad, pero en general tuvimos que hacerlo”. Decir que el marcador 2-3 es bueno. Jugamos con fuego después de liderar 2-0. Inusualmente para nosotros, dejamos entrar mucho. Ya no somos tan agresivos, aunque mencionamos no podemos relajarnos. Por supuesto, si jugamos así, no ascenderemos. Tenemos que ser conscientes de eso en los últimos partidos. Me llena, muchos muchachos siguen volviendo al entrenador. , y lo hablamos también en el medio tiempo. Tenemos grandes posibilidades de ganar 3-1 y 3-2, pero también corremos muchos riesgos. No funciona así, y no puedes hacerlo así. camino.”

Werder Bremen pierde a pesar de una ventaja de 2-0 contra Holstein Kiel: los sonidos del partido

… sobre un gol 1:2 de Kiel: “Tenemos tres o cuatro oportunidades de despejar el balón, pero no lo logramos. Siempre recuperamos el segundo balón. Eso es lo que pasa con la abundancia. Eso primero tenemos que aclararlo. Lo analizaremos seriamente. Volamos”. hoy, volver a poner al rival en juego porque jugamos con fuego. Entonces tenemos que mostrar una reacción y ganar los próximos dos juegos, de lo contrario no avanzaremos”.

¿Ya leído? Amarga decepción en la lucha por el ascenso – ¡Werder Bremen vence al mismísimo Holstein Keel!

Anthony Young (defensor del Werder Bremen): “Por supuesto que estoy completamente decepcionado. Estamos jugando frente a esos fanáticos en casa y, de hecho, entramos muy bien en el juego, todo funciona para nosotros, subimos 2-0 y luego lo dejamos fuera de nuestras manos”. Por supuesto, está hecho a sí mismo en algún lugar de la creación. También, ¿cómo lo defendemos por detrás? Especialmente en el cofre, era demasiado pequeño para llevar algo contigo. Eso fue demasiado pequeño “.

El defensa del Werder Bremen Marco Friedl tras la derrota ante el Holstein Kiel: “Si jugamos así, no ascenderemos”

Marcel Raab (Entrenador Holstein Kiel): “Estoy muy contento con la actuación y el descenso que la acompañó. Creo que el partido reflejó un poco la situación en Holstein Kiel. Empezamos bien, luego tuvimos dos contratiempos. Realmente no sabíamos por qué de repente nos fuimos 2- 0 abajo. El equipo no se dio por vencido y mostró moral. Luego, por supuesto, marcamos en un buen tiempo. En el medio tiempo dije que solo teníamos que seguir así, hacer uno o dos ajustes, pero básicamente seguimos así. esto. Y en la segunda mitad no creo que merezcamos ganar aquí con dos goles y una buena defensa. Por supuesto que tenías que hacerlo. Siempre paso una etapa donde hay muchos centros, pero creo que es completamente normal cuando juegas con Holstein Kiel en Werder Bremen. No poder defender todo y necesitar un poco de suerte es completamente normal. Pero en general estamos muy satisfechos y regresamos felices a casa en el autobús”.

Kwasi Okier Reddt (delantero del Holstein Kiel): “Sí, creo que vives para juegos como este. Caímos 2-0, creo que 1-2 fue muy importante desde nuestro punto de vista. Porque sabíamos que todavía teníamos una oportunidad aquí. Y creo que hicimos un gran trabajo en el segundo tiempo y luego aprovechamos las ocasiones”.

* Con materiales del cielo