‘Ya no te pareces a mí’: Evangelista se revela tras ‘cirugía de pesadilla’

‘Desfigurada para siempre’ es como la ex modelo Linda Evangelista describe su cuerpo después de sufrir un raro efecto secundario de la cirugía plástica. Ahora aparece en público por primera vez y describe su lucha con la vida en secreto.

En septiembre de 2021, la exmodelo Linda Evangelista reveló por primera vez que está “permanentemente desfigurada” debido a los raros efectos secundarios de un procedimiento cosmético. Más: La “distorsión” la dejó “deprimida” y finalmente “ermitaña”, como escribió Evangelista en Instagram en ese momento. La mujer de 56 años describe en detalle su sufrimiento físico y psicológico como Estrella de la portada de la revista People Y quiere luchar para volver a la vida: “Ya no puedo vivir así, en secreto y avergonzado. Ya no puedo vivir con este dolor. Estoy listo para finalmente hablar de eso”.

Ahora luce su cuerpo por primera vez con las fotos que publica People en su último número. A los tres meses de tratamiento, notó hinchazón en la barbilla, la cadera y el pecho. Entonces, las áreas que “querían encogerse de repente crecieron y se endurecieron. Luego se adormecieron”.

“Traté de arreglarlo yo mismo”, recuerda Evangelista en 2015. “Pensé que hice algo mal. Llegué a un punto en el que no comí nada. Pensé que estaba perdiendo la cabeza”. Recién en 2016 se atrevió a ver a su médico, quien finalmente le diagnosticó hiperplasia paradójica (HAP). Este es un efecto secundario que puede ocurrir en menos del uno por ciento de los casos con el procedimiento no quirúrgico de “congelación de grasa”, al que también se sometió Evangelista. El volumen de tejido en el sitio tratado aumenta en lugar de disminuir.

Ya no te mires al espejo

“Me dijo que ninguna dieta, por estricta que fuera, y ningún entrenamiento, por duro que fuera, podía compensarlo”, fue la mala noticia del médico de Evangelista. Desde entonces, también se ha hecho una liposucción tradicional, revela. Pero incluso después de la segunda intervención en 2017, el problema no desapareció, al contrario. Todavía no puede moverse sin una prenda de compresión porque las áreas afectadas pueden doler.

Según el informe, demandó a la empresa matriz de la empresa donde realizó la cirugía por 50 millones de dólares. También porque no ha podido hacer su trabajo de modelo desde entonces y después de eso no se sintió lo suficientemente consciente de los posibles efectos secundarios. La otra parte contradice esta afirmación. Evangelista reveló entre lágrimas a ‘Gente’: “Me encantaba estar en el escenario. Ahora tengo miedo de encontrarme con gente que me conoce”. Ella misma ya no se mira en el espejo: “ya no se parece a mí”. Sin embargo, con su historia ahora pública, quiere “ayudar a otras personas que están en la misma situación que yo. Ese es mi objetivo”.