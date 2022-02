La princesa Boucher muestra una foto de su hogar destruido: ‘Realmente genial’

Amira Boucher muestra su casa en línea después del desastre de la inundación de verano.Foto: imago fotos / foto futurista

princesa y Oliver Bucher He pasado por meses difíciles: El verano pasado, fueron víctimas de una devastadora inundación. El sótano y la planta baja de su casa estaban fechados Inundación inundado El daño fue tan grande que tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares. Encontró el Santuario de Cuatro Cabezas familia Con dos niños pequeños en la casa de Pietro Lombardi, el cantante se mudó temporalmente al hotel.

Los Bucher no han estado en su casa durante más de medio año, pero ahora hay un lado positivo: el trabajo de construcción de su casa devastada está a punto de terminar. Finalmente, luego de seis meses de espera, la familia pudo ingresar a su hogar por primera vez.

Aparece la princesa Boucher: Así luce ahora su casa

Ella confió en ella para volver a su casa. Princesa Boucher En su historia de Instagram estaba visiblemente conmovida por el momento:

“Hoy es un día histórico y muy emotivo. Aquí estamos en casa y por primera vez llevé a mis hijos conmigo para que poco a poco se vayan acostumbrando”.

En ese contexto, también habló sobre una dolorosa situación que vivió con uno de sus hijos durante esta visita aérea: “Fue muy dulce cuando mi niño pequeño conoció sus juguetes y su habitación”.

Amira Boucher muestra el sótano de su casa renovada.captura de pantalla instagram.com/amirapocher

Amira también explicó cómo se ven ahora la planta baja y el sótano, que estaban muy dañados. Sobre esto ella dijo: “Te daré un resultado provisional del sótano, que estaba completamente inundado. Bueno, hasta el techo, sube a la planta baja. Las luces de las ventanas entran allí y se ajustan a la luz del día”. Estos son necesarios ahora porque las ventanas del sótano están todas cubiertas con hormigón, para que nunca vuelva a ocurrir un accidente como este.

Los Pochers no pueden retroceder en este momento, pero ya se ha logrado un progreso significativo, como elogió Amira: “Es realmente increíble lo que han hecho aquí en tan poco tiempo”. Además, les informa a sus seguidores que no ve la hora de volver a casa. Afortunadamente, no parece que pase mucho tiempo hasta entonces.

Los Pochers lo dejan claro: no se aprovechan de Pietro

Amira y Oliver Bucher han recibido muchos comentarios de odio por el hecho de que se quedaron con Pietro mientras renovaban su casa, incluidos insultos como “parásitos”. Oliver se defendió de la acusación en su podcast hace semanas: “Solo quería decir que pagamos todo aquí. Estamos en estrecho contacto con Pietro. Él puede volver aquí en cualquier momento. Estamos trabajando duro para volver a casa”.

Amira agregó: “Me duele cuando los fanáticos acérrimos dicen cómo podemos quitarle algo a Petro. No le quitamos nada a nadie. Y tienes que decir, una mano se lava la otra y lo más importante es que todo le queda a Petro”.

Y este se convierte en uno entrevista Está claro que el corazón le ofrecería a los Pochers su hogar. “Creo que sí vida Y lo que tengo es mucho, pero no puedo mirarlo cuando los demás tienen problemas, sobre todo si son amigos. Cuando tengo problemas, también me siento feliz cuando alguien dice: “¡Oye, Petro, estoy aquí para ti!”explicado adestello de celebridad“.

