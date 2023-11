Zverev comienza las Finales ATP con una victoria inicial sobre Alcaraz

A partir de: 13 de noviembre de 2023 a las 23:04 horas

El campeón olímpico Alexander Zverev causó sorpresa al inicio de las Finales ATP en Turín.

Alexander Zverev extendió los brazos y saludó al público de Turín: el campeón olímpico Carlos Alcaraz decepcionó al inicio de las Finales ATP.

El hamburgués de 26 años venció al ganador del segundo Wimbledon de España por 6: 7 (3: 7), 6: 3, 6: 4 y abrió decisivamente la puerta a las semifinales.

“Estoy feliz de estar de regreso aquí. Me perdí muchas cosas el año pasado”. Dijo Zverev tras su sorprendente éxito. Zverev se vio obligado a no jugar por lesión en 2022. “Sabía que hoy tenía que sacar bien. Pude hacerlo. Estoy feliz de tener mi primera victoria en mi haber”. Zverev, que anotó 16 aces, dijo:

Fuerte como base

El ganador del torneo de 2018 y 2021, que venció a Alcaraz con un servicio más potente y un mejor equilibrio entre riesgo y seguridad, se enfrentará en la fase de grupos a los rusos Daniil Medvedev y Andrei Roblio. Los dos mejores equipos se clasifican para las semifinales.

Medvedev, tercero en el ranking mundial, ganó el lunes por la noche su primer partido contra Roblo por 6:4, 6:2 y dejó una impresión muy fuerte en algunos momentos.

Finales ATP, Grupo Rojo

Flecha correcta

Finales ATP, Grupo Verde

Flecha correcta

“Espero que sea un torneo largo para mí”, dijo Zverev después del partido, pero también quiso ser cauteloso: “Con Medvedev y Roblio, todavía tengo dos oponentes muy peligrosos delante de mí. Tengo que quedarme quieto”. “. “Completamente concentrado, para poder seguir adelante”.

Zverev comenzó los prestigiosos resultados anuales como un obvio outsider. La participación en sí misma puede considerarse un éxito en un año de regreso después de una grave lesión en el pie.

“Solamente disfrútalo”

“Disfruto estar entre los ocho mejores jugadores del mundo y poder competir con ellos”. Lo dijo antes del inicio en el Pala Alpitour, sabiendo que el torneo le conviene: en canchas duras, bajo techo, sin la influencia de vientos externos, dos sets.

También lo demostró ante Alcaraz, que mostró claramente los límites del dos veces Jugador Alemán del Año esta temporada. Ya sea en octavos de final del Campeonato de Masters de Madrid o en cuartos de final del torneo Abierto de Estados Unidos El actual número siete del mundo de Alemania no ganó ningún set.

Alcaraz con debilidades inusitadas

Pero en Turín, Zverev creó sus oportunidades desde el principio con un fuerte servicio y un menor porcentaje de errores al principio que Alcaraz, pero desperdició cuatro puntos de quiebre cuando el marcador estaba 3:3. Entonces el español, que había estado un poco débil en los últimos meses, apareció de repente y mostró su brillantez.

Al comienzo de la segunda ronda, Alcaraz volvió a perder el control y cometió errores simples, y Zverev rápidamente avanzó 3-0. Con tres aces en un juego finalmente ganó el set.

La caída crea un momento de shock.

En el tercer set, Zverev provocó un momento impactante: se cayó y brevemente trajo recuerdos de su lesión a los espectadores en París. “Durante un tiempo fue doloroso. Pero no se puede comparar con París”. dijo Zverev.

En definitiva, una caída no debería tener consecuencias: “No me torcí el tobillo, sólo me resbalé un poco. Tengo un poco de dolor en el tendón de Aquiles. Pero no creo que sea grave”. Zverev continuó.

Zverev ahora tiene un día libre el martes antes de que las cosas vuelvan a ponerse serias el miércoles.