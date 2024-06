1. FC Köln: Este equipo quiere potencia: Peter Neurer y los campeones del mundo están ahí

El lunes se presentó ante el público un equipo formado por varios miembros que quisieran asumir el liderazgo del 1. FC Köln. El campeón del mundo también está a bordo.

En el 1. Club de Colonia Sus seguidores conocieron el lunes (11:00 horas) a la oposición que quiere sustituir a la actual directiva del FC.

Ya se sabía que estaría presente Dieter Prestein, quien lidera la iniciativa. Además, el ex Príncipe del Carnaval Stefan Jung, que asumiría el cargo de presidente de la junta directiva si el “Equipo Pristina” fuera elegido.

El lunes se presentaron los nuevos miembros y el concepto que pretende ofrecer una alternativa a la actual junta directiva, que ha sido objeto de fuertes críticas.

Entre ellos se encuentra la dos veces campeona del mundo Sonja Vos, ahora empresaria de la construcción. Y Peter Neurer, que fue entrenador del club entre 1996 y 1997.

Además, los ex profesionales de clubes de fútbol Harald Konopka, Tony Woodcock, Roger van Gool, Marco Prestin, Friedhelm Henze (ex especialista en gestión), Dr. Roland Nasi (abogado), Dr. Danielle Steele (abogada), Thomas Breuer, Alexander Schoen (ex director de Thyssen Krupp), Christian Ramfeld (gerente del centro comunitario Stollwerck).

Young destacó en la rueda de prensa que todo se implementó según el estatuto. “No es un golpe ni un cambio de gestión. Todavía no me siento elegido por el FC. El sentimiento de la base se ha perdido un poco. Sabemos lo que está pasando con los aficionados en el extranjero, por eso estamos decididos marcar la diferencia.”

En primer lugar, debería tratarse de una asamblea general extraordinaria, lo que el estatuto permite en circunstancias apropiadas. Pero hasta ahora el Consejo de Miembros lo ha rechazado. Young: “¿Qué debe suceder para que se utilice esta herramienta?”

Debido a los errores del consejo de administración, entre ellos impedir transferencias, la oposición esperaba que hubiera una dimisión. Pero esto no sucedió.

Vos, que aportará una gran experiencia deportiva a la directiva, explicó en la rueda de prensa sus motivaciones para buscar un puesto en el FC. “Estoy sentado aquí porque estoy convencido de que nosotros, como equipo directivo, somos capaces de convencer. Conozco a Dieter desde hace mucho tiempo. Me impresionó su forma de comunicarse. No tuve que pensar mucho cuando hablaba. con Dieter Me preguntó si quería estar allí, tengo mucho apego a Colonia y quiero responder a eso ahora.

A las 11:26 a. m., Prestin tomó la palabra. “No se trata de difamar a la junta directiva ni a la dirección. Los problemas existen desde hace 20 años. Siempre busqué contacto con Baviera, especialmente con Werner Wolff. Los resultados de las conversaciones fueron muy buenos, pero siempre me pregunté: ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Nada ha cambiado. Se trata de eficiencia”. El deporte es realmente exasperante y por eso tuve que decir: ya tenemos experiencia deportiva más que suficiente.

Será interesante ver cómo lo ven los aficionados de Colonia…