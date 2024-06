¿McLaren renunció a la victoria?

02:12 am

No hay sanción para Russell y Piastri



No fue una gran sorpresa según las declaraciones de los dos implicados: los comisarios de carrera no impusieron ninguna penalización por contacto. Sinceramente, a mí personalmente me habría sorprendido bastante.

Los comisarios de carrera explican que Russell estaba justo al lado de Piastri, pero no pudo completar la maniobra de adelantamiento y finalmente abandonó la pista. Sin embargo, no obtuvo ninguna ventaja.

Por el contrario, Russell perdió su puesto ante Hamilton. Por tanto no hubo sanción. Aquí está la lógica completa:

“El conductor del auto 63 intentó adelantar al auto 81 por el exterior en la curva 13 y estuvo muy cerca, pero debido a la naturaleza de la curva y las condiciones de la pista, no pudo completar la maniobra y los dos autos se tocaron ligeramente en el vértice. Luego se canceló el intento de adelantamiento, se salió de la pista y volvió a la pista de forma segura y sin obtener ninguna ventaja.