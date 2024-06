2024 d.C.: ¡Invasión de Múnich! ¡La barra de bebidas escocesas está vacía! | Deportes

So rocken nur die Schotten!

Als die schottische Nationalmannschaft vergangenen Sonntag zur EM nach Deutschland anreiste, war in München – wo Kapitän Andy Robertson (30) und Co. heute (21 Uhr/ZDF, Magenta Sport und hier im bild.de-Liveticker ) das Eröffnungsspiel gegen die DFB-Elf bestreiten – noch überraschend wenig von ihren weltberühmten Fans zu sehen.

Am Donnerstag kam es in der bayerischen Landeshauptstadt dann aber zu einer regelrechten Schotten-Invasion!

Ab den frühen Morgenstunden füllten sich die meisten touristischen Orte wie etwa der Marienplatz oder der chinesische Turm nach und nach mit Anhängern in blau-weißen Trikots und Schottenröcken. Die „Tartan Army“, wie die Schottland -Fans in ihrer Heimat genannt werden, brachte sich den gesamten Tag über mit vielen Gesängen und noch mehr Bier in EM-Stimmung. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert.

Schotten-Invasion am Donnerstag in München Foto: IMAGO/PA Images

Witzig: Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, sollen die Schotten bereits am Mittwoch die Bier-Reserven des Cafés „Woerner’s“am Marienplatz zeitweise leergetrunken haben!

Schotten saufen Bar leer!

Schön: Trotz der großen Trinkfreude verlief die Feierei der Schotten in München bis auf wenige Ausnahmen wie eine Schlägerei am Mittwochabend meist friedlich. Das faire Verhalten gilt als eines der Markenzeichen der „Tartan Army“, die 2021 beispielsweise den Fair-Play-Award des belgischen olympischen Komitees gewann.

Die Schotten hatten ihre Nationalmannschaft damals mit 12 000 Fans zu einem entscheidenden WM-Quali-Spiel nach Belgien begleitet und rund um die Partie einen tadellosen Sportsgeist bewiesen, obwohl ihre Stars die Teilnahme an der WM 2022 in Katar letztlich verpassten.

Bleibt zu hoffen, dass die schottischen wie ebenso alle anderen Fans rund um die EM in einer friedlichen Feierlaune bleiben. Britischen Medien zufolge sollen im Laufe des Turniers insgesamt rund 200 000 schottische Fans zu den verschiedenen Spielorten ihres Teams in ganz Deutschland kommen.