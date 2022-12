3000 € de descuento en el inventario de Tesla en Europa > teslamag.de

Tesla asume que podrá vender todos los autos eléctricos que produce en el futuro previsible, dijo el director ejecutivo Elon Musk en octubre cuando Una diferencia inusualmente grande entre esos dos números en el tercer trimestre Fue interrogado. Ahora, el cuarto trimestre casi ha terminado y, quizás para impulsar las ventas de antemano, Tesla ahora ofrece descuentos significativos en Europa por primera vez en mucho tiempo.

21 Alemania Modelo 3 reductor

Ya a finales de noviembre se constató que Las ubicaciones europeas de Tesla vuelven a tener el Model 3 y el Model Y en mayor número Encontrado: no todo lo que salió de la Gigafactory en China o la nueva fábrica en Alemania ya se vendió. El jueves, teslamag.de también se enteró Crédito Supercharger para todos los clientes probablemente en Europa, quién se hará cargo de qué compañía Tesla este año. Y el viernes, el Model 3 y el Model Y estuvieron disponibles en muchos mercados, a veces con grandes descuentos.

Para Alemania, 21 vehículos estaban “disponibles para entrega urgente” por la mañana. Inventario en el sitio. Se trataba del Model 3, pero a diferencia del día anterior, no solo en la versión RWD más pequeña, sino en las tres variantes. Con todos ellos, puedes hacer clic en un pequeño icono de información detrás del cual desaparece la información “Oferta Beneficio: 3.000€” (ver captura de pantalla arriba). Los tres Model 3 más baratos para Alemania cuestan 49 170 € (con la parte de Tesla de la bonificación ambiental ya deducida, pero incluidos los gastos de envío).

El Model Y inicialmente no estaba en la bolsa de valores alemana el viernes, sino por ejemplo en Francia. Sin embargo, para estos, Tesla no ofreció un descuento de 3.000 euros al final del año, sino solo 500 euros. En el caso de los SUV, la relación entre oferta y demanda parece ser más beneficiosa para el fabricante -para el Model 3 en stock también hay un descuento de 3.000 euros en Francia-. Lo mismo ocurrió con los Países Bajos, donde Tesla no ofreció descuentos en el Model Y. Por otro lado, Noruega, donde los impuestos a los coches eléctricos subirán significativamente en 2023-No se encontraron vehículos en el inventario.

El mayor descuento de Tesla Model Y en Suiza

Los descuentos de Tesla demostraron ser los más grandes en muestras aleatorias en Suiza, donde tanto el Model 3 como el Model Y estaban disponibles en dos versiones. Se ofreció una reducción de precio de 2.960 francos (actualmente aproximadamente lo mismo en euros) para el Model 3 y hasta 4.580 euros para el Model Y.

Poco antes de que finalice el año, aparentemente todavía puede obtener algunas ofertas en Tesla en Europa porque los autos eléctricos prácticamente ya no se venden solos. Combinado con el crédito del supercargador del día anterior, hay una ventaja potencial de unos buenos 4000 € para Alemania, por ejemplo; por supuesto, suponiendo que los precios en Tesla no se reduzcan regularmente el próximo año dado el mayor aumento en la producción en todo el mundo.

Modernización: El Model 3 ya no se podía ver en el inventario alemán unas horas más tarde el viernes, por lo que es posible que se haya agotado. Sin embargo, parece que Tesla tiene más bajo la manga, porque el sábado por la mañana había hasta 27 Model 3 para elegir en el sitio. Pero ninguno de ellos parecía estar en la versión básica con tracción trasera.