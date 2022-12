Retiro generoso del producto: el descuento tiene que actuar debido a los riesgos para la salud

El próximo retiro se debe a objetos extraños. Esta vez busca un producto que se ofrece con muchos descuentos.

DORTMUND – Las historias de terror sobre hemorragias internas son extremadamente raras. Sin embargo, consumir alimentos contaminados con cuerpos extraños no es del todo dañino. La sospecha de fragmentos de metal, vidrio o plástico es a menudo el motivo de una retirada. Este también es el caso en el caso actual con un producto de Farmland GmbH.

Retiro de cortes en toda Alemania: producto generoso advierte a la Oficina Federal

La empresa, con sede en Rettmering, Baviera, anunció el martes (13 de diciembre) que no se puede descartar que un lote de Alpenland Cream contenga objetos metálicos extraños. Porque ya se han encontrado fragmentos de metal en uno de los productos de crema.

Alpenland GmbH y la Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria proporcionan los siguientes detalles sobre este tema Recuerdo Nata para cocinar y advertencia a los consumidores contra el uso de productos lácteos:

una herramienta : Nata para cocinar Alpenland 7% grasa

: Nata para cocinar Alpenland 7% grasa Contenido : 250 mililitros

: 250 mililitros Mejor antes de la historia (MHD): 06.01.2023

Esta crema para cocinar de la marca Alpenland se ve afectada por el retiro. © Becker & Bredel / Imago, Farmland GmbH, Collage: RUHR24

En particular, los clientes que quieran comprar en Bela C + C, Bünting, Famila, Globus, Markant, Nah & Frisch, IK Ihr Kaufmann, Netto Marken-Discount o Norma deben tener cuidado. Porque, según Farmland GmbH, la nata para cocinar se ha vendido a nivel nacional en todas las sucursales de los supermercados y con los descuentos mencionados. Netto ya brinda información sobre el retiro en su sitio web; por cierto, no es el único que actualmente afecta el descuento.

Retiro de productos lácteos: esto es lo que sucede cuando tragas un objeto extraño

Farmland GmbH advierte a los clientes: “Existe el riesgo de que los cuerpos extraños no se noten antes del consumo”. Debido a los posibles riesgos para la salud, no se debe utilizar un sustituto de la crema bajo ninguna circunstancia.

¿Cuáles son los riesgos de comer cuerpos extraños? irritante Netdoktor.de Tos, arcadas, dificultad para respirar o infecciones en la boca y la garganta, así como en el esófago. Si notas que has tragado un objeto extraño, debes mantener la calma y observar si aparecen posibles síntomas.

Si el dolor se vuelve notorio, debe informar a los servicios de emergencia o al médico. Si no está seguro de si tragó algo extraño, es una buena señal. Porque suele ser un cuerpo extraño muy pequeño que el cuerpo suele poder manejar sin que tenga consecuencias graves.

Retiro de productos de crema en toda Alemania: Netto, Norma, Globus y otros descuentos afectados

Supertiendas vistazo rápido y descuentos de descuento:

Bella C + C

lección

familia

Globo

Estupendo

Cercano y fresco

IK tu comerciante

marca de descuento neto

Norma

Debido a los riesgos para la salud, Farmland GmbH pide a sus clientes que no utilicen “Alpenland Crème” y que la devuelvan a los supermercados y centros de descuento correspondientes. Como es típico con los reembolsos, a los consumidores afectados se les reembolsa el precio de compra, sin siquiera presentar el recibo.

En cambio, la compañía ofrece a los clientes devolver el producto en crema. El franqueo y el precio serán reembolsados ​​si se proporcionan los datos bancarios.

:

Lista de reglas: © Ute Grabowsky / photothek.de / Imago