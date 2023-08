4.000 pasos es suficiente: un estudio dice que 10.000 pasos son innecesarios

24 vida Vivir saludablemente

Hacer ejercicio es saludable, de eso no hay duda. Pero, ¿caminas 10.000 pasos al día? No tiene que ser. Los resultados del estudio muestran que menos pasos hacen una gran diferencia.

Si desea mantenerse saludable, debe caminar al menos 10,000 pasos al día; definitivamente ha escuchado ese dicho en un momento u otro, ¿verdad? Ya sea como influencer de fitness, como preestablecido en un podómetro o entre familiares y amigos. Dependiendo de la velocidad, tomará alrededor de 80 a 150 minutos (alrededor de ocho a nueve kilómetros) en total.

Difícil de lograr, especialmente si tiene un trabajo que requiere mucho trabajo de escritorio. Pero según un informe de agencia de noticias alemana (dpa) Y según un estudio actual, no es necesario.

Estudio muestra: 10,000 pasos es bueno, pero no esencial para una vida saludable

9 de agosto fue im Revista Europea de Cardiología Preventiva Uno Quédate fue emitido en voz alta dpa Afirma que unos 4.000 pasos al día pueden reducir el riesgo general de muerte. Y: “El riesgo de enfermedad cardiovascular disminuye con menos de 2.400 pasos por día”.

La Prof. Christine Goestein de la Universidad Matemática de Colonia dice en voz alta dpaInformar que la regla de los 10.000 pasos es un predictor importante del éxito en la reducción de la presión arterial y el índice de masa corporal. Pero también “más ejercicio es realmente bueno para la salud”.

¿De dónde viene la regla de los 10.000 pasos?

Es difícil de creer, pero esta conocida regla de acondicionamiento físico de 10,000 pasos nunca ha sido probada científicamente. En cambio, se lanzó hace más de 50 años para una campaña publicitaria. ¡De un fabricante japonés de podómetros! Según cualquiera Espejo-Este artículo se llamaba Manboki: “Lo que se traduce como algo así como: contador de 10.000 pasos. El fabricante argumentó que esa cantidad de pasos es saludable y refleja un estilo de vida saludable. No parecía necesitar estudios científicos para su evaluación”.

Hacer ejercicio es saludable y puede prevenir enfermedades

“En general, el ejercicio en la vida diaria, en el trabajo y en el ocio, contribuye a la prevención de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y enfermedades no transmisibles”, dice Jostein en el informe. dpa. El espectro aquí incluye cáncer y enfermedades cardiovasculares, incluidos factores de riesgo como presión arterial alta, obesidad y diabetes. Además, la actividad física regular contribuye a la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Además, el ejercicio tiene un impacto positivo en aspectos de ortopedia, reumatología y salud mental, continúa Jostein.

Mejorando la calidad de vida: Ideas para el movimiento

“Esto tiene un efecto similar en las personas con enfermedades crónicas y sobre todo contribuye a la calidad de vida”, explica el profesor, y añade que cualquier forma de ejercicio es bueno para ti siempre que lo adaptes a tu estado de salud. alto dpa Ella recomienda bailar, entrenamiento de fuerza con bandas elásticas o pesas livianas, yoga o jardinería como ideas de ejercicio.

