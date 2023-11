9 síntomas que podrían ser señales de advertencia

24vita Enfermedades

de: Judith Brown

el presiona divide

Las personas con sistemas inmunológicos débiles son más susceptibles a la enfermedad. También se manifiesta por varios otros signos.

La función del sistema inmunológico es proteger al cuerpo humano de patógenos. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, bacterias, hongos, virus, contaminantes del medio ambiente o modificaciones patógenas en células como, por ejemplo, células cancerosas. Cuando el sistema inmunológico reconoce sustancias como extrañas o peligrosas, se activan las células inmunitarias. Si se debilita, esto se nota mediante diversos síntomas.

Sistema inmunológico débil: nueve señales que debes conocer

Si el sistema inmunológico está debilitado, la defensa contra los patógenos funciona peor. (Avatar) © jmguyon vía imago-images.de/IMAGO

Los médicos diferencian entre el sistema inmunológico innato y adquirido. El primero combate los patógenos con la ayuda de células inmunitarias (como las células asesinas o los macrófagos). La defensa inmune se activa cuando gérmenes o contaminantes nocivos para la salud ingresan al cuerpo, por ejemplo a través de la boca, el sistema respiratorio o la piel. El sistema inmunológico adquirido trabaja en estrecha colaboración con el sistema inmunológico innato. Las llamadas células T y B aprenden del contacto con patógenos, por lo que se forman anticuerpos en el contacto inicial. Recuerdan el siguiente contacto y se vuelven activos.

Sin embargo, si el cuerpo está sobrecargado y no tiene suficientes oportunidades para reponerse, el sistema inmunológico se debilita. Debido a que el sistema inmunológico del cuerpo todavía está activo, pero ya no funciona bien, nos enfermamos. Sin embargo, si el sistema inmunológico está funcionando, las personas no notan que está constantemente activo y defendiéndose de los patógenos. Sin embargo, si está debilitado, te sentirás débil y menos eficiente en general. La debilidad del sistema inmunológico se manifiesta por los siguientes síntomas:

Fatiga y agotamiento

Infecciones bucales (como gingivitis)

Infecciones recurrentes como molestias gastrointestinales o resfriados.

Infecciones recurrentes por herpes

Problemas de concentración

Largas etapas de recuperación después de una lesión.

Fatiga persistente (a pesar de dormir)

Enfermedades fúngicas

Mala cicatrización de heridas

Puede encontrar temas de salud más interesantes en el boletín informativo gratuito de 24vita, al que puede suscribirse aquí.

Posibles causas de un sistema inmunológico débil

Las causas de un sistema inmunológico débil suelen estar en el estilo de vida. Una dieta poco saludable, la falta de ejercicio y la falta de sueño pueden debilitar el sistema inmunológico del cuerpo. En casos raros, también pueden estar detrás de ello enfermedades crónicas. La diabetes, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer o las enfermedades autoinmunes pueden debilitar el sistema inmunológico.

Lleno de vitaminas: diez alimentos saludables en la vida diaria Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.