Activista climática: Greta Thunberg acusa a Israel de cometer genocidio

La activista climática Greta Thunberg y otros miembros de la rama sueca del grupo de protección climática Fridays for Future han acusado a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza. Que los islamistas gobiernen Gaza agitación Los civiles israelíes muertos en un “horrible ataque” no pueden legitimar los “crímenes de guerra actuales” de Israel, escribieron Thunberg y otros cinco firmantes en un artículo de opinión publicado en los periódicos. Aftonbladet (Suecia) y guardián (Reino Unido) Publicado. “Cometer genocidio no es defensa propia y de ninguna manera es proporcionado”, decía la carta.

Thunberg y sus colegas continúan escribiendo que solo hablan de Fridays for Future en Suecia. “Al contrario de lo que muchos afirman, el movimiento Friday for Future no se ha radicalizado ni se ha vuelto político”, decía el artículo. “Siempre hemos sido políticos porque siempre hemos sido un movimiento por la justicia”. La lucha por la justicia climática está estrechamente vinculada a la protección y los derechos de las personas. “Esto significa hablar cuando hay personas que sufren, se ven obligadas a huir o son asesinadas, sin importar el motivo”.

Los firmantes citan al historiador israelí Ras Sigal, quien describe las acciones de Israel en… Gaza Apenas unos días después de que comenzara el conflicto, lo calificó de “genocidio bíblico”.

Al mismo tiempo, el grupo condenó los incidentes antisemitas y antiislámicos en Suecia. “Todos los que participan en este debate tienen la responsabilidad de distinguir entre Hamás, musulmanes y palestinos, del mismo modo que se debe hacer una distinción entre el Estado de Israel, el pueblo judío y los israelíes”, escribieron.

La sección alemana de Fridays for Future se distancia

Thunberg ya había recibido críticas en octubre porque, según informes de los medios, compartió en Instagram una llamada de un grupo pro palestino con sede en Alemania que acusaba a Israel de cometer genocidio. Viernes para el futuro En ese momento formuló su acusación de genocidio en un puesto aparte. Sólo después de intensas críticas Thunberg anunció que condenaba los ataques terroristas de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en los que murieron unos 1.200 israelíes y otros 240 fueron secuestrados.

El grupo alemán “Fridays for Future” se desmarcó de las declaraciones de la asociación internacional dirigidas contra Israel. La organización en Alemania y sus representantes destacados, como Louisa Neubauer, se han pronunciado repetidamente en las últimas semanas contra el antisemitismo y la hostilidad hacia Israel.