Advertencia, recuerda: ¡no comas esas tortillas!

Heimatgut está retirando chips de tortilla y rollos de tortilla debido a una posible contaminación. Durante el examen, se detectaron alcaloides de tropano en tipos de chips de tortilla, sal marina, chips de tortilla, pimentón, rollos de tortilla, sal marina y tortillas estilo salsa. La compañía anunció esto en Hamburgo. Por lo tanto, se trata de 125 gramos.

nacionalmente La solicitud de retirada se publicó el jueves en el portal food-alert.de. Todos los estados se ven afectados. Como medida de precaución, los consumidores que hayan comprado artículos con una mejor fecha específica no deben consumirlos antes de que puedan ser utilizados, sino devolverlos al lugar de compra. Otros productos de Heimatgut no se ven afectados por el retiro.

Estos productos de Heimatgut se ven afectados por las nubes.

Usted también podría estar interesado en: Coca-Cola Zero and Co: ¿Por qué Hamburg Wasser querría prohibir tales productos?

Los alcaloides de tropano son compuestos naturales que se encuentran en algunas plantas como el beleño, la manzana espinosa y la sombra asesina. Puede provocar problemas de salud temporales, como náuseas, somnolencia y dolores de cabeza. (dpa/mp)