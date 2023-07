Arc Browser: Descarga sin la cola

Muchos medios celebran Arc Browser, ahora disponible como descarga directa sin colas. Según los creadores, el navegador basado en Chromium debería convertirse en el “Sistema de Internet”. Hasta la fecha, se han recaudado más de $17 millones de varios inversionistas. Arc Browser es muy flexible, puede personalizar sitios web, hay notas y mucho más, y debido a que está basado en Chromium, también es compatible con muchas extensiones.

Hasta ahora, Arc Browser solo está disponible para Mac, y realmente no quiero conectarme a la aplicación complementaria para iOS, aún queda mucho por hacer. Veamos qué tan activos están los desarrolladores, después de todo, quieren lanzar una versión de Windows este año. Siéntase libre de tomar una foto de sí mismo, aunque creo que el umbral del desánimo para muchos es que se requiere aritmética. El navegador no pudo impresionarme, no me gusta la apariencia y no puedo encontrar ningún valor agregado para mí. Del mismo modo, tengo a mano una cita de 2022: “El equipo está considerando desarrollar funciones de suscripción premium para usuarios empresariales, quizás por alrededor de $12 al mes, similar al modelo Freemium utilizado por Slack Technologies Inc., Dropbox Inc. y otros servicios de productividad”.

