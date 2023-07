Baje de peso con té frío: así es como funciona la dieta

El té frío es más que una bebida refrescante: puede ayudarte a perder peso. El té, como el té verde o el negro, contiene antioxidantes y otras sustancias que estimulan el metabolismo y hacen que el cuerpo utilice la energía extra. Además, beber té con regularidad ayuda a controlar la sensación de hambre. El té frío podría ser la clave para una pérdida de peso saludable, y le diremos cómo.

En el video: Charlotte Carlender explica qué té ayuda con los dolores de cabeza

Dieta del té: ¿Cómo ayuda el té frío a perder peso?

Además de comer una dieta balanceada y hacer ejercicio regularmente, existen varias maneras de ayudarlo a perder peso. Uno de ellos bebe té frío.

El té se conoce desde hace mucho tiempo como una bebida saludable y se consume en todo el mundo. El té frío ofrece mucho Beneficios generales para la salud. el es rico AntioxidantesLo que ayuda a combatir los radicales libres dañinos en el cuerpo y apoya el sistema inmunológico. Los compuestos del té, como los polifenoles, los flavonoides y las catequinas, también tienen propiedades antiinflamatorias. Uno estudio americano Se encontró que beber una taza de té negro o verde todos los días Reducir el riesgo de ataques al corazón. Si bebe té frío regularmente, no solo está apoyando sus objetivos de pérdida de peso, sino que también está mejorando su salud.

Científicos de China También descubrí que el té verde ayuda Prevención de la obesidad. Una propiedad positiva de ciertos tipos de té es su capacidad para para suprimir los antojos. Los refrigerios poco saludables y entre comidas a menudo nos impiden alcanzar nuestros objetivos de pérdida de peso. El té ayuda a reducir los antojos de comida. Debido a la abundancia de aromas y sustancias amargas, reduce el antojo de alimentos dulces o grasos. Además, el té no contiene grasa ni azúcar y, por lo tanto, es una alternativa baja en calorías a otras bebidas. Así que la próxima vez que sientas un antojo incontrolable, pruébalo con una refrescante taza de té. En verano, el té frío es un buen refresco.

Aquí te presentamos los cinco mejores tés para adelgazar.

¿Por qué el té frío es más efectivo que el té caliente cuando se está a dieta?

Uno Estudio de investigadores suizos Se ha demostrado que consumir té aumenta la quema de grasa y, por lo tanto, favorece la pérdida de peso. En el estudio, se evaluó a 23 personas para averiguar Cómo cambia el metabolismo de los adultos a través del consumo de té de yerba mate. La yerba mate es un té con cafeína preparado a partir de hojas nativas de América del Sur. Rico en varias vitaminas y antioxidantes. Sin embargo, los investigadores descubrieron que no solo es crucial el tipo de té, sino que la temperatura del té también juega un papel importante. fue interesante Té frío a Efecto significativamente más fuerte Sobre el funciones corporalesrelacionado con la pérdida de peso.

Como parte del experimento, los participantes bebieron 500 ml de té de yerba mate en dos días diferentes. El té se sirvió a 55°C o 3°C y los sujetos tenían que beberlo todo en cinco minutos. Se midieron varios parámetros como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, el gasto cardíaco y la oxidación de grasas durante los siguientes 90 minutos. Estos valores se compararon con los registrados 30 minutos antes de que los participantes bebieran el té. Los resultados de este estudio mostraron que el té frío es más efectivo para perder peso que el té caliente. Después de beber té frío El consumo de energía se duplicó (+8,3 %), en comparación con un aumento de solo el 3,7 % después del té caliente.

Una de las razones por las que el té frío es más eficaz que el té caliente cuando se está a dieta es por su efecto termogénesis. La termogénesis es un proceso por el cual el cuerpo produce calor mientras quema calorías. El té frío mejora el efecto térmico porque el cuerpo debe gastar energía para calentar la bebida fría a la temperatura corporal. Esta ingesta de energía adicional puede aumentar la quema de grasa y, por lo tanto, apoyar la pérdida de peso.

a metabolismo más rápido También es importante para la pérdida de peso efectiva. El té frío acelera el metabolismo y, por lo tanto, aumenta el consumo de calorías. El té, especialmente el té verde, contiene compuestos naturales como la cafeína y las catequinas que estimulan el metabolismo. Una mayor tasa metabólica significa que el cuerpo quema más calorías, incluso mientras descansa. Por lo tanto, al consumir té frío regularmente, es posible mejorar su metabolismo y acelerar la pérdida de peso.

Té frío para adelgazar: ¿qué tipos de té son adecuados?

Té verde

El té verde se ha utilizado en la Medicina Tradicional China (MTC) durante miles de años para tratar diversas dolencias y enfermedades. Cuando se trata de perder peso, beber té verde en realidad puede inclinar la balanza, ya que estimula la quema de grasa. Este efecto es sobre el contenido. polifenoles Atribuido, en particular, a los llamados con antioxidantes. Estas son sustancias vegetales secundarias que son responsables, entre otras cosas, del sabor amargo del té verde.

te negro

accidente Estudiando en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) ha demostrado que el té negro puede ser efectivo para perder peso. Los polifenoles presentes en el té negro tienen un efecto positivo sobre las bacterias intestinales. Tu presencia Promover el crecimiento de bacterias intestinales saludables., que a su vez aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta. Esto aumenta el metabolismo y hace que las calorías se quemen más rápido.

El intestino también contiene bacterias que promueven el almacenamiento de grasa. El té negro puede reducir estas bacterias por lo tanto Reducir la exposición a la obesidad.. Sin embargo, al mismo tiempo, se pueden propagar más bacterias que tienen un efecto adelgazante.

Además, existe una enzima en el intestino, llamada ácido graso sintasa, cuya función principal es estar gordo consiste. Los carbohidratos que absorbemos a través de nuestra dieta se convierten en células grasas, que luego son almacenadas por el cuerpo. Las investigaciones indican que el té negro ayuda a perder peso al interferir con este proceso.

te blanco

El té blanco está hecho de la misma planta de té que el té negro y el verde. La diferencia es que solo los cogollos cerrados se usan para hacer té blanco. Los tés también difieren en su posterior procesamiento y sabor. El té blanco simplemente se marchita en el aire y luego se seca. Por otro lado, los tés verde y negro se someten a procesos adicionales de secado y fermentación. El té blanco también ayuda a adelgazar porque ayuda a adelgazar Alta concentración de polifenoles Que estimulan el metabolismo y la quema de grasas.

mate

Al igual que el té verde en China, el té mate es muy popular en América del Sur. Pero también está ganando popularidad en este país, porque gracias a él contenido de cafeina Una buena alternativa al café de la mañana. Además, el té de yerba mate también ayuda a perder peso, ya que las sustancias amargas que contiene tienen un efecto supresión del apetito. En países como Brasil, Paraguay y Argentina, la gente mastica hojas para calmar el hambre. Para utilizar de manera óptima los ingredientes saludables, prepare siempre té de yerba mate recién hecho con hojas de té sueltas. Por supuesto, las bebidas gaseosas, que suelen contener azúcar, jarabe de glucosa y saborizantes, no son una buena opción cuando se trata de perder peso.

Tenga en cuenta, sin embargo, que beber té frío solo no es suficiente para perder peso. Una dieta equilibrada y la actividad física regular son fundamentales si se quiere adelgazar.

El mate contiene cafeína y puede frenar el apetito debido a las sustancias amargas que contiene. Por lo tanto, la bebida es útil para perder peso. © Alexander Vorobiev – stock.adobe.com

Beba té frío: los mejores momentos para tomar té frío para bajar de peso

Estos son algunos de los mejores momentos para tomar té frío para quemar grasa de manera óptima:

antes de las comidas: Beba una taza de té frío unos 30 minutos antes de las comidas. Esto ayuda a reducir la sensación de hambre y a controlar el tamaño de las porciones durante las comidas. El té frío también estimula el metabolismo antes de comer, lo que resulta en una digestión más eficiente y un mayor consumo de calorías.

Después de entrenar: Beber té frío después del ejercicio puede ayudar a aumentar el gasto de energía y ayudar al cuerpo a recuperarse. Después de un estrés severo, el cuerpo a menudo reacciona con reacciones inflamatorias. Las catequinas del té tienen un efecto antiinflamatorio y pueden acortar la regeneración. El té también contiene electrolitos naturales que ayudan a reequilibrar los líquidos posteriores al entrenamiento.

Entre comidas: Si siente antojos entre comidas, puede tomar una taza de té frío en su lugar. Esto reducirá los antojos de bocadillos poco saludables y lo ayudará a mantenerse en su viaje de pérdida de peso.

Es importante disfrutar del té sin azúcar para obtener mejores resultados. Condimente el té con rodajas de limón u hojas de menta para un sabor refrescante sin agregar calorías adicionales.

Consumo excesivo de té: ¿Beber demasiado té es dañino?

puro Té de frutas No contiene cafeína y, por lo tanto, generalmente es inofensivo. Puedes disfrutarlo sin restricciones siempre y cuando no tenga azúcares añadidos. Lo mismo se aplica a té de hierbasSi no es té medicinal.

Té verde, blanco, negro y mate Contienen cafeína, que en grandes cantidades puede provocar efectos secundarios como insomnio, ansiedad y aumento del ritmo cardíaco. Se recomienda dejar de beber té con cafeína. Tres tazas al día restringir.

mujeres embarazadas Las mujeres deben controlar de cerca su consumo de té, ya que demasiada cafeína puede dañar no solo a la madre sino también al feto. Se recomienda no superar el límite de tres tazas de té verde o té negro al día. Además, el té con canela, clavo o hojas de frambuesa solo debe tomarse en las últimas semanas antes del parto, ya que pueden tener propiedades inductoras del parto. También debe tener cuidado al amamantar, ya que tanto el té de menta como el de salvia pueden dificultar la producción de leche.