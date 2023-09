Balance climático en Baviera: los gases de efecto invernadero se redujeron sólo en un 18 por ciento | regional

Múnich/Núremberg – ¡Baviera está atrasada! Las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado Libre cayeron sólo un 18 por ciento entre 1990 y 2021, según la respuesta del Departamento de Medio Ambiente a una solicitud del Partido Verde en el parlamento estatal.

A modo de comparación: el gobierno federal alcanzó el 40 por ciento en el mismo período. “En los últimos diez años en Baviera no ha ocurrido casi nada en materia de protección del clima”, critica Martin Stumpvig, portavoz de política energética del grupo parlamentario federado.

“En materia de estafas y ocultación de datos climáticos, Baviera está sólo un paso por delante”.

Baviera debería ser climáticamente neutra para 2040, pero ¿cómo se supone que sucederá eso? Stumpvig acusa al gobierno federado de dificultar el acceso a las cifras de emisiones: “Baviera sólo destaca en el engaño y la ocultación de datos climáticos”. El balance climático es devastador y el gobierno federado tiene una gran responsabilidad por los crecientes daños causados ​​por ello. Por las tormentas, la sequía y el calor.

Los bloqueos de tráfico de “última generación” en la circunvalación de Innsbrucker en Múnich exigen detener el cambio climático. Imagen: Noticias5

En el sector del transporte, las emisiones en Baviera aumentaron más del cinco por ciento. Stümpfig exige: “Detener la orgía de construcción de carreteras. Es urgente reforzar los autobuses y trenes y ampliar los carriles bici”. Stumpvig también considera a Baviera como “la niña del problema climático” en lo que respecta a la calefacción.

El Estado Libre logró sólo una quinta parte de los recortes realizados por el gobierno federal. “A pesar de un balance miserable, el gobierno estatal continúa rechazando la Ley de Calor, la expansión geotérmica y un programa bien financiado para la renovación de energía y las redes de calefacción”.

Stumpvig afirma que la gran diferencia entre Alemania y Baviera no puede explicarse por el gran aumento de población. “En términos de emisiones per cápita, el gobierno federal también logró una reducción de seis toneladas, mientras que en Baviera sólo se lograron 2,5 toneladas per cápita.

El Ministro de Medio Ambiente, Torsten Glauber (Votantes Libres), rechaza las críticas Fotografía: Daniel Loeb/DPA

Sólo el hecho de que en Baviera no se extrae ni quema carbón mejora el equilibrio. Las crecientes importaciones de electricidad basada en carbón del Estado Libre serán desviadas. “Pero esto empeoraría el balance per cápita en casi media tonelada de dióxido de carbono”.

El Ministro de Medio Ambiente, Torsten Glauber (Votantes Libres), rechaza las críticas y afirma: “Que el Partido Verde mire por el espejo retrovisor de la política climática no tiene sentido”. Baviera alcanzará su objetivo para 2040 gracias a una política climática recientemente alineada. “La protección climática exitosa sólo la pueden lograr las personas, sin exigencias excesivas y sin generar preocupaciones constantes sobre el futuro”.

Leer también

Un portavoz de Glauber destaca el papel de liderazgo de Baviera en la protección del clima: “Las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita en Baviera en 2019 fueron un 31,5 por ciento inferiores a la media nacional”.

Sería un error no tener en cuenta la fuerte afluencia a Baviera y su fortaleza económica. “Esto sólo conduce a un cálculo erróneo de las cifras bávaras.”