Reconocer un infarto en la boca: siete señales de advertencia

Según los expertos, la gingivitis está estrechamente relacionada con enfermedades vasculares y cardíacas. Por tanto, los primeros signos de un infarto pueden aparecer en la boca.

Las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte más común en todo el mundo, y aún más común en los países industrializados. Los factores de riesgo típicos como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la falta de ejercicio o la hiperlipidemia suelen considerarse responsables del desarrollo de cambios vasculares y sus consecuencias. Sin embargo, la inflamación crónica, como la gingivitis, también es un factor que puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Por tanto, estos cambios en la boca pueden ser una señal de alerta inicial.

Ataque cardíaco: las primeras señales que aparecen en la boca – siete señales de advertencia que debes conocer

La inflamación crónica es un factor de riesgo de ataques cardíacos. © Yakubchuk/Imago

Según información de la Sociedad Alemana de Periodoncia (DG PARO), las enfermedades vasculares y cardíacas están estrechamente relacionadas con la periodontitis. Si la gingivitis no se trata, pueden ingresar más bacterias al torrente sanguíneo. Esto sucede incluso cuando te cepillas los dientes o masticas. En los peores casos, las personas con esta predisposición corren el riesgo de sufrir una inflamación del revestimiento interno del corazón. Ambas enfermedades tienen factores de riesgo comunes. Esto también incluye, por ejemplo, variantes genéticas. Esta predisposición no conduce necesariamente a la enfermedad. Sin embargo, debido a que aumenta considerablemente el riesgo, una reacción inflamatoria grave causada por bacterias en la placa siempre puede ser una señal de advertencia.

Pero lo difícil es que al principio los afectados no lo notarán mucho. Los problemas y quejas suelen aparecer sólo cuando la enfermedad ya ha progresado. Sin embargo, existen algunas señales de advertencia que debes tener en cuenta. Según la Dirección General de Barrow, existen las siguientes siete señales de advertencia que definitivamente no debes ignorar cuando ocurren:

Dientes sensibles (especialmente el cuello)

Encías hinchadas y rojas.

Las encías retroceden.

Sangrado frecuente de encías (por ejemplo al masticar o cepillarse los dientes)

Mal sabor de boca y/o mal aliento persistente

Los dientes se aflojan y pueden moverse

Pus que sale de las bolsas de las encías.

Prevención de ataques cardíacos: los expertos recomiendan una higiene bucal exhaustiva

Dado que las sustancias inflamatorias o bacterias ingresan al torrente sanguíneo desde la cavidad bucal, las enfermedades inflamatorias de la cavidad bucal pueden afectar a todo el organismo. Las encías y los dientes sanos desempeñan un papel importante en la salud de todo el cuerpo. Según los expertos, para reducir los riesgos de gingivitis y pérdida de dientes, además de seguir un estilo de vida saludable Higiene bucal integral Es necesario realizar autoexámenes periódicos además de las visitas de examen y tratamiento al dentista.

