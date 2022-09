Beneficios claros: cazadores de gangas en Wall Street

Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron la semana con cómodas ganancias. Algunos inversores volvieron a tomar acciones a un nivel más bajo.

Todos los principales índices bursátiles de Wall Street terminaron el fin de semana con ganancias significativas. Sobre todo, los precios en el Nasdaq Technology Exchange subieron con fuerza un 2,11 por ciento, y el índice de selección Nasdaq 100 subió un 2,17 por ciento y cerró en 15.588 puntos.

Pero el Dow Jones, el principal índice de acciones de referencia, también subió significativamente un 1,19 por ciento a 32.151 puntos. El índice de mercado S&P 500, que incluye acciones de referencia y tecnológicas, subió un 1,53 por ciento a 4.067 puntos.

Las preocupaciones sobre la inflación, que han prevalecido durante las últimas semanas, han pasado un poco a un segundo plano hoy, por lo que, según los comerciantes, los cazadores de gangas ahora han llegado a la escena y utilizaron precios supuestamente apropiados para comenzar. El comerciante Dennis Dick de la correduría Triple D Trading dijo que después de una fuerte venta masiva en las últimas semanas de agosto, la carrera de recuperación ha comenzado.

A pesar de la relajación de hoy, la atención de los inversores estadounidenses sigue centrada principalmente en la batalla de los bancos centrales de ambos lados del Atlántico contra la alta inflación. En Estados Unidos, el economista Ralphcircle de Hellaba ve una oportunidad para revertir la inflación. Sin embargo, si la inflación continúa aumentando, todavía no hay razón para que la Fed se retracte de un fuerte cambio en las tasas de interés, dijo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció recientemente un mayor endurecimiento.

Los datos de inflación de la próxima semana deberían señalar el camino, lo que debería proporcionar una indicación del ritmo de aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. Se espera que los precios al consumidor de agosto lleguen el martes. Los analistas de Commerzbank esperan que la alta inflación disminuya por segunda vez consecutiva.

Durante el día, el DAX cruzó los 13.000 puntos y terminó cotizando un 1,4 por ciento más alto a 13.088 puntos. El precio diario más alto fue de 13.121 puntos. En una comparación semanal, el índice líder alemán logró registrar un pequeño aumento del 0,3 por ciento. Justo ayer por la tarde, tras las perspectivas económicas pesimistas de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la recuperación no se parecía en nada a esto.

En el DAX, las acciones de Fresenius fueron las que más ganaron, con un aumento de alrededor del cuatro por ciento. Un analista de Société Générale de Francia considera que el documento es “sorprendentemente erróneo”, ya que las perspectivas comerciales no se tienen suficientemente en cuenta. El experto reiteró su recomendación de compra y la apoyó con un precio objetivo de 92€, casi cuatro veces el precio actual de la acción.

Telekom solicitó la recompra de acciones de T-Mobile en EE. UU.

T-Share fue una de las acciones más fuertes en el DAX hoy. Porque las posibles recompras de acciones por parte de T-Mobile US, filial de Telekom-US, han sido bien recibidas por los inversores. Al comprar sus propias acciones por un valor de hasta $14 mil millones en doce meses, la subsidiaria estadounidense puede ayudar a su madre a lograr una participación mayoritaria largamente esperada. Según un minorista, el anuncio es positivo, incluso si la gama no cumple con las expectativas. Sin embargo, aún no se sabe cómo actuará Telekom en el transcurso del procedimiento.

Según los analistas de Bernstein, la participación podría alcanzar el umbral del 50 por ciento en el tercer trimestre de 2023. Cuando se retiran las acciones, el número de acciones en circulación disminuye. Si Telekom no vende ninguna acción, su participación aumentará automáticamente.