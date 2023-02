Cientos de muertos y heridos: los abogados ahora presentan una denuncia contra el gobierno

Página principal mundo

Los civiles en Reyhanli esperan en medio de las calles después de una precipitada evacuación de sus hogares debido a un terremoto de magnitud 6,3 en Reyhanli, un pueblo cerca de la frontera con Siria en Turquía. © IMAGO / Celestino Arce Lavín / ZUMA Wire

Dos nuevos terremotos de magnitud 6,4 y 5,8 se produjeron en el sureste de Turquía. Se dijo que varias casas se derrumbaron. Hay más muertos.

Actualización del 21 de febrero a las 6:13 p. m.: Más de 48.000 personas murieron en los fuertes terremotos que azotaron la zona fronteriza turco-siria. Más temblores sacudieron el área el lunes y el número de muertos y heridos sigue aumentando. Debido al desastre, varios abogados han presentado una denuncia contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y muchos otros funcionarios, incluidos ministros, gobernadores y empresas constructoras. Según consta en la denuncia penal, los abogados los acusan de homicidio doloso, negligencia y abuso de autoridad, entre otros.

“Como abogados en este estado, no podemos hacernos de la vista gorda ante tal injusticia”, dijo el martes a dpa la abogada Pinar Akpina Karaman. La declaración ha sido firmada hasta ahora por 61 abogados. En Turquía, existe un debate público sobre si el desastre del terremoto podría haberse evitado y en qué medida. Entre otras cosas, acusa al gobierno de no invertir lo suficiente en la provisión y seguridad de los edificios en la región en peligro. La oposición también acusa al gobierno de no responder a la crisis. Esto, a su vez, descarta las acusaciones como información errónea. Según el gobierno, solo la magnitud del terremoto es responsable de las dificultades actuales.

Los expertos confirman oficialmente: los nuevos terremotos en Turquía son réplicas de los primeros terremotos

Actualización del 21 de febrero a las 4:45 p. m.: Según los expertos, los fuertes terremotos que sacudieron Turquía el lunes por la noche son el resultado de los fuertes temblores que experimentó Turquía hace dos semanas. “El terremoto se clasificará como una réplica en general”, dijo a dpa Marco Bonhoff, del Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) de Potsdam. Con una magnitud de 6,3, el terremoto en sí fue muy fuerte. Sin embargo, las réplicas a menudo alcanzaron una magnitud de hasta un grado por debajo del nivel del sismo principal. Científicamente, el terremoto no fue una sorpresa, pero “dadas las nuevas muertes, por supuesto que es trágico”, dice Bonhoff.

Sobre los antecedentes de los recientes temblores fuertes, el sismólogo dijo que los temblores del 6 de febrero con una magnitud de 7.7 provocaron una redistribución de la presión. La roca ya no pudo resistirlo. La región se ocupa de una “tríada de límites de placa”. Es posible que el área debajo de Chipre también se haya visto afectada por los temblores del lunes. “Muy grandes terremotos de tipo Japón en 2011 son probables”. Pero todavía hay muchos grandes signos de interrogación. En marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 frente a la costa este de Japón y un posterior tsunami causaron graves daños.

Nuevos terremotos en Turquía: muertos y cientos de heridos: un error logístico que causa gran indignación

Actualización del 21 de febrero a las 13:45: Tras la reanudación de los sismos en la provincia turca de Hatay el lunes por la noche, las autoridades pidieron a los ciudadanos que no volvieran a sus casas. Los medios informaron que no hay suficientes tiendas de campaña en la gobernación y que muchas personas aún se encuentran en casas dañadas.

El alcalde de Samandağ, Refik Erelmaz, dijo en una entrevista con el periodista Konyat Özdemir que se publicó en YouTube el martes que existe una necesidad urgente de tiendas de campaña. En consecuencia, se requieren 15.000 tiendas de campaña. La Agencia de Protección Civil, AFAD, había anunciado anteriormente que ya había entregado 6.000 tiendas de campaña adicionales en la zona durante la noche.

Ariilmaz acusó a la agencia de protección civil AFAD de errores logísticos. Inicialmente no se distribuyeron tiendas de campaña individuales porque se iba a montar un campamento. También faltan las instalaciones de saneamiento que tanto se necesitan. Afad comenzó recientemente a distribuir tiendas de campaña. La gente está muy enojada y pasa las noches afuera en el frío, dijo Erelmaz.

Un hombre recibe tratamiento médico tras resultar herido en el reciente terremoto en la provincia turca de Hatay. © Ugur Yildirim / dpa

Turquía también sintió nuevos terremotos en Siria, Israel, Irak y Líbano

Actualizado el 21 de febrero a las 8:34 amLa Autoridad de Protección Civil de Turquía, AFAD, anunció que seis personas murieron y 231 resultaron heridas, tras el nuevo terremoto que asoló Turquía. Dos terremotos de 6,4 y 5,8 en la escala de Richter sacudieron la provincia turca de Hatay el lunes por la noche. 14 días después del devastador terremoto en Turquía y Siria.

Según informes de prensa, los últimos terremotos también se sintieron en el noroeste de Siria, en Israel, Irak y Líbano. Según informes de prensa, mucha gente en la provincia de Hatay está pasando la noche en casas dañadas porque todavía hay muy pocas tiendas de campaña en la zona. La Autoridad de Protección Civil ha anunciado que ya ha entregado 6.000 tiendas de campaña adicionales en la zona durante la noche.

Nuevos terremotos en Turquía: muertos y centenares de heridos – personas atrapadas bajo los escombros

Actualizado del 21 de febrero a las 7:37 a. m.: El número de muertos por el reciente terremoto que asoló Turquía y Siria ha aumentado a al menos seis, según los medios turcos.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo, el martes por la mañana, en las ciudades de Alepo, Tartous y Hama, que la gente entró en pánico y saltó de sus casas. Los activistas reportaron 470 heridos poco después de los renovados temblores, 320 de ellos en áreas controladas por el gobierno y 150 en áreas rebeldes. El jefe de los Cascos Blancos de rescate, Raed al-Saleh, también informó de 150 víctimas en las zonas controladas por los rebeldes de Siria.

Según la organización de socorro SAMS, las casas se han derrumbado en varios lugares cerca de la ciudad de Alepo.

Actualizado desde el 21 de febrero a las 6:08 a. m.Tres minutos después, dos terremotos sacudieron la provincia de Hatay en Turquía. La región fue golpeada el lunes por la noche con una magnitud de 6,4 y 5,8 terremotos. Como resultado, al menos tres personas murieron. El ministro de Salud de Turquía, Fahrettin Koca, tuiteó que 294 personas resultaron heridas, 18 de ellas de gravedad. Varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

También se registraron heridos en Siria: el Observatorio Sirio de Derechos Humanos contabilizó esta noche 470 heridos en Siria, la mayoría de ellos en la zona de Alepo. Los dos terremotos fueron seguidos por numerosas réplicas.

Dos nuevos terremotos en Turquía: “todo se derrumbó” – al menos tres muertos

Actualización del 20 de febrero a las 22:08: El terremoto, que ocurrió el lunes por la noche, mató al menos a tres personas en Turquía. En cuanto a Siria, la Organización de Rescate de los Cascos Blancos anunció que varios pueblos y aldeas en el noroeste de Siria han resultado dañados. En varias zonas se derrumbaron los muros de casas y balcones. 125 personas resultaron heridas, en su mayoría por “miedo y pánico” porque la gente saltó de sus casas o se desmayó.

Al menos tres muertos tras los terremotos en Turquía y Siria, y 213 heridos en el hospital

Actualización del 20 de febrero a las 21:29: Dos semanas después de los primeros terremotos, Turquía fue golpeada por otro terremoto de magnitud 6,4 y 5,8. Según informes de prensa, el terremoto fue sentido por los residentes de las provincias vecinas del norte de Siria, Israel, Irak y Líbano. Las casas se han derrumbado nuevamente en varios lugares cerca de la ciudad de Alepo, y nuevas víctimas han llegado a al menos cuatro clínicas administradas por la organización de ayuda SAMS.

Al menos tres personas murieron en la provincia turca de Hatay como consecuencia del nuevo terremoto. El ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, dijo el lunes por la noche que 213 personas habían sido trasladadas a hospitales. Soylu advirtió a la gente que no volviera a casa. Hasta el momento ha habido 26 réplicas.

El vicepresidente turco, Fuat Oktay, dijo el lunes por la noche que la advertencia previa de la ocurrencia de tsunamis es un procedimiento normal y que ahora se levantará.

Nuevos terremotos en Turquía en cuestión de minutos – magnitud 6,4 y 5,8

el primer informe: HATAY / MUNICH – Unas dos semanas después del fuerte terremoto que asoló el sureste de Turquía, la región se vio nuevamente afectada por dos nuevos terremotos. Así lo informó la Autoridad de Protección Civil “Gestión de Desastres y Emergencias” y la autoridad sismológica de Kandilli. Dos terremotos de magnitud 6,4 y 5,8 ocurrieron en pocos minutos. Los medios turcos informaron unánimemente del colapso de varios edificios dañados.

Dos nuevos terremotos en Turquía: “¡Todo se derrumbó!”

Un hombre se sienta junto a su casa derrumbada mientras un equipo de búsqueda busca personas en Khormanmaras. (Foto de archivo) © Ahmed Deeb / dpa

Así lo confirmó el periodista turco Edem Mitan en un breve videoclip en Twitter. “Amigos, hubo un terremoto muy grande, todo se derrumbó, ¡todo!” dijo en la dramática grabación. transmisor CNN a la izquierda Más tarde se informó que las personas quedaron atrapadas bajo los escombros de las casas derrumbadas como resultado del sismo.

La Autoridad de Protección Civil advirtió a los residentes que no ingresen a las viviendas dañadas. También se dieron advertencias de no estar cerca de edificios con riesgo de derrumbe. Otro video clip de la zona del terremoto mostraba a soldados turcos cargando a los heridos del terremoto en una camilla y registrando el área.

Alerta de tsunami para Turquía: “Las sirenas de las ambulancias se escuchan por todas partes”

El Centro Sismológico Europeo y Mediterráneo (EMSC) emitió una alerta de tsunami para las zonas afectadas tras los dos terremotos que azotaron Turquía. “Las sirenas de las ambulancias se pueden escuchar en todas partes”, escribió en Twitter el cantante turco y líder de la organización de ayuda Ahbap, Haluk Levent. Los corresponsales de varias emisoras turcas también informaron de pánico en las calles. (CAMA Y DESAYUNO)