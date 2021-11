Coronavirus: la tasa de infección en todo el país aumenta a 191.5 – ¿Mercados navideños solo para vacunadores y risers?

DrEl Instituto Robert Koch informó 23,543 nuevas pruebas positivas. Eso es 6.656 más que el domingo de hace una semana, cuando se reportaron 16.887 nuevas infecciones. La tasa de infección de siete días aumentó a 191,5 desde 183,7 el día anterior.

El valor indica el número de personas infectadas con coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Otras 37 personas han muerto a causa del virus.

Esto aumenta el número de muertes reportadas a 96,525 en 24 horas. En total, alrededor de 4,77 millones de pruebas de coronavirus han sido positivas hasta ahora en Alemania.

5:35 a.m. – Medidas estrictas en Baviera

Según el gobierno estatal, actualmente hay 552 pacientes con Covid-19 en las unidades de cuidados intensivos en Baviera. Esto significa que el semáforo del hospital estatal ha pasado al nivel de advertencia amarillo. A partir del domingo, se aplicarán medidas más estrictas en materia de corona en Baviera. Dondequiera que se aplicó anteriormente la regla 3G, ahora se aplica 3G-PLUS. Las personas que no hayan sido vacunadas o que no se hayan recuperado deben presentar una prueba de PCR negativa. Una prueba rápida negativa ya no es suficiente. Las mascarillas médicas FFP2 ahora son estándar. Sin embargo, esto no se aplica a los escolares. Solo aquellos que han sido vacunados y que se han recuperado pueden acceder a instalaciones como clubes y discotecas.

03:25 a.m. – La Asociación Médica Alemana ha pedido el regreso a las pruebas rápidas gratuitas

La Asociación Médica Alemana pide la devolución para chequeos exprés gratuitos. “La nueva regulación debería llegar ahora rápidamente, si es posible con una enmienda a la Ley de Protección contra Infecciones a mediados de noviembre”, dijo el director médico Klaus Reinhardt a los periódicos Funke Media Group según el informe inicial. El vencimiento del pago de las pruebas de coronavirus no ha incentivado a quienes no quieren vacunarse a vacunarse. Especialmente en la estación fría con muchas actividades recreativas en interiores, se necesitan nuevamente ofertas de pruebas gratuitas de bajo umbral para frenar la propagación del virus, incluidos aquellos que han sido vacunados. Las pruebas completas solo son efectivas si las reglas 3-G y 2-G se aplican y se monitorean constantemente.

3:05 a.m. – La líder parlamentaria de los Verdes, Catherine Goering Eckhart, pide reglas más estrictas sobre el coronavirus.

La líder del Grupo Parlamentario Verde, Catherine Goering Eckhart, pide reglas más estrictas sobre el coronavirus y más pruebas en hogares de ancianos, empresas y escuelas. “Necesitamos regulaciones claras y vinculantes de segunda generación en la vida pública en los estados federales”, dijo Goering Eckhart a los periódicos Funke Media Group, según el informe inicial. El gobierno federal quiere sentar las bases para esto a través de cambios en la Ley de Protección contra Infecciones. Entonces las regulaciones también tendrían que ser aplicadas y monitoreadas. Si los procedimientos en los hogares de ancianos no son suficientes, también se debe considerar la prueba de vacunación.

02:13 a.m. – ¿Mercados navideños y eventos de carnaval solo para vacunas y convalecencia?

La Asociación de Ciudades y Municipios promueve la apertura de mercadillos navideños y eventos carnavalescos solo a los vacunados y recuperados. “En los mercados navideños o los eventos de carnaval, que los organizadores privados llevan a cabo regularmente, pueden confiar en las reglas de 2G desde el principio”, dice el gerente general Gerd Landsberg de Funke Media Group Newspapers. También se entiende que un estado federal con una alta prevalencia y bajas tasas de vacunación como Sajonia impondría una regla 2G. Con suerte, esto convencerá a algunos escépticos de la vacunación, después de todo.

00:15 a.m. – Ampel planea una nueva ley para emergencias epidémicas

Debido a la alta tasa de nuevas infecciones en Alemania, los grupos de semáforos están discutiendo actualmente la introducción de medidas adicionales para la posterior ley del estado de emergencia epidemiológica. Según un informe preliminar de “Bild am Sonntag” basado en información de los círculos de negociación, el SPD, los Verdes y el FDP planean realizar pruebas diarias del personal y los visitantes en los hogares de ancianos, independientemente de si han sido vacunados o recuperados.

Se debe reactivar la prima corona para clínicas. Los hospitales recibirán una compensación del estado si mantienen una parte de sus camas de cuidados intensivos gratis para posibles pacientes con coronavirus. Para acelerar las vacunas de refuerzo para los ancianos, los médicos deben comprometerse a escribir a sus pacientes ancianos e informarles de la tercera vacunación. Sin embargo, los grupos de semáforos querían abandonar la prohibición nacional de personas no vacunadas o la regla 2G para la vida pública. Sobre todo, el Partido Libertad y Justicia se opone firmemente a él.