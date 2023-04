DAAD fortalece intercambio académico con Sudamérica | Presidente Visitante en Argentina…

Desarrollo Sostenible y Salud Planetaria

DAAD fortalece intercambio científico con Sudamérica

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) está intensificando las relaciones académicas con los países de América Latina. Además, la profesora Lisa Dietrich y el Dr. Laura Kemmer ocupa la distinguida Cátedra Walter Gropius en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la Cátedra Martius en la Universidad de S.ao Paulo en Brasil.

Cacerola, 4/4/23

“Alemania y países latinoamericanos como Argentina y Brasil tienen relaciones muy diferentes. La colaboración en ciencia es sostenible durante muchos años y está respaldada por el compromiso personal de los involucrados. Además, los países y sus sistemas científicos son cada vez más importantes como partes interesadas en el ‘desorden global’ actual, especialmente cuando se enfrentan a desafíos globales como la crisis climática o los riesgos para la salud global. Por lo tanto, estoy encantado de poder nombrar a dos expertos probados para dos distinguidos presidentes invitados del DAAD en Argentina y Brasil. A través de sus enfoques interdisciplinarios, darán un gran impulso a la colaboración académica sobre el desarrollo sostenible y la salud planetaria”, dijo el presidente del DAAD, el Prof. Dr. Jaiprato Mukherjee.

Profesor Dr. Lisa Dietrich estudió arquitectura y urbanismo en París, Marsella y Stuttgart, y paisajismo en Copenhague. Allí obtuvo un doctorado en Diseño de Paisajes Post-Industriales. Desde 2006 es editor jefe de la serie de libros “Landscape Architecture Europe” y editor jefe de la revista “Scape the international journal for landscape architecture and urbanism”, desde 2012 es profesor de arquitectura paisajista. en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Durante su carrera, Dittrich se movió varias veces entre la práctica profesional y la docencia e investigación académica, por lo que se dedicó conscientemente a la investigación transdisciplinaria que incluía formas de conocimiento no académicas como elementos importantes en la investigación. Su trabajo se centra en el desarrollo de teorías y métodos de cambio de paisajes urbanos en el desarrollo urbano sostenible y la antropología.

La Dra. Laura Kemmer estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Berlín, Hamburgo y Madrid. Tiene un doctorado en Infraestructura, Vulnerabilidad y Nuevas Formas de Agregación Urbana en la Universidad de Hafencity. Más recientemente, trabajó como profesor invitado en la Universidad Humboldt de Berlín y como postdoctorado en el Centro de Estudios Metropolitanos de la Universidad Técnica de Berlín. Kemmer investiga y enseña en la interfaz de la antropología urbana y la geografía humana. Antes de sus estaciones en Berlín, trabajó en Hamburgo, la Universidad de Viena y ONU-Hábitat en Río de Janeiro. Junto a colegas de Berlín y Brasil, Laura Kemmer desarrolló dos proyectos de investigación que darán forma a su trabajo científico en la Cátedra Martius en los próximos años: “Diseño con el Planeta. Conectando las Zonas Costeras de Lucha en São Paulo, Yakarta y Berlín” y “Re-escalar la Salud Global. Salud Humana. y Coexistencia Multiespecies en un Planeta Urbano”.

Walter Gropius es el presidente

La cátedra de la universidad más grande de Argentina, que lleva el nombre del arquitecto germano-estadounidense y fundador de la Bauhaus, es interdisciplinaria e interdisciplinaria. Permite a los académicos alemanes desarrollar y profundizar de manera independiente áreas especializadas de investigación y enseñanza por hasta cinco años con más de 25,000 estudiantes en una de las facultades de arquitectura más importantes de América Latina. Desde 2001, el DAAD financia la Cátedra Walter Gropius con fondos de la Cancillería Federal para fortalecer los vínculos académicos con Argentina y los países de América Latina. Desde su fundación, académicos de los campos de la política, la cultura, la historia y la arquitectura han enseñado e investigado en la Universidad de Buenos Aires.

Silla Martius

Nombrada en honor al naturalista alemán, etnólogo y viajero a Brasil, Carl Philipp von Martius, la cátedra juega un papel importante en la cooperación académica entre Alemania y el país más grande de América Latina. El trabajo de la cátedra, establecida en 2007 en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Letras de la Universidad de São Paulo, se centró inicialmente en Estudios Alemanes y Estudios Europeos. En 2021, la Cátedra Martius de Ciencias Humanas y Desarrollo Sostenible pasará a llamarse Alemania-Brasil para promover con más fuerza la investigación interdisciplinaria sobre sostenibilidad.

