Declaración de la plataforma: Jeep Gladiator ofrece un aspecto brutal

Entre todos los SUV domesticados, destacan los SUV reales como el Jeep Wrangler. Sin embargo, sus familiares más cercanos están más presentes. El Jeep Gladiator demuestra un alto nivel de eficiencia todoterreno, pero también tiene un uso práctico limitado y es caro.

Si está buscando una camioneta para el transporte y el comercio, ha venido al lugar equivocado en el Gladiator Jeep. Por supuesto, el enorme SUV plano en los EE. UU. no es el representante más práctico de su tipo, pero es quizás el más llamativo. Al menos eso es cierto en este país, donde deambulan camionetas grandes y controlables como la Amarok de VW o la Ford Ranger.

Pero la reserva es diferente: se destaca el Jeep Gladiator. (Foto: Jeep)

Ami es 30 cm más alta que los europeos, lo que la convierte por mucho en la representante más alta de su segmento en este país. Pero no es solo su tamaño lo que lo hace destacar en la calle y especialmente en los estacionamientos de los supermercados, sino también su icónico aspecto todoterreno. Incluso las puertas traseras, es como un Wrangler todoterreno clásico, que no comparte con el nombre, sino con el pedigrí y la mayor parte de la tecnología.

no hay operador

En lugar de un maletero cerrado, el Gladiator ofrece un área de carga abierta detrás de la cabina doble habitual, que, sin embargo, no es muy grande con 1,53 x 1,44 metros. Entre los pasos de rueda, se encoge hasta 1,14 metros. La carga útil permitida de 565 kilogramos para un automóvil de este tamaño es tan manejable como la carga de un remolque de 2,7 toneladas. Pero Jeep tampoco quiere ser un negocio: en cambio, la mayoría de los propietarios usarán la plataforma para accesorios deportivos y de ocio. Es más probable que se vean botes, cuatrimotos y bicicletas dentro o encima de un gladiador que mantillo de corteza y escombros.

La superficie plana del Jeep Gladiator es bastante estrecha. (Foto: Jeep)

Por otro lado, apenas existen limitaciones en el campo de aplicación. El Gladiator utiliza la mayor parte de la tecnología del Wrangler y es uno de los vehículos todoterreno más capaces del mercado. El equipo estándar incluye bloqueo del eje trasero, reducción todoterreno y un sistema de tracción total Selec-Trac convertible manualmente. Sin embargo, su hermano pequeño no tiene las habilidades sobresalientes para escalar de un Wrangler: las grandes dimensiones por sí solas, la distancia entre ejes larga y la parte trasera inclinada deberían retenerlo más en terreno rocoso que sus primos más compactos. Sin embargo, al mismo tiempo, también se aplica lo siguiente: entre las camionetas disponibles en este país, Jeep debe ser el líder en todoterreno.

No hay apariencia oculta

Dentro de un resistente bolsillo tipo gladiador. (Foto: Jeep)

Pero seamos honestos: en Alemania, el Gladiator generalmente no se debe comprar debido a sus ventajas prácticas o su capacidad para navegar fuera de la carretera. Más bien, su apariencia masiva y completamente indecente es atractiva. Y la correspondiente sensación al volante. Y Jeep lo ha mejorado sutilmente: el interior se mantiene en un estilo todoterreno resistente y convence por su mano de obra robusta y, a pesar de la consola central aparentemente sobrecargada, por su buena facilidad de uso.

Si le gusta aireado, puede desmontar los paneles del techo en unos simples pasos y luego sentarse al aire libre. Si el parabrisas también está plegado hacia adelante, puede sentarse casi completamente afuera. Al igual que las puertas removibles, ambas son puntos de venta completamente únicos en esta categoría.

La parte trasera también es espaciosa. Si no se requiere espacio para los pasajeros, los asientos se pueden plegar para proporcionar espacio de almacenamiento adicional. Esto es práctico, porque incluso con una cubierta a prueba de lluvia, la plataforma no es adecuada para transportar artículos cotidianos normales, como bolsas de compras o deportivas. Si hay cuatro o cinco de ustedes en el camino, no deberían llevar mucho equipaje con ustedes. O simplemente demasiado y demasiado voluminoso, que luego encuentra un lugar en el podio.

informal y flexible

Umbral relativamente alto. (Foto: Jeep)

En la calle, el luchador requiere muy poca resistencia. Si está acostumbrado a la experiencia de conducción turbulenta y llena de baches de un vehículo todoterreno tradicional, la camioneta con su larga distancia entre ejes se mueve con relativa suavidad sobre el asfalto. También toma curvas más cerradas transversalmente. En general, se parece más a un automóvil de pasajeros voluminoso que a un vehículo comercial grueso.

El sonido sigue siendo fuerte en la cabina, gracias al motor diésel V6 de 3.6 L levemente aislado. Sin embargo, sus 194 kW / 264 hp y 600 Nm hacen que el luchador de 2,5 toneladas se mueva con facilidad y realice todas las demás necesidades diarias con la tranquilidad que se garantiza. El consumo se mantiene dentro de los límites permisibles en algo menos de nueve litros.

Se ve un poco diferente cuando miras la lista de precios. La variante “Overland”, que es la única versión disponible en el modelo del año actual, cuesta 74.500 euros. Sin embargo, el equipo es bastante lujoso, y va desde un elegante sistema de sonido de 18 pulgadas hasta un sistema de sonido alpino. La lista de opciones es correspondientemente corta y ofrece no solo pinturas especiales, asientos de cuero y opciones superiores convertibles alternativas, sino sobre todo accesorios de estilo de la filial de tuning Mopar. Además, dado que en este país el relevante Wrangler solo está disponible con un costoso motor híbrido (desde 80.000 euros), el Gladiator es ahora el integrante más económico de la familia todoterreno.

Cualquiera que no se desanime por el alto precio, que aprecie el ambiente campestre exitoso y disfrute de las miradas de admiración de otros usuarios de la carretera, encontrará uno de los últimos verdaderos tipos de personajes en el mercado todoterreno del Gladiator. Si está buscando un eje de trabajo puro, estará más feliz con otros modelos de camioneta mucho más baratos.