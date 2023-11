¿Deficiencia de magnesio? Deberías comer estos alimentos ahora.

El cuerpo no puede funcionar sin magnesio, porque el magnesio es un mineral esencial. Dado que nuestro cuerpo no puede producir el mineral por sí solo, debemos obtenerlo a través de los alimentos. Para cubrir tus necesidades diarias, los alimentos ricos en magnesio no deben faltar en ningún plan dietético. Te contamos cómo puedes no sólo prevenir la deficiencia de magnesio sino también corregirla con una dieta adecuada.

¿Qué es el magnesio?

El magnesio está presente en el cuerpo humano. Varios trabajos. Los minerales juegan un papel central en… Metabolismo energético Para activar muchas enzimas. Es esencial para muchos procesos bioquímicos del cuerpo, incluido el mantenimiento de un sistema cardiovascular saludable, la función muscular y nerviosa, la salud ósea y el metabolismo energético. Se puede acceder al metal energético a través de alimento Se absorbe y se encuentra en alimentos como papa, Verduras de hojas verdes, nueces, semillas, cereales integrales y legumbres. Contiene. También hay Suplementos de magnesioque puede utilizarse como complemento cuando no es posible tomar una cantidad suficiente de la dieta.

¿Cuál es la importancia del magnesio para nuestro organismo?

El magnesio es importante para muchas funciones del cuerpo, por ejemplo es 200 reacciones metabólicas Preocupado porque no puede funcionar sin metal. El magnesio también es esencial para el corazón, los músculos y los nervios. El magnesio realiza funciones vitales en el cuerpo humano:

formación óseaEl magnesio juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud ósea. Favorece la absorción y el metabolismo del calcio, que es esencial para la formación y el mantenimiento de los huesos. Metabolismo de los carbohidratosEl magnesio también participa en la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Ayuda a convertir los carbohidratos en energía y apoya el metabolismo de la insulina. Composición de proteínasEl magnesio también es insustituible en la formación de proteínas. El mineral participa en la síntesis de proteínas necesarias para el metabolismo. edificio Y el Reparación de tejidos Importante en el cuerpo. Excitabilidad cardiacaEl magnesio regula la función cardíaca para que pueda latir correctamente. Si hay una deficiencia de magnesio, las membranas celulares se vuelven más excitables y el corazón late más rápido, lo que puede provocar latidos irregulares. presión arterial: magnesio relajación el Vasos sanguineosFavorece la circulación sanguínea saludable y, por lo tanto, puede ayudar a regular la presión arterial. Contractura muscular: especialmente para Atletas El magnesio es importante. El mineral asegura la contracción y relajación muscular normal. Calambres musculares Y Tensiones Para reducir. Transmisión de estímulos en el sistema nervioso.El magnesio desempeña un papel en la transmisión de los impulsos nerviosos en el cuerpo. Favorece la comunicación entre las células nerviosas y contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Si hay una deficiencia, se puede alterar la conducción de los impulsos nerviosos y reducir el flujo sanguíneo en el cerebro. Crecimiento celular y producción de energía.El magnesio participa en la producción de energía en las células. Apoya el metabolismo de los nutrientes y contribuye a la división y reproducción celular. Transporte de calcioEl magnesio es necesario para transportar calcio al interior de las células. Ayuda a mantener niveles adecuados de calcio en el cuerpo, lo cual es importante para muchas funciones, incluidas las de los músculos y los nervios. La combinación de calcio y magnesio permite que los músculos y huesos se mantengan estables y fuertes.

Cubre tus necesidades diarias de magnesio: esto es lo que tu cuerpo necesita

Pocos de nosotros sabemos cuánto magnesio necesita realmente nuestro cuerpo. Requisitos diarios Encubrir. La Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) recomienda un valor estimado para adultos de 19 a más de 65 años. 350 miligramos diariamente para hombres Y 300 miligramos diariamente para delgado. Lo siguiente se aplica a las mujeres embarazadas. DGE Actualmente, la misma estimación se aplica a las mujeres no embarazadas. Esfuerzo físico como Sesiones deportivas intensas También aumenta Requisitos de magnesio. Por cierto, ¿sabías que el magnesio no sólo es importante para los nervios, sino que también tiene verdaderos beneficios estéticos?

¿Qué alimentos contienen magnesio?

Las necesidades diarias de magnesio se pueden cubrir mediante una dieta equilibrada. Te estarás preguntando qué alimentos contienen mayor cantidad de magnesio. Te mostramos alimentos ricos en magnesio:

Cereales, productos a base de cereales, pseudocereales y arroz (100 gramos cada uno):

Quinua: 276 miligramos de magnesio, avena: 160 miligramos de magnesio Frutas y productos frutícolas (100 gramos cada uno):

Plátanos: 31 miligramos de magnesio (frescos) Higos: 20 miligramos de magnesio (secos) Higos: 90 miligramos de magnesio Verduras y legumbres (100 gramos cada una):

Soja: 220 mg de magnesio, aguacate: 29 mg de magnesio Nueces y semillas (100 gramos cada una):

Semillas de girasol: 420 mg, anacardos: 270 mg Leche, productos lácteos y alternativas a la leche:

Parmesano: 43 miligramos, yogur: 14 miligramos Carne, pescado y huevos (100 gramos cada uno):

Carne picada: 22 miligramos, sardinas aceitosas: 205 miligramos Comidas finas y dulces (100 gramos cada uno):

Cacao en polvo ligeramente desgrasado: 414 miligramos, chocolate negro: 230 miligramos Bebidas no alcohólicas (100 gramos cada una):

Jugo de bayas de espino amarillo: 31 miligramos, jugo de naranja: 12 miligramos

Deficiencia de magnesio: síntomas

¿Sabes eso también? ¿Se acuesta en la cama por la noche y de repente le duelen las piernas? Eso podría ser un Señales Para uno Deficiencia de magnesio Él es.

Los niveles bajos de magnesio en el cuerpo también pueden provocar un aumento de la ansiedad y el estrés. Nerviosismo Conduciendo. Las personas con deficiencia de magnesio suelen sufrirla. Situaciones de ansiedad. El magnesio también desempeña un papel en la regulación de los neurotransmisores del cerebro, que son importantes para el estado de ánimo y la salud emocional. Por lo tanto, también puede ocurrir una deficiencia de magnesio. Síntomas de depresión Conduciendo. ¿Sufres a menudo dolores de cabeza o migrañas? La deficiencia de magnesio se ha asociado con un aumento… Riesgo de migraña Conectado. En consecuencia, las personas con niveles bajos de magnesio pueden sufrir ataques de migraña con más frecuencia.

En caso de que le resulte difícil descansar por la noche o Dificultad para dormir Si lo sufre, también puede deberse a una deficiencia de magnesio. La discapacidad también puede provocar una función nerviosa deficiente, lo que puede provocar… Una sensación de entumecimiento u hormigueo. En tus sus extremidades El puede manejar. También Contracciones incontroladas de los párpados. Podría ser un síntoma de deficiencia de magnesio. Esta contracción se llama contracción del párpado. también Falta de concentración o Hiperactividad Puede estar relacionado con una deficiencia de magnesio.

Si sufres uno o más síntomas, puedes visitar a tu médico de cabecera para que te lo aclare. El nivel de magnesio se determina mediante un análisis de sangre.