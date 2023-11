Una estrella desaparece ante los ojos de los astrónomos: un telescopio espacial descubre una sorpresa

Página principal sepamos

de: tania bandera

divide

Un telescopio espacial detecta la estrella desaparecida N6946-BH1 en el rango infrarrojo. Pero ésta no es la única sorpresa.

MÚNICH – Un cuerpo celeste con una masa 25 veces mayor que nuestro Sol intrigó a los astrónomos en 2009. Brillaba con la intensidad de varios millones de soles y daba la impresión de que estaba a punto de explotar en una supernova. Pero en lugar de explotar, su luminosidad disminuyó, hasta que ya no pudo detectarse ni siquiera con telescopios potentes como el Telescopio Espacial Hubble.

La misteriosa desaparición de la estrella N6946-BH1 continúa desconcertando a la ciencia en la actualidad. La estrella se llama “supernova fallida” y se cree que colapsó y se convirtió en un agujero negro en lugar de explotar como una supernova. Sin embargo, todavía no ha habido pruebas de esto.

El telescopio James Webb vuelve a encontrar la estrella desaparecida

Ahora el telescopio espacial James Webb (JWST) está en escena. La lente infrarroja de alta resolución del telescopio se dirigió al área donde desapareció la estrella. Webb fue una sorpresa para la comunidad científica: la estrella supuestamente desaparecida todavía era visible para Webb en el rango infrarrojo, por lo que no había desaparecido por completo. Pero la mayor sorpresa es que Webb descubrió tres fuentes infrarrojas en lugar de una.

El universo está lleno de estrellas. (Avatar) © IMAGO/imageBROKER/christian zappel

En un estudio hasta ahora sólo En el servidor de impresión avanzado arXiv publicado Un equipo de científicos, que aún no ha sido revisado por pares, informó: “Hemos demostrado por primera vez que todas las observaciones anteriores de BH1 (antes y después de la desaparición) son, de hecho, una combinación de al menos tres fuentes”. Esto hace que la teoría de que la estrella desaparecida sea una supernova fallida sea menos probable. Después de todo, claramente eran tres estrellas, no solo una.

Nueva teoría: ¿Fue la ‘estrella perdida’ una fusión estelar?

Los nuevos hallazgos también dan lugar a una nueva teoría que ahora se está investigando: ¿Hubo una fusión estelar en 2009? Esto podría explicar el alto brillo y el posterior desvanecimiento. Sin embargo, el estudio actual no puede aclarar si realmente se produjo una fusión estelar. Los autores aún no han podido rechazar por completo el fallido modelo de supernova y no pueden confirmar claramente la fusión de estrellas.

Una mirada a las profundidades del universo: así ve el Hubble el espacio Ver la serie de imágenes

Sin embargo, una cosa está clara para los científicos: con el telescopio espacial James Webb. Astronomía Todavía está haciendo muchos descubrimientos interesantes. Finalmente, el telescopio pudo identificar las tres fuentes infrarrojas a una distancia de 22 millones de años luz, una hazaña nunca antes lograda por el extremadamente poderoso Telescopio Hubble. (factura impaga)

El equipo editorial utilizó asistencia automatizada para escribir este artículo. El artículo fue examinado cuidadosamente por la editora Tanya Banner antes de su publicación.