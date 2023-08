Del maestro tántrico al anarcocapitalismo agresivo

A Javier Mili le gusta el elemento sorpresa. Por eso no anuncia sus apariciones de campaña en los barrios pobres de Buenos Aires, sino que simplemente conduce hasta allí. La demanda es alta en un país con una tasa de pobreza del 40 por ciento, una inflación superior al 100 por ciento y una crisis económica crónica. En las “villas”, los barrios marginales, a pesar del duro trabajo, no hay suficiente dinero para mantener a la familia y las colas para alimentar a los pobres son largas.

Más recientemente, en un clima económico precario, se han producido saqueos. Saquean los supermercados y roban alimentos. La situación en el país se ha vuelto insoportable para los pobres. “La raza nos tiene miedo”, grita Miley a la sorprendida multitud. Para Miley, la casta es la clase política dominante. Rápidamente se forma una multitud y se oye un murmullo. Proporciona imágenes espectaculares para redes sociales. Miley entiende cómo funcionan Instagram, X (antes Twitter) y TikTok.

Javier Milei juega con barreras y es difícil de categorizar

Después de todo, los jóvenes que han vivido esta película de terror económico durante años y no tienen perspectivas de futuro la aplauden. Para ellos, el hombre que se venga de las élites en la televisión y en las calles es un rayo de esperanza. Alguien que te asegure que al fin y al cabo hay futuro, que todo será mejor en su opinión. Ahora más gente lo sigue.

Javier Mille, de 52 años, ha ganado reconocimiento internacional desde que ganó las primarias en Argentina. A veces se le llama extremista de derecha, extrema derecha, excéntrico, anarcocapitalista, extremista de mercado y liberal de derecha. Muestra lo difícil que es categorizar a este hombre que juega con barreras, ama las contradicciones y las provocaciones y siempre crea nuevos titulares y atención. El presidente populista de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ha comparado con el ascenso de Hitler en Alemania en la década de 1930, también se benefició de una grave crisis económica.

Cuando se le preguntó sobre sus comentarios agresivos como invitado en un programa de televisión, dijo en una entrevista a nuestro periódico: “Si me insultan o atacan, me defenderé”. Sin embargo, Miley también se siente insultada cuando no es atacada. Fueron estos arrebatos de ira contra las fuerzas políticas hasta entonces dominantes, el peronismo de izquierda y el conservadurismo de derecha, los que lo hicieron famoso. La gente culpa a ambos bandos por la crisis económica.







“El socialismo es el enemigo de la humanidad”

Con este comportamiento, Millie asusta a muchas personas y cree que el entorno social se volverá enojado y hostil hacia ella. Pero dejando atrás a la elite gobernante, los outsiders se encuentran en una posición cómoda en la campaña electoral. peronismo, mediante la construcción de una burocracia estatal a gran escala dotada de miembros adecuados del partido. El conservadurismo llega a una deuda de mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el país se desploma ante el pago. Millay ha llegado a convertirse en un destacado crítico de ambos bandos y no está limitado por este pasado. Se suma a las filas de Jair Bolsonaros y Donald Trump: “A pesar de nuestras diferencias, lo que tenemos en común es la identificación del socialismo como enemigo de la humanidad”. El economista es diferente de los dos populistas de derecha de Brasil. EE.UU. Sin embargo, Miley pudo dar una conferencia analítica y detallada sobre la crisis económica en Argentina desde el principio.

Un acérrimo opositor al aborto.

Miley ataca a los espectadores. Incluso su patriarca, el Papa Francisco. Miley tuiteó: “Tu modelo de pobreza”. Otro tema seguro. “El Papa Francisco está fundamentalmente en contra de la propiedad privada”, explica Millay sobre su postura crítica. “La propiedad privada es esencial para el funcionamiento del sistema de precios.” El sistema de precios crea prosperidad. “Uno invierte sólo cuando puede ganar los frutos de su trabajo. Si alguien cuestiona la propiedad privada, no crecerá ni invertirá. Así que si cuestiona el papel de la propiedad, sólo conducirá a la pobreza”. La propiedad es lo que los jóvenes no pueden ganar debido a la alta inflación, por lo que las palabras de Miley caen en el terreno fértil que los estados y la política roban a la gente a través de los impuestos.

Sobre otra pregunta igualmente polarizadora, el ex maestro de Free Love Tantra se pregunta: “La vida comienza en el momento de la concepción y termina con la muerte, por lo que la vida avanza con dos saltos: la concepción y la muerte, y cada interrupción en el medio es un asesinato. No estoy a favor del asesinato, el aborto es un asesinato”. El liberalismo es el respeto ilimitado por los proyectos de vida de los demás, es decir, la protección de la vida, la libertad y la propiedad. “Lo que hay en el cuerpo de la madre no es el cuerpo de la madre, sino otro ser humano en desarrollo”. Miley quiere que esto se decida en un referéndum y los movimientos de mujeres han declarado una fuerte oposición. Sin embargo, en América Latina el aborto es más controvertido que en Europa occidental.

Chaqueta de cuero, peinado entrecortado y actitud rockera

El hombre de la chaqueta de cuero, el peinado despeinado y la actitud rockera está a favor de una desregulación total del mercado. Deben surgir las fuerzas del mercado: “En esta libertad, la gente descubre oportunidades y crea prosperidad”. Liberar la economía y reducir radicalmente el Estado fue su principal mensaje. Milei promueve el derecho a poseer armas para la autodefensa e introduce el dólar estadounidense para reemplazar al débil peso. Duda de la existencia de un cambio climático provocado por el hombre y cree en los ciclos naturales de temperatura. En materia de política exterior, Miley quiere cortar lazos con China y no tener nada que ver con Brasil, ahora gobernado por Lula. También piensa poco en la unión del Mercosur.

El partido de Milei, La Libertad Avanza, obtuvo el 30,6 por ciento de los votos en las primarias. Sin embargo, las primarias también brindan la oportunidad de realizar una “contraelección” relativamente irrelevante. Si la ira realmente se convertirá en voluntad de poner el país en manos de Mili es una cuestión completamente diferente. El proceso electoral de Argentina es complejo y consiste en nominar candidatos en elecciones primarias, la elección presidencial propiamente dicha el 22 de octubre y, finalmente, una posible segunda vuelta el 19 de noviembre. El factor decisivo será qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Millay podría reunirse con la conservadora de línea dura Patricia Bullrich o con un representante del campo peronista de izquierda en torno a Sergio Massa. Una cosa es segura: Miley se convertirá en la figura mediática dominante en la campaña electoral.