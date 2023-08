Visita al pintor Messi Maxi Bagnasco

Maxi Bagnasco tarda menos de dos minutos en prepararse para el primer selfie. Uno de sus espectaculares retratos de Messi se puede encontrar en Palermo, el hermoso distrito de vida nocturna de Buenos Aires. Sin duda, más grande que la vida. “Maxi, te escribí por Instagram pero nunca respondiste”, grita el ciclista, arriesgándose a tomar una foto rápida del artista, la obra y él mismo.

Maxi Bagnasco, que ahora pinta retratos gigantes de Lionel Messi o Diego Maradona en las paredes de casas de todo el mundo, pero especialmente en Buenos Aires, es ahora una estrella menor, con más de medio millón de seguidores en varias redes sociales -y llenos pedir libros.

Mientras tanto una estrella: Maxi Bagnasco pidió una selfie. © Fuente: Tobías Compradores

La noche del jueves al viernes, después de las extravagantes celebraciones del Mundial de fútbol en Qatar, Argentina juega por primera vez al fútbol en su país de origen contra Panamá. La Asociación AFA probablemente vendió más de 1,8 millones de entradas para el partido, lo que literalmente es inútil, y decenas de miles de periodistas -o pretendientes que estaban allí- querían reconocimiento. Todo el mundo quiere ver vivos a Messi y a otros campeones del mundo.

Maradona y Messi: sobrehumanos

Uno de los actuales ganadores de la felicidad es Maxie Bagnasco. “La mayoría de la gente me dice en la calle: ‘Gracias por pintar a Diego’… Ver a Diego tan cerca de una pared, ópticamente tan cerca del cielo, es impresionante. Ver cómo se emociona la gente”, dice Bagnasco. “Messi, Maradona o Bagnasco no quieren sobreestimar el culto casi religioso, que incluye imágenes de santos como el portero “Tibu” Martínez: “Cuando decimos Dios a Maradona o llamamos a Messi Mesías, no nos referimos a algo estrictamente religioso. sentimiento Estamos hablando de algo inalcanzable. Maradona y Messi hicieron lo que los simples mortales no pudimos hacer, algo sobrehumano. Entonces ellos son nuestro Dios o Mesías. El fútbol es parte de la cultura espiritual aquí.

Esta forma de cultura espiritual del fútbol se transmite de generación en generación, lo que hace que la cultura de los aficionados argentinos sea única: “Casi adoramos al pueblo, en este caso lo hacemos con Messi, Maradona, nuestros mejores jugadores. Ir al estadio, ir a los partidos, apoyar al equipo: esta es la forma de vida que se ha seguido de generación en generación. También hay un grupo en el barrio, muchos tienen sus clubes tatuados en la cara y muchos les gustan en los murales.

Mientras tanto, los rumores sobre su arte corren entre los jugadores nacionales. Conoció a Ángel Di María, uno de los campeones del mundo, en Rosario, la ciudad natal de las dos estrellas. “Di María vino un día, trajo acompañamientos y pasteles y charlamos”, recuerda Bagnasco. No tiene nada que ver con Messi, pero el mundo entero quiere hablar con Leo. Mientras tanto, los principales fabricantes de artículos deportivos también descubrieron el arte de Bagnasco y lo contrataron para trabajos publicitarios. En Jamaica pintó a la estrella del reggae Bob Marley en las paredes de su casa. Lo único que no entiende es: “Me mantengo alejado de la política. No quiero que ninguna parte utilice mi arte para sus propios fines.