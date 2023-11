Deliciosa receta con calabaza Hokkaido y queso feta

¿El invierno no es temporada de verduras? ¡Una completa tontería! Ahora llega la versátil calabaza a nuestros platos. ¿Sabías que puede ayudarte con tu dieta? Descubra cómo estas verduras de invierno pueden ayudarle a perder peso.

Lo que mucha gente no sabe: La calabaza puede servir como un valioso apoyo en el camino hacia la pérdida de peso. En este artículo aprenderás cómo la calabaza puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de pérdida de peso gracias a sus múltiples beneficios y usos para la salud. Descubre por qué la calabaza no debe faltar en tu dieta este otoño e invierno y cómo puede ayudarte a perder esos kilos de más.

Pérdida de peso: así te ayuda la calabaza

La calabaza es más que un simple signo del otoño y el invierno. También es un alimento valioso para todo aquel que quiera cuidar su figura. Dependiendo del tipo, 100 gramos de calabaza contienen sólo de 20 a 65 calorías y casi nada de grasa. La calabaza también contiene hasta un 90 por ciento de agua, lo que también contribuye a su baja densidad calórica. Las variedades de calabaza con pulpa de color naranja oscuro son especialmente ricas en vitamina A y betacaroteno, lo que no sólo beneficia la piel y el cabello, sino que también favorece la vista.

¿Sabías que la calabaza es botánicamente una baya?

Sí, de hecho, debido a que contiene semillas en la pulpa, la calabaza es una de las bayas más grandes del mundo. La pulpa de color naranja oscuro contiene mucha vitamina A y betacaroteno, lo que no sólo es bueno para la piel y el cabello, sino que también mejora la vista. Además, la calabaza contiene vitamina C, magnesio y hierro, además de fibra, que estimula la digestión. Su alto contenido en potasio tiene efecto diurético y regula el equilibrio de líquidos en el organismo. Por lo tanto, la calabaza no sólo es una verdura deliciosa en las temporadas de otoño e invierno, sino también una compañera de apoyo en el camino hacia una figura esbelta y saludable.

Elige la calabaza adecuada para tu dieta

Dependiendo de la receta, existen diferentes variedades que pueden variar ligeramente en el número de calorías. La más clásica, pero también la más calórica, es la calabaza de Hokkaido. Es un pepino versátil con un sabor ligeramente a nuez, pulpa firme y cáscara comestible. Pero otras calabazas también son una alternativa deliciosa, según la receta.

– Calabaza Hokkaido: Unas 63 calorías por 100 gramos.

– Calabaza nuez: Cada 100 gramos contiene aproximadamente 45 calorías, y su sabor dulce, textura cremosa y rica pulpa lo hacen ideal para una dieta.

– Calabaza espagueti: Con aproximadamente 31 calorías por cada 100 gramos, esta calabaza contiene fibra similar a la del espagueti en la pulpa y ofrece una alternativa saludable a la pasta tradicional.

– Calabaza Nuez Moscada: Con unas 35 calorías cada 100 gramos, y con un sabor picante que recuerda a la nuez moscada, es muy versátil a pesar de su textura ligeramente fibrosa.

– Cosecha temprana: Al igual que la calabaza de Hokkaido, cada 100 gramos contiene aproximadamente 63 calorías, y la clásica calabaza de Halloween no solo es adecuada para tallar, sino que también puede ser una deliciosa adición a tu dieta en purés y sopas.

Comodidad baja en carbohidratos: calabaza espagueti del horno

¿Quieres una receta rápida y deliciosa de calabaza que también sea baja en carbohidratos y te ayude en tu proceso de pérdida de peso? No te preocupes, porque con esta receta de espaguetis de calabaza estarás perfectamente preparado para los días de frío y podrás comer sin sentirte culpable.

Dorada y deliciosa: calabaza espagueti al horno © Nueva África – Stock.adobe.com

Ingredientes para dos personas:

1 calabaza espagueti (aproximadamente 1,5 kg)

1 cucharadita de aceite de colza

2 cucharadas de piñones

1 diente de ajo

1 cebolla

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de hierbas secas picadas (como perejil, cebollino, orégano, tomillo)

1 cucharadita de jugo de limón

Sal y pimienta para probar

2 cucharadas de parmesano rallado

Información nutricional (por ración):

Calorías: 371 calorías Carbohidratos: 34 g Proteínas: 13 g Grasas: 16 g

dirección:

El primer paso: Precalienta el horno a 200 grados de arriba a abajo. Lavar los espaguetis de calabaza y cortarlos por la mitad. Frote las superficies cortadas con aceite de colza y luego colóquelas con el lado cortado hacia abajo en una bandeja para hornear forrada con papel pergamino. Hornea la calabaza en la rejilla central del horno durante 40 minutos.

El segundo paso: Mientras tanto, tuesta los piñones en una sartén seca hasta que estén ligeramente dorados y fragantes. Pelar y picar finamente el diente de ajo y la cebolla.

El tercer paso: Derrita la mantequilla en el microondas o en una cacerola pequeña, luego agregue las hierbas secas, el ajo picado, la cebolla y el jugo de limón. Añadir sal y pimienta al gusto.

El cuarto paso: Coloca las mitades de calabaza en un plato y retira las semillas de calabaza con un tenedor. Luego suelta toda la pulpa con un tenedor para que caiga dentro de las mitades de calabaza como si fueran espaguetis. También raspe los bordes para crear más “espaguetis” de calabaza.

Paso 5: Distribuya la mezcla de mantequilla, cebolla y hierbas uniformemente sobre los espaguetis de calabaza y mezcle con cuidado. Espolvoreamos por encima los piñones tostados y el parmesano rallado.

Sirva caliente y disfrute de una deliciosa comida baja en carbohidratos que se adapta perfectamente al otoño y al invierno y a su dieta.

Delicia de invierno: calabaza Hokkaido con queso feta

Honestamente, ¿no es irresistible la comida horneada con queso? Este es exactamente el caso de la calabaza Hokkaido, uno de los tipos de calabaza más populares y que además es bajo en carbohidratos. Cuando se combina con queso feta cremoso y picante, puede servir como plato principal ligero, como guarnición o convertir su ensalada en una verdadera experiencia de sabor.

Un verdadero placer: queso feta derretido sobre calabaza de Hokkaido © GoalArt/AdobeStock

Ingredientes para dos personas:

1 calabaza pequeña de Hokkaido

1 ramita de romero

4 cucharadas de aceite de oliva

Curry de comino y pimienta

80 gramos de queso feta

10 nueces

4 cucharaditas de miel o jarabe de arce

El primer paso: Comience lavando bien la calabaza pequeña Hokkaido y cortándola en cuartos. Un cuchillo afilado resulta especialmente útil en este caso. Precalienta el horno a 180 grados de arriba a abajo.

El segundo paso: Retire las semillas y luego corte la calabaza en rodajas.

El tercer paso: Mezclar en un bol las rodajas de calabaza con 4 cucharadas de aceite de oliva y sazonar al gusto con pimienta, un poco de curry y una pizca de comino. Transfiera las rodajas de calabaza condimentadas a una fuente para horno o, alternativamente, cubra una bandeja para hornear con papel de horno.

Paso 5: Distribuya uniformemente el queso feta desmenuzado y las nueces picadas en trozos grandes sobre las rodajas de calabaza.

Paso 6: Hornea todo en el horno precalentado durante unos 30 minutos hasta que la calabaza esté tierna y ligeramente dorada. Para darle un toque dulce a la calabaza al horno, rocíela con 4 cucharaditas de miel o jarabe de arce.