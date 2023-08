Dengue en el lago de Garda: esto es lo que necesita saber sobre la enfermedad

Dos personas en el lago de Garda han contraído dengue. Esto provoca una gran incertidumbre entre residentes y turistas. Todo lo que necesitas saber sobre el virus.

El miedo al dengue aumenta en el Lago de Garda. En pocos días, dos personas desarrollaron los síntomas típicos de la enfermedad y el gobierno respondió inmediatamente con una serie de medidas preventivas. Entre otros, en los municipios afectados de Manerba y PadengiAhora se utilizan insecticidas. También se pide a los residentes y turistas que eviten el agua estancada, ya que hay mosquitos tigre que transmiten el virus. Te contamos qué más debes saber sobre el virus.

¿Cómo identifico una posible infección por dengue?

Tradicionalmente, el virus se identifica por tres síntomas que se presentan simultáneamente: fiebre, sarpullido, dolor de cabeza y dolor corporal o articular. En casos raros, también pueden producirse hemorragias internas y shock.

¿Puedo morir de dengue?

Con la atención médica actual, la mayoría de las afecciones se pueden tratar fácilmente. Esto significa que rara vez hay consecuencias a largo plazo. En el 1,5% de las infecciones hay un curso grave que puede provocar la muerte. Pero con una detección temprana, la tasa de mortalidad cae a menos del 1 por ciento.

¿Qué puedo hacer para protegerme de una infección?

La mejor protección contra las infecciones es un repelente de mosquitos fiable. El virus se transmite por mosquitos tigre o mosquitos de la fiebre amarilla infectados. Entonces, si previenes las picaduras de mosquitos con repelentes de mosquitos, también te proteges del dengue. También puedes evitar el agua estancada y usar un mosquitero.

¿Puedo vacunarme contra el dengue?

Se recomienda la vacunación contra el dengue si viaja con frecuencia a regiones tropicales, porque allí los mosquitos vectores son especialmente activos. Actualmente hay dos vacunas aprobadas en Europa contra el virus, y podrán ser inyectadas a partir de febrero de 2023 por un médico de familia o un médico de medicina tropical en vacaciones.

¿Existe también el dengue en Alemania?

En Alemania se notifican cada año entre 600 y 800 casos de dengue. En la mayoría de los casos, las personas infectadas se habían alojado previamente en un destino de vacaciones en el trópico o subtrópico y se llevaron el virus a casa. A modo de comparación: este año ha habido 50 casos de fiebre en toda Italia. En general, el virus se presenta principalmente en países con climas cálidos, especialmente en las ciudades.

¿Debo cancelar mi viaje por el dengue?

Hasta ahora las víctimas en el lago de Garda han sido casos aislados. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha indicado desde hace tiempo que en Italia podrían producirse casos aislados de infección. Por lo tanto, actualmente no hay ninguna advertencia de viaje. Siempre que la situación no haya empeorado y tengas un buen repelente de mosquitos, el viaje no tiene nada de malo.

fuentes: Noticias del Tirol del Sur, Instituto Tropical, Ministerio Federal de Asuntos Sociales y Salud