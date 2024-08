Detener la demencia tempranamente: un nuevo tratamiento ofrece esperanza

periódico Fulda tutor salud

de: Judith Brown

La demencia provoca depósitos en el cerebro que conducen al deterioro de las capacidades mentales. © Heiko Wolfrum/dpa/dpa-tmn

Hasta ahora, la progresión de la demencia neurológica sólo puede frenarse. Un nuevo enfoque de tratamiento ofrece la esperanza de poder detenerlo.

Fulda: una enfermedad de demencia en la que varias capacidades mentales se deterioran en comparación con lo que eran antes, es una enfermedad neurodegenerativa. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia irreversible. Hasta ahora, los trastornos cerebrales sólo pueden frenarse, pero no detenerse. Sin embargo, un nuevo enfoque terapéutico desarrollado por científicos de los Estados Unidos de América da esperanza el escribe 24vita.de.

Detener la demencia: los investigadores han descubierto un nuevo método de tratamiento

El equipo de investigación, dirigido por Scott Sellick, profesor de bioquímica y biología molecular en la Facultad de Ciencias Eberly de Penn, examinó un componente proteico en el cerebro que puede causar enfermedades neurodegenerativas. Se dice que la causa es una acumulación anormal de proteínas dentro y alrededor de las células cerebrales. Esto puede alterar el proceso de degradación de las células cerebrales y dar lugar a las llamadas placas. Las placas son depósitos en el cerebro asociados con la demencia.

En la revista especializada iCiencia Los investigadores han anunciado un nuevo enfoque para tratar la demencia. Puede que esto ya exista Etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer. Según Slick, los científicos están interesados ​​”en comprender los cambios celulares tempranos, no sólo en la enfermedad de Alzheimer sino también en otras enfermedades neurodegenerativas”. Los resultados de su descubrimiento son esperanzadores porque apuntan a un objetivo prometedor para futuros tratamientos. Estos pueden usarse para tratar y mejorar las anomalías tempranas que ocurren en las enfermedades neurodegenerativas.

Detener la demencia: medicamentos contra la enfermedad de Alzheimer

Ya existen los homologados en USA Medicamentos que contienen los ingredientes activos Lecanemab o DonanemabEstá destinado a su uso en pacientes que muestran los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer. Estos componentes activos de los anticuerpos están dirigidos contra los llamados amiloides B, responsables de los depósitos típicos en el cerebro en la demencia. Ambos ingredientes activos ya han mostrado un éxito clínico similar: el empeoramiento de la demencia causada por medicamentos que contienen donanemab se ralentizó en un promedio de un 22 por ciento, y en un 60 por ciento en pacientes que tomaron el medicamento en las primeras etapas.

